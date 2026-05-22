아들 잃은 노인, 아버지 찾는 청년의 공통점

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <아쿠아리움이 문을 닫으면>의 한 장면.동명의 소설을 원작으로 한 넷플릭스 오리지널 영화 <아쿠아리움이 문을 닫으면>은 오래된 상실에서 아직 벗어나지 못한 노인과 청년, 그리고 똑똑하고 시크하면서도 사려 깊은 대왕문어의 이야기다. 신기하면서도 뭉클한 힐링 드라마가 될 것임을 짐작하게 하는데, 무엇보다 문어를 어떻게 구현했을지 궁금해진다.대왕태평양문어 마셀러스부터 말하자면, 실제 문어의 실사 영상을 최대한 활용하고 특정 장면에만 CG를 견고하게 사용했다고 한다. 무엇보다 알프레드 몰리나가 맡은 중후하고 묵직한 목소리가 깊은 인상을 남긴다. 아카데미, 칸, 에미상 여우주연상에 빛나는 샐리 필드의 토바 못지않게, 아니 어쩌면 그 이상으로 이 문어가 작품의 중심을 단단히 붙든다.이를테면 '은혜 갚은 까치'의 문어판이라 할 수도 있겠다. 마셀러스는 자신을 구해 준 토바에게 은혜를 갚고, 특유의 관찰력과 통찰력으로 토바와 캐머런을 이어 준다. 바로 그 관계가 영화의 핵심이다. 토바와 캐머런은 단순히 아쿠아리움 야간 청소부의 전임자와 후임자 관계일 뿐일까?인간과 문어, 아니 인간과 이종 간의 교감은 보는 것만으로도 묘한 울림을 준다. 서로 말을 하지 못해도, 행동과 표정을 완벽히 읽어내지 못해도, 결국은 전해지는 것이 있다. 인간의 입장에서 존중하고 진심으로 대하며, 원하는 반응이 돌아오지 않더라도 실망하지 않는다면 그것으로 충분할지 모른다. 상대 또한 교감을 원하고 있을 테니 말이다.