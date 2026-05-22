아들 잃은 노인, 아버지 찾는 청년의 공통점

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
미국의 작은 바닷가 마을 소웰베이. 아쿠아리움에서 야간 청소부로 일하는 70대 노인 토바는 오래전 남편과 아들을 잃고, 성실하지만 주변과 거리를 둔 채 살아간다. 아쿠아리움의 명물인 대왕태평양문어 마셀러스는 뛰어난 지능과 관찰력, 통찰력까지 갖춘 채 인간들을 유심히 살핀다. 토바는 마셀러스에게만 속내를 털어놓고, 마셀러스 또한 토바에게만 마음을 연다. 어느 날 마셀러스가 수조를 탈출하고, 토바가 그를 구해 준다.
한편 자신을 버린 아버지를 찾고자 어머니가 남긴 고물 트럭을 몰고 소웰베이까지 흘러든 캐머런은 차가 고장 나는 바람에 수리비를 마련하려 아쿠아리움에서 일하기 시작한다. 토바와 캐머런은 수십 년의 나이 차이만큼이나 서로를 믿지 못하고 갈등을 빚는다. 그러던 와중에 마셀러스의 존재로 인해 조금씩 가까워진다.
하지만 토바는 여전히 아들의 죽음을 받아들이지 못하고 있다. 캐머런 또한 자신을 버린 아버지의 존재를 받아들이지 못한다. 그 사이 토바는 아무도 모르게 집을 팔고 요양원으로 들어가려 하고, 캐머런은 아버지의 흔적에 조금씩 다가가기 시작한다. 둘의 관계가 삐걱거리는 가운데, 모든 비밀을 알고 있는 듯한 마셀러스가 일을 벌이려 하는데…