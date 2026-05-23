충격의 4연패... NC, '토종 에이스' 구창모가 구해낼까

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NC 타선이 공략해야 할 kt 선발 맷 사우어이날 경기에서 NC 타선의 과제는 kt 선발 맷 사우어를 어떻게 공략하느냐다. 사우어는 이번 시즌 9경기 2승 2패 평균자책점 4.62를 기록하고 있고, 최근 등판이었던 17일 한화전에선 5이닝 3실점(3자책)을 기록하며 승패 없이 물러났다.이번 시즌 NC 상대로는 한 번 선발 등판했고, 공교롭게도 4월 16일 창원 경기였다. 구창모와의 맞대결이었던 당시 사우어의 등판 성적은 5.1이닝 2실점(2자책)이었다. 그날 경기에선 박민우가 3타수 2안타 1타점 1득점, 박건우가 2타수 1안타 1볼넷, 오영수가 1타수 1안타 1타점 1득점 1사구로 사우어를 괴롭혔었다.이번 시즌 사우어는 수원에서 6경기 2패 평균자책점 4.72로 고전하고 있다. 특히 피OPS가 0.806으로 원정(0.677)에서보다 수치가 상당히 높다. NC 타선이 전략이 중요할 듯하다.토종 에이스 구창모는 4연패의 늪에 빠진 위기의 NC를 구해낼 수 있을까. 그리고 침체된 NC 타선은 사우어를 상대로 폭발할 수 있을까.