기댈 곳 없는 소녀에게 세상은 얼마나 가혹했나

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
배우 박명훈, 봉준호 감독의 <기생충>을 본 이라면 누구나 기억할 배우다. 이 영화로 일약 스타덤에 오른 이정은이 분한 문광, 그녀의 남편으로 대저택의 지하 세계를 지키는 근세를 바로 이 배우가 연기했다. 2013년부터 본격적인 배우활동을 시작한 박명훈은 2015년 박정범의 <산다>, 2016년 <스틸 플라워> 등으로 조금씩 연기의 폭을 넓혀가기 시작했다. 그가 2017년 작 <재꽃>으로 봉준호의 눈에 들었단 건 영화팬들 사이엔 제법 알려진 이야기다. <재꽃>을 인상 깊게 보았다며 직접 오디오 코멘터리에 참여한 봉준호 감독이 "박명훈 배우는 세계 최고의 술 취한 연기를 하시는 분", "술 취한 연기의 마스터"라고 극찬한 덕분이겠다.
바로 그 영화 <재꽃>이 올해 27회 전주국제영화제서 상영됐다. '특별상영: 전주X마중' 섹션을 통해서다. 폐막식 사회를 맡은 배우 정하담이 직접 골라 전주를 찾은 영화팬들 앞에 내보일 작품으로 이 영화를 꼽은 덕분이다. 10년의 시간을 건너 이 작품을 전주의 상영관 스크린에 걸게 된 건 여러모로 의미 깊은 일이겠다. 1994년 생으로 어느덧 경험 많은 30대가 되었으나, <들꽃>부터 <재꽃>까지 이어지는 '꽃 3부작'을 통해 데뷔할 당시엔 갓 성년이 된 때였다. 꽃 3부작을 통해 배우로서 첫발을 뗀 정하담은 이들 작품을 통해 이전과는 전혀 다른 역량을 지닌 배우가 됐다.
<스틸 플라워>는 꽃 3부작의 허리가 되는 영화다. 배우 박명훈과 정하담 모두에게 중요한 만남이며 도전이 되는 의미 깊은 작품이기도 하다. <들꽃>에 이어 또 한 번 기댈 곳 없는 소녀가 된 하담에게도, 박석영 감독과 첫 만남이 된 박명훈에게도 그러했을 테다. 전작과 마찬가지로 흔들리는 카메라는 하담이 여전히 기댈 만한 터전이 없음을 확인한다. 들판에 핀 꽃은 '여전히 still' 연약한 꽃인 것이다.