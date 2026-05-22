호주 이어 일본까지? 이현중의 우승 DNA가 빛난다

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호주 리그 우승을 경험했던 이현중은 이제 일본 리그 제패에 나선다.B.리그 제공
지난해 호주 프로농구 NBL 우승을 차지했던 이현중(26, 201cm)이 이번에는 일본 프로농구 B.리그 정상 정복에 도전한다. 한국 농구의 현재와 미래로 평가받는 이현중은 일본 무대 첫 시즌부터 팀을 파이널까지 이끌며 존재감을 완벽하게 증명했다. 이제 남은 것은 단 하나, 우승이다.
이현중이 활약 중인 나가사키 벨카는 플레이오프에서 알바크 도쿄와 치바 제츠를 차례로 꺾으며 창단 첫 B.리그 파이널 진출에 성공했다.챔피언십 4경기를 모두 승리하며 압도적인 경기력을 보여줬고, 공수 양면에서 가장 안정적인 팀이라는 평가까지 받고 있다.
파이널 상대는 일본 최고 명문 가운데 하나인 류큐 골든 킹스다. 류큐는 무려 5시즌 연속 파이널 진출에 성공한 리그 대표 강호다. 큰 경기 경험과 조직력, 수비 완성도에서 일본 최고 수준으로 평가받는다.
반면 나가사키는 창단 이후 가장 빠른 성장세를 보여주고 있는 신흥 강호다. 경험에서는 류큐가 앞서지만 상승세와 폭발력은 나가사키가 더 강하다는 분석도 나온다.
무엇보다 일본 현지의 가장 큰 관심은 이현중에게 집중되고 있다. 플레이오프 들어 완전히 다른 수준의 퍼포먼스를 보여주고 있기 때문이다. 정규시즌에도 정상급 활약을 펼쳤던 그가 챔피언십 무대에서는 더욱 위력적인 모습으로 팀을 이끌고 있다.
큰 경기일수록 더 강해지는 이현중…"플레이오프 체질 입증"
이현중은 이번 챔피언십 4경기에서 평균 20.3득점, 8.3리바운드를 기록 중이다. 정규시즌 평균 득점이 17.4였다는 점을 감안했을 때 플레이오프 들어 경기력이 한 단계 더 올라온 상태다. 단순히 기록만 좋아진 것이 아니다. 승부처 영향력과 존재감 또한 완전히 달라졌다.
가장 눈에 띄는 부분은 집중력이다. 이현중은 이번 챔피언십에서 무려 33개의 자유투를 얻어냈고 단 하나도 놓치지 않았다. 자유투 성공률 100%다. 특히 접전 상황에서 자유투 라인에 섰을 때 흔들림 없는 모습은 팀에 엄청난 안정감을 제공하고 있다.
외곽 슈터 이미지가 강했던 선수지만, 이번 플레이오프에서는 과감한 돌파와 몸싸움까지 적극적으로 시도하며 공격 옵션을 더욱 다양화했다.
리바운드 역시 크게 늘어났다. 정규시즌 평균 5.6리바운드였던 그는 플레이오프에서 경기당 8.3개의 리바운드를 잡아내고 있다. 공수 밸런스를 동시에 책임지는 전천후 에이스 역할을 수행 중이다. 일본 현지에서도 "슈터를 넘어 완성형 포워드로 진화하고 있다"는 평가가 나오고 있다.
이현중의 가장 큰 무기는 역시 3점슛이다. 그는 정규시즌 3점 성공률 47.9%를 기록하며 리그 정상급 슈터로 올라섰다. 단순 오픈 찬스뿐 아니라 수비를 달고 던지는 고난도 슛까지 성공시키며 상대 수비를 흔들었다.
플레이오프에서도 외곽 감각은 여전히 위력적이다. 상대 입장에서는 외곽을 막으면 돌파와 자유투, 골밑 지원이 이어지고, 돌파를 경계하면 외곽포가 터지는 난감한 상황이 반복되고 있다.
특히 치바 제츠와의 4강 시리즈는 이현중의 존재감을 제대로 보여준 무대였다. 일본 국가대표 와타나베 유타가 버틴 치바를 상대로 그는 전혀 밀리지 않았다. 오히려 승부처마다 해결사 역할을 하며 팀 공격을 이끌었다.
4강 1차전에서 그는 22득점 8리바운드를 기록했고, 경기 막판 결정적인 3점슛으로 승부에 쐐기를 박았다. 일본 현지 중계진도 "오늘 경기의 흐름을 완전히 바꾼 선수다"라며 극찬했다. 이어진 2차전에서도 경기 초반부터 공격을 주도하며 안정적으로 팀 승리를 이끌었다.
흥미로운 부분은 이현중이 시즌이 진행될수록 더욱 강해지고 있다는 점이다. 체력 부담이 큰 플레이오프에서도 경기력 기복이 거의 없다. 오히려 중요한 순간마다 더 공격적으로 변하고 있다.
이는 호주 NBL 우승 경험이 큰 영향을 미쳤다는 평가다. 지난해 그는 호주 무대에서 플레이오프 압박감과 치열한 몸싸움을 경험했고, 그 과정에서 한 단계 성장했다. 일본 무대에서는 그 경험이 그대로 경기력으로 이어지고 있다.
한국 농구팬들의 기대감도 점점 커지고 있다. 만약 이현중이 나가사키를 우승으로 이끈다면 한국 선수 최초의 B.리그 파이널 MVP 가능성도 충분히 거론될 수 있다. 현재 분위기만 놓고 보면 충분히 현실적인 이야기다.