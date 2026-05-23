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충격의 4연패... NC, '토종 에이스' 구창모가 구해낼까

충격의 4연패... NC, '토종 에이스' 구창모가 구해낼까

23일 kt와의 경기를 치르는 NC, 구창모의 어깨가 무겁다

박재형(kbo1982_ing)
26.05.23 10:51최종업데이트26.05.23 10:51
4연패의 늪에 빠진 NC, 리그 최하위에 위치해 있다
4연패의 늪에 빠진 NC, 리그 최하위에 위치해 있다NC다이노스

지난 시즌 기적의 포스트시즌 진출을 만들어냈던 NC. 하지만 올해는 시작부터 험난하다. 23일 기준으로 현재 45경기 18승 1무 26패로 리그 전체 최하위다. 9위 롯데와는 0.5게임, 공동 5위인 SSG와 두산과는 3.5게임 차이다.

설상가상 지금 4연패의 늪에 빠졌다. 투타의 엇박이 심했던 4연패 기간 동안 NC의 팀 평균자책점은 4.91(5위), 팀 타율은 0.208(9위)였다. 특히 타선의 부침이 컸는데, 팀 OPS가 0.530으로 최하위, 득점권 타율은 0.226로 7위였다.

선수들의 개인 성적도 마찬가지였다. 캡틴 박민우(13타수 1안타 타율 0.077)를 필두로 이우성(14타수 2안타 2타점 타율 0.143), 박건우(10타수 2안타 타율 0.200) 등 주축 타자들이 대부분 부진했다. 그나마 김주원(15타수 7안타 1홈런 4타점 1득점 타율 0.467), 김형준(10타수 5안타 1타점 1득점) 정도가 선전했다.

23일 kt전 선발로 나서는 NC의 토종 에이스 구창모
23일 kt전 선발로 나서는 NC의 토종 에이스 구창모NC다이노스

이런 상황에선 선발로 나서는 선수의 어깨가 무거울 수밖에 없다. 23일 kt전 선발 중책을 맡은 선수는 '토종 에이스' 구창모다.

이번 시즌 8경기 4승 1패 평균자책점 3.55를 기록하고 있는 구창모는 최근 등판이었던 16일 키움전에서 7이닝 1실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐다. 위기의 팀을 구해내야 하는 중책을 맡게 된 것이다.

구창모가 이번 시즌 kt 상대로는 등판한 건 한 차례로, 4월 16일 창원에서 5.1이닝 3실점(3자책)을 기록했다. 당시 맞대결에선 최원준이 3타수 3안타, 장성우가 3타수 1안타 2타점 2득점으로 구창모를 괴롭혔다.

이번엔 장소를 바꿔 수원이다. 구창모는 수원에서는 통산 12경기(9선발) 3승 2패 평균자책점 4.73을 기록하고 있다.

NC 타선이 공략해야 할 kt 선발 맷 사우어
NC 타선이 공략해야 할 kt 선발 맷 사우어kt위즈

이날 경기에서 NC 타선의 과제는 kt 선발 맷 사우어를 어떻게 공략하느냐다. 사우어는 이번 시즌 9경기 2승 2패 평균자책점 4.62를 기록하고 있고, 최근 등판이었던 17일 한화전에선 5이닝 3실점(3자책)을 기록하며 승패 없이 물러났다.

이번 시즌 NC 상대로는 한 번 선발 등판했고, 공교롭게도 4월 16일 창원 경기였다. 구창모와의 맞대결이었던 당시 사우어의 등판 성적은 5.1이닝 2실점(2자책)이었다. 그날 경기에선 박민우가 3타수 2안타 1타점 1득점, 박건우가 2타수 1안타 1볼넷, 오영수가 1타수 1안타 1타점 1득점 1사구로 사우어를 괴롭혔었다.

이번 시즌 사우어는 수원에서 6경기 2패 평균자책점 4.72로 고전하고 있다. 특히 피OPS가 0.806으로 원정(0.677)에서보다 수치가 상당히 높다. NC 타선이 전략이 중요할 듯하다.

토종 에이스 구창모는 4연패의 늪에 빠진 위기의 NC를 구해낼 수 있을까. 그리고 침체된 NC 타선은 사우어를 상대로 폭발할 수 있을까.

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NC다이노스 4연패 선발투수 토종에이스 구창모

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