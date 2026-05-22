324일 만에 4연승, 3년 연속 꼴찌 키움의 반격

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만루홈런 친 키움 김건희프로야구 키움 히어로즈가 올 시즌 첫 4연승을 질주하며 꼴찌 탈출에 성공했다.키움은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 KBO리그' SSG 랜더스와의 주중 3연전 마지막 홈경기에서 외국인 에이스 라울 알칸타라의 호투와 김건희의 데뷔 첫 만루홈런을 앞세워 6-0으로 완승했다.알칸타라는 8이닝 동안 96개의 공을 던져 2안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 시즌 4승(3패)을 기록했다. 4회까지는 안타 없이 삼진 3개를 곁들여 연속 삼자범퇴로 끝낼 만큼 퍼펙트 피칭을 이어갔다. 5회 1사에서 김재환에게 2루타를 내주며 첫 출루를 허용했고, 오태곤의 안타로 1·3루를 내준 것이 이날 경기에서 유일한 위기였다. 하지만 후속 타자인 김민식을 중견수 플라이로 처리하며 끝내 실점을 내주지 않았다.이후 알칸타라는 8회까지 이렇다 할 위기 없이 SSG 타선을 틀어막았다. 알칸타라의 8이닝 소화는 지난달 22일 고척 NC 다이노스전 이후 29일 만이었다. 점수 차가 벌어졌기에 키움 벤치는 투구 수가 많은 알칸타라를 완봉승 도전 대신 마운드에서 내리는 것을 선택했다. 이어 9회에는 김재웅이 1이닝 1볼넷 무실점으로 경기를 마무리했다.타선은 1·2회 두 차례 득점권 찬스를 연이어 놓쳤으나, 0-0으로 맞선 3회말 김건희가 해결사로 나섰다. 선두타자 안치홍과 임병욱의 연속 안타, 이형종의 볼넷으로 만루 찬스를 만들었다. 김웅빈이 우익수 플라이로 물러났지만, 김건희가 선제 만루홈런을 터뜨리며 확실하게 기선을 제압했다. 김건희의 시즌 4호 홈런이자 데뷔 첫 만루홈런이었다.7회말에는 무사 1·3루의 찬스에서 안치홍과 이형종이 연이어 1타점 적시타를 날리며 6-0으로 점수 차를 벌렸다. 안치홍은 혼자 3안타를 터뜨리며 공격을 이끌었다.이로써 키움은 올 시즌 첫 4연승을 달리며 시즌 19승 1무 26패(승률 0.422)를 기록했다. 키움의 4연승은 작년 6월 27일 고척 삼성전부터 7월 1일 수원 KT전까지 4연승을 거둔 이후 324일 만이다.SSG를 상대로 3연전 시리즈 스윕은 2020시즌 이후 무려 6년 만이다. 올 시즌 상대 전적에서는 4승 2패로 우세를 점하게 됐다. 또한 같은 시간 잠실에서 3연패에 빠진 NC 다이노스와 승차 없이 승률에서 앞서며 최하위 자리에서도 벗어났다.키움은 올 시즌을 앞두고 유력한 꼴찌 후보로 꼽혔다. 최근 3년 연속 꼴찌를 기록했고, 특히 지난 2025시즌에는 승률 .336(47승 4무 93패)에 그칠 만큼 부진했기에 당연한 전망이었다. 비시즌 외부 전력 보강에 대한 특별한 의지도 보이지 않았다. 대부분의 전문가들조차 1위 팀 예상은 각기 달랐지만, 이구동성으로 키움이 꼴찌 전력이라는 데는 이견이 없을 정도였다.그런데 시즌의 약 3분의 1을 소화한 현재 분위기는 많이 달라졌다. 5월 22일 현재 순위(9위)는 여전히 하위권이지만, 공동 4위인 SSG·KT·두산과는 3.5게임 차에 불과하다. 1위 삼성과는 8게임 차이다. 아직 가을야구 도전도 기대해 볼 만한 위치다.지난해 이맘때 최하위였던 키움과 1위였던 LG의 격차는 두 배가 넘는 16.5게임 차이였다. 불과 한 계단 위였던 9위 두산에게도 9게임 차이로 압도적인 꼴찌였던 것을 감안하면 천양지차다.키움이 꼴찌를 했던 지난 3시즌간, 리그에서는 매년 5할 이상의 승률을 기록한 팀이 6팀이나 나왔다. 최근 3년간 6위 팀이었던 2023시즌 KIA, 2024시즌 SSG, 2025시즌 KT는 모두 5할 승률을 넘기고도 가을야구에 초대받지 못했다.이런 상황이 벌어진 데는 키움이 상위권 팀들에게 극도로 무기력한 모습을 보이며 '승률 인플레이션' 현상이 발생한 것과 무관하지 않았다. 지난해까지의 키움이 비정상적으로 약한 '승수 제물'에 가까웠다면, 올 시즌 4할대 초반 승률은 최소한 하위권 팀들의 일반적인 승률에 가깝다.반면 현재의 키움은 전력이 여전히 약해도 예년만큼 쉽게 무너지지 않는다. 상위권 팀들을 상대로도 마찬가지다. 1위 삼성을 상대로 3승 3패로 대등했고, LG에게는 1승 2패, KT에게 2승 1무 3패로 박빙의 승부를 펼쳤다. 키움이 올 시즌 가장 약한 모습을 보이는 팀은 3전 전패로 아직 한 번도 이겨 보지 못한 KIA다.5월 들어 최근 10경기에서 키움은 6승 1무 3패를 기록하며 상승세를 타고 있다. SSG와의 3연전 기간에는 지난 19~20일 이틀 연속 끝내기 승리를 거두면서 제대로 분위기를 탔다.만만하게 여겼던 키움에 위닝시리즈를 내준 팀은 그만큼 타격이 더 크다. NC는 지난주 키움에 위닝시리즈를 내주면서 꼴찌로 추락했고, SSG도 선두권에서 어느새 공동 4위까지 내려앉았다.키움은 지난 몇 년간 이정후와 김혜성 등 주력 선수들이 해외로 진출하자 타선 보강을 위해 외국인 선수 3명 중 2명을 타자로 선발했다. 하지만 결과적으로 외국인 타자 카드는 실패했고, 이로 인해 원래부터 약했던 마운드 보강을 외면하면서 시즌 초반부터 추락했다.반면 올 시즌에는 지난해의 교훈을 살려 외인 투수 2인 체제로 복귀했다. 여기에 에이스 안우진의 복귀와 이적생 배동현, 신인 박준현 등이 등장해 가용 자원이 넓어지면서 지난해보다 안정적인 선발 로테이션을 꾸릴 수 있게 됐다. 키움의 팀 평균자책점은 5.06으로 8위에 불과하지만, 불펜은 팀 홀드(27개)와 세이브(14개)에서 모두 2위에 오르며 뒷문이 한결 탄탄해졌다.그럼에도 불구하고 키움의 고민은 여전히 허약한 타선이다. 송성문이 메이저리그로 진출하면서 올 시즌도 팀 타율(.231), 홈런(27개), 타점(146개), 득점(160점) 등 주요 타격지표에서 모두 최하위를 면하지 못하고 있다.키움은 최근 이용규 플레잉 코치에게 1군 타격 파트를 맡기며 코칭스태프를 재편했다. 또한 브렌턴 브룩스를 대체할 새 외국인 타자로 메이저리그 통산 50홈런을 기록한 케스턴 히우라를 영입해 장타력 보완에 나섰다.키움은 22일부터 LG와 주말 원정 3연전에 나선다. 다음 주에는 상대 전적에서 열세인 KIA·KT 등 상위권 팀들과의 홈 6연전도 줄줄이 기다리고 있다. 최근 키움의 상승세가 일시적인지, 아니면 공수 균형을 바탕으로 중위권 순위 다툼까지 올라설 수 있을지 관심을 모은다.