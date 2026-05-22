수위 높은 게이 커플의 사랑, 파격적 설정에 담긴 감독의 의도

▲<뒷자리에 태워줘> 스틸 찬란

<뒷자리에 태워줘> 원제는 'PILLION', 국문 제목이나 영문 원제나 큰 차이 없이 '뒷좌석/안장'을 뜻한다. 간단명료하지만 참 많은 걸 암시하는 선택이라 할 수 있다. 콜린이 레이의 제안을 허락하는 방식은 그의 바이크 뒷좌석에 올라타는 것. 철저하게 상대의 주도에 나의 몸과 안전을 맡긴다는 은유다. 수줍고 내성적인 성격이라 부모님이 나서서 남자친구를 소개해주려 애쓸 정도인 콜린의 원래 성향으로 봐선 이상적인 궁합이라 봐도 좋겠다.



그러나 지금은 21세기, 주류질서에 속한 고대 그리스가 아니라 색안경 끼고 볼 수밖에 없는, 폭주족 외양 게이 바이커 클럽 내 SM 성향 커뮤니티 이야기다. 콜린은 그 일원으로 정해진 질서에 순응하며 주어진 것에 만족할지, 자신이 꿈꾸는 진정한 사랑을 쟁취할지 결단해야 한다. 자칫하면 운명의 상대와 파국으로 치달을 위험이 가득하다. 레이 없이 하루라도 못 살 그로선 정말 운명을 건 도전.



'청·불' 딱지 붙은 영화답게 <뒷자리에 태워줘> 수위는 꽤나 맵고 센 편이다. 물론 포르노와는 다른 차원이다. 성적 장면을 전시하는 게 아닌, 이야기를 풀기 위해 최소화한 성적 표현만 절제해 등장하기 때문이다. 그래도 '헉' 소리가 날 장면이 제법 된다. 자칫 선정주의로 흐를 위험이 다분하기에 제작진은 영화 속 모습과 흡사한 커뮤니티를 수소문해 자문은 물론, 다수의 클럽 회원이 출연해 '리얼리티'를 극대화한다. 그만큼 생생한 재현도를 자랑한다.



차이와 한계를 극복하기 위해, 결국엔 사랑이 이긴다



콜린이 초반에 잔뜩 겁먹었던 것처럼, 관객을 질겁하게 만드는 무서운 '형님'들이 가득 등장해 상상만으로도 아찔한 과감한 표현이 난무하긴 해도 <뒷자리에 태워줘>는 배경만 바꾸면 그야말로 사랑에 처음 눈뜬 이가 과정을 거치며 성숙한 인간이자 연인이 되는 정석적인 이야기다. 오히려 파격적인 설정 때문에 초반 느끼던 불편함이 막바지에 이르면 그들 역시 우리와 별반 다를 게 없는 이들이란 공감을 의도한 '큰 그림'처럼 느낄 정도다.



콜린은 (남들 눈엔 어떻게 비칠지 몰라도) 풋풋한 첫사랑에 돌입한 존재다. 처음엔 레이처럼 상대를 휘어잡는 방식이 오히려 편하다. 굳이 이것저것 시도하다 실패할 이유가 없기 때문. 그러나 사람은 고정 불변의 존재가 아니다. 사랑 역시 시시각각 변해야 한다. 둘에겐 관계의 수정과 보완이 절실하다. 레이 역시 퉁명스럽게 대하는 척해도 콜린을 늘 마음에 두고 세심하게 살핀다는 증거는 내내 차고 넘친다. 다만 표현법이 다를 뿐.



영화는 더없이 섬세하게 콜린이 진정한 사랑에 닿는 경로와 주체적 성인으로 거듭나는 과정을 담는다. 온실 속 화초처럼 부모님이 챙겨주고 사회적으로 용인된 테두리에 안주하던, 매일 반복되는 일상에 갇힌 채 머물던 그가 조금 위험하긴 해도 스스로 선택한 길을 걸으며 온갖 감정이 충돌하는 위태로운 과정을 밟는다. 마치 망망대해로 항해를 떠난 조각배처럼 그의 여정은 아슬아슬하지만, 다음 단계로 도약하기 위해 한 번은 감행할 모험은 분명하다.



파격적이지만 알고 보면 보편적인 첫사랑 이야기



<해리 포터> 시리즈 주인공의 사촌 '더들리 더즐리'로 얼굴을 알렸던 해리 멜링이 내면 연기를 제대로 펼친다. 다 큰 어른이지만, 진정한 사랑도 가족으로부터 독립도 겁내는 콜린을 빙의한 듯 소화한다. 안쓰러움과 귀여움을 오가지만, 그가 성숙해지는 과정을 목격하면 성별과 지향은 무의미해진다. 사랑의 힘이 사람을 어떻게 바꾸는지 예시와 같은 존재다.



'마성의 남자' 레이 역 '북유럽 조각 미남' 알렉산더 스카스가드의 존재감은 영화 안이나 밖이나 이구동성 환호할 만하다. 끝내 알 수 없었던 그의 굴곡 많았을 과거 따윈 콜린이건 관객이건 눈에 들어올 리 만무하다.



원작의 과감한 묘사를 옮기는 데 집중한 영화를 보고 나니 곧 국내 출간될 소설에서 영화가 축약한 주변 상황과 세부 일상 묘사가 궁금하지 않을 수 없다. 지상 최고의 커플이란 수식어가 무색하지 않은 눈부신 찰나에 매료되고 만다. 처음엔 <매드맥스> 연작에 등장한 것처럼, 종말 이후 세계에서 양민을 괴롭히는 폭주족 모히칸이 따로 없던 클럽 동료들이 주인공의 생일을 축하하며 합창하는 장면에서 귀여움이 폭발한다. 놀랄 게 꽤 많은 작업이다.



<작품정보>



뒷자리에 태워줘

PILLION

2025 영국 드라마, 로맨스, 퀴어

2026.05.27. 개봉 106분 청소년관람불가

감독/각본 해리 라이튼

출연 해리 멜링, 알렉산더 스카스가드

원작 애덤 마스-존스, 소설 《뒷자리에 태워줘》

수입 찬란

배급 ㈜올랄라스토리

공동제공 퍼스트맨스튜디오, 소지섭



78회 칸영화제 주목할만한시선 각본상



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기