그 누구도 서점에서는 외롭지 않다

▲영화 <북샵> 포스터
넷플릭스 영화입니다.넷플릭스 포스터
"그녀가 말하길 책을 읽을 땐 그 안에서 살게 된다고 했다. 표지가 지붕과 벽이 되는 집처럼."
영화 <북샵> (2021년 6월)은 첫 내레이션부터 마음을 붙든다. 무언가를 과하게 설명하거나 감정을 밀어붙이지 않는다. 대신 조용히 내 마음 안으로 다가온다. 나는 나도 모르게 몸에 힘을 빼고 영화 속 풍경 안으로 들어갔다. 함께 영화를 보던 남편은 몇 번이나 자세를 바꿨다. 아마 "이건 내 취향이 아닌데…"라는 신호였을 것이다. 하지만 나는 아주 오랜만에 정확히 내 취향의 영화를 만나서 좋았다.
1950년대 영국의 작은 해변 마을이 그림처럼 펼쳐진다. 남편을 잃고 혼자 살아가던 플로렌스 그린은 낡은 집에 작은 서점을 열기로 결심한다. 남편과 처음 만났던 장소가 런던의 한 서점이었기 때문이다. 누군가를 사랑했던 기억이 한 사람의 인생을 끝까지 밀어주는 힘이 된다는 건 얼마나 애틋한 일인가.
플로렌스가 연 '올드 하우스 북샵(The Old House Bookshop)'은 오래된 바닷가 마을 풍경과 잘 어울린다. 그녀가 선택한 공간은 500년이 넘은 낡은 건물이었다. 수도 시설도 변변치 않은 오래된 집이다. 하지만 플로렌스는 그곳에 책을 채우고, 사람들의 마음을 들이고 싶어 했다. 영화를 보며 가장 먼저 들었던 감정은 부러움이었다. 좋아하는 책을 사람들에게 권하고, 조용한 공간을 지켜내며 살아가는 삶. 나를 비롯 많은 사람들이 한 번쯤 꿈꿔봤을 풍경일 것이다.
하지만 영화는 곧 현실을 보여준다. 마을 사람들은 책을 읽지 않는다. 먹고살기 바쁜 현실 속에서 책은 사치처럼 여겨진다. 오직 외딴 저택에 칩거해 사는 에드먼드 브런디시만이 책을 읽는다. 플로렌스는 새로 나온 문학 작품들을 그에게 보내고, 그는 편지로 답한다. 영화 속 두 사람의 교류는 아주 조용하지만 깊은 울림을 남긴다. 책을 사랑하는 사람들끼리는 때로 많은 말이 필요 없다고 말하는 것 같았다.
하지만 <북샵>은 단순히 책과 서점의 낭만을 보여주는 영화가 아니다. 오히려 한 사람이 자신의 취향과 신념으로 살아가려 할 때 현실이 얼마나 냉혹해지는지를 보여준다.
플로렌스가 서점을 열자 마을의 권력자인 가맛 부인은 불편해한다. 그녀는 그 자리에 문화센터를 세우려 했고, 자신이 가진 영향력과 권력을 이용해 플로렌스를 몰아내기 시작한다. 문화라는 이름을 말하지만 사실은 권력과 이익의 문제였다. 가맛 부인은 사람들을 움직일 줄 아는 사람이었고, 제도를 이용할 줄 아는 사람이었다. 그리고 무엇보다 자신이 가진 영향력이 얼마나 강한지 너무 잘 아는 사람이었다. 대놓고 폭력을 행사하지는 않는다. 대신 법과 제도를 이용한다.
영화를 보며 가장 서늘했던 건 누군가의 꿈을 무너뜨리는 방식이 너무 현실적이라는 점이었다. 세상은 종종 노골적인 폭력보다 훨씬 점잖은 얼굴로 사람을 무너뜨린다. 상점 법을 들먹이며 어린 크리스틴을 서점에서 내쫓고, 오래된 건물의 소유권 문제를 끌어와 플로렌스를 몰아낸다. 사람들은 대개 권력을 가진 자의 편에 선다. 그게 더 안전하기 때문이다.
나는 영화를 보며 자꾸 현실의 작은 공간들을 떠올렸다. 어렵게 문을 열었다가 오래 버티지 못하고 사라지는 독립서점들, 자신만의 취향과 신념으로 공간을 꾸려 자기만의 삶을 살려는 사람들이 떠올랐다. 작은 서점 하나를 연다는 건 단순히 장사를 시작하는 일이 아니라 "나는 이런 삶을 믿는다"라고 말하는 일에 가깝다.
하지만 현실에서 취향과 신념은 생각보다 실현되기 어렵다. 자본과 권력의 논리는 언제나 더 크고 강하다. 요즘 동네 상가에서 하나둘 사라지는 작은 가게들을 보고 있으면 자꾸 플로렌스의 서점이 떠오른다. 그래서 영화 <북샵>은 더 슬프다.