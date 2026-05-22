"오현규에 주목" 레전드 박지성-안정환이 바라본 홍명보호

연합뉴스

"손흥민 선수는 이제 저보다도 월드컵 경험이 더 많은 선수가 될 것이다. 주장으로서도 두번째 월드컵이니까, 저의 조언이 필요한 선수는 아니다. 어쩌면 마지막일지도 모를 월드컵이니까 본인이 후회없이 가장 좋은 결과를 받고 돌아오기를 바란다."

"손흥민이 당연히 이번 월드컵에서도 골을 기록할 거라고, 저뿐만이 아니라 많은 사람들이 믿고 있다. 충분히 그 기대에 맞는 활약을 보여줄 거라고 생각한다. 여태까지 많은 기록을 깨오고 자신의 것으로 만들어왔기에, 이번 월드컵에서도 '한국축구에서 가장 많은 골을 달성한 선수'가 될 것이라고 믿고 있다. 손흥민에게 부상없이 가장 행복하고 즐거운 월드컵이 되기를 바란다."

"최근 평가전에서 좋은 내용과 결과를 보여주지 못했기 때문에 우려의 시선으로 바라보는 것도 당연하다. 하지만 이번 최종명단에서 우리 선수들의 능력치를 봤을때 확실히 높은 레벨의 선수들로 구성됐다고 생각한다. 월드컵까지 남은 기간이 짧지만 '팀'으로서 얼마나 발전한 모습을 보여주느냐에 달렸다. 우리 대표팀의 조별리그 통과(32강)에 대해서는 믿음을 가지고 있다. 조 2위 이상을 한다면 16강 진출을 넘어 역대 최고 성적도 가능하다고 본다. 저는 '충분한 가능성을 가진 팀'이라고 생각한다."

"현재 대표팀의 중심축은 손흥민,김민재, 이강인 3명이라고 생각한다. 이들이 기본적인 활약 이상을 해줄 것이라는 기대감을 가지고 있다. 개인적으로 기대되는 선수는 오현규다. 최근 소속팀에서 스트라이커로서 좋은 활약을 보여줬고 그 자신감이 월드컵에서도 폭발할 수 있다는 느낌을 받았다."

"(박지성이 주장이었던) 2010 남아공월드컵에서도 주전들의 절반 이상이 첫 월드컵이었던 것 같다. 그럼에도 좋은 성적(원정 16강)을 냈던 이유는, 베테랑 선수들이 어린 선수들을 끊임없이 독려하고 긴장을 풀어주며 자신감을 심어줬기 때문이다. 지금의 대표팀에도 그런 역할을 해줄 수 있는 베테랑 선수들이 있기에 대표팀에 좋은 분위기로 작용할 것이라고 믿는다."

"최근 축구에 대한 관심이 많이 떨어진 게 우려가 된다. 그런데 잘 생각해보면, 어떤 감독이 오든 준비하는 단계에서 잡음이 있었다. 월드컵이 얼마 남지 않았는데, 결과가 나오고 끝난 다음에 이야기하는 것이 맞다고 생각한다. 축구팬과 국민들은 잘못한 것이 있을 때는 이야기할 수 있다. 그리고 그런 질타를 받아야 하는 것이 감독이고 선수들이다. 저 역시 선수 때도 그랬으니까. (대표팀이) 잘못한 것이 있을 때는 당연히 저도 욕을 할 것이다. (웃음)"

"월드컵에서 최소 5경기 정도는 했으면 좋겠다는 바람이 있다. 개인적으로는 오현규가 스트라이커로 최근 폼이 가장 좋아서 이번 월드컵에서도 기대를 하고 있다."

3월 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 오현규가 슈팅하고 있다.대한민국을 대표하는 축구 레전드들이 '2026 FIFA 북중미 월드컵'을 앞둔 축구대표팀에 저마다의 전망과 애정어린 조언을 전했다.박지성은 21일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 '월드컵 기자간담회'에서, 월드컵 주관방송사인 JTBC의 해설위원 자격으로 참석했다. 이 자리에서 박지성은 자신의 뒤를 이어 한국축구의 간판스타로 활약중인 손흥민에 대한 자신의 생각을 밝혔다.손흥민은 올해로 벌써 4번째 월드컵 출전이다. A매치 142경기 출장(역대 1위), 54골(2위)을 기록하며 이번 월드컵에서도 주장을 맡아 국민들의 열렬한 기대를 받고 있다. 대선배인 박지성도 손흥민에 대하여 특별한 조언보다 커리어에 대한 존중을 먼저 드러냈다.손흥민은 박지성, 안정환과 함께 월드컵에서 3골을 기록하며 공동으로 한국축구 월드컵 최다득점자이기도 하다. 이번 대회에서 골을 넣으면 단독 1위로 등극하게 된다.하지만 월드컵을 앞두고 최근 홍명보호를 바라보는 축구팬들의 시선은 기대보다 우려가 많은 것이 사실이다. 박지성은 이에 대하여 인정하면서도 조심스럽게 팀으로서 잠재력에 대한 기대감을 드러냈다.박지성은 월드컵에서 '주목할 만한 선수'로는 오현규를 꼽았다.이번 대표팀에서는 전체 엔트리의 절반 가까이가 월드컵 무대에 처음 출전하는 선수들로 구성됐다. 박지성은 자신의 경험을 살려 월드컵이라는 큰 무대의 압박감에 적응해야 하는 선수들을 위한 조언을 아끼지 않았다.또다른 축구 레전드 안정환은 21일 서울 구로구 더링크 서울 호텔에서 열린 스포츠 롱폼 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 제작발표회에 참석하여 축구대표팀에 대한 자신의 생각을 전했다.안정환은 "솔직히 한국축구에 대한 관심이 많이 떨어져있는 상태다. 축구인으로서 이 방송을 통하여 축구에 관심을 가질 수 있게 해야겠다고 생각했다"고 책임감을 드러냈다.홍명보 축구대표팀 감독은 2014 브라질 월드컵에 이어 12년 만에 두 번째로 월드컵 대표팀 지휘봉을 잡았다. 홍명보 감독과 안정환은 2002년 한일월드컵 4강 신화를 함께한 절친한 선후배 사이이기도 하다. 과연 안정환이 개인적 친분이 있는 홍명보호를 항하여 쓴소리를 할 수 있겠냐는 의구심에 대하여, 안정환은 "할말은 하겠다"면서도 "결과를 보고 판단해야 한다"는 조심스러운 입장을 전했다.안정환은 대표팀의 월드컵 전망에 대하여 16강 진출 이상의 성적을 예상했다. 또한 가장 기대되는 선수로는 박지성과 마찬가지로 오현규를 꼽았다.2026 북중미 월드컵은 미국·캐나다·멕시코에서 열리는 사상 최초의 3개국 공동 개최 대회이자, 48개국 체제로 확대돼 총 104경기가 열리는 역대 최대 규모 월드컵으로 치러진다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 월드컵 본선에 앞두고 트리니다드토바고(5월 31일), 엘살바도르(6월 4일)와 평가전을 통하여 마지막 전력 담금질에 나설 예정이다. 본선에서는 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 조별리그 A조에서 상위 라운드 진출을 두고 경쟁한다.