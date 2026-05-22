기댈 곳 없는 소녀에게 세상은 얼마나 가혹했나

▲스틸 플라워포스터 인디스토리

인간이 인간답게 살기 위해서는



기댈 곳 없는 이에게 더욱 가혹한 상황을 마련하고 그 가운데 하담을 들여 고난을 겪는 모습을 지켜보는 것이 어떤 효과를 불러일으킬까. 전편과 마찬가지로 불안하게 흔들리는 카메라는 있는 그대로 들에 핀 꽃의 위태로움을 보이는 데 성공한다. 그러나 그 너머에 있는, 영화가 향하는 지점이 어디인지는 명확하게 확인하기 어렵다.



춤, 영화 가운데 하담에게 춤에 대한 갈망이 있단 점은 흥미로운 대목이다. 하담은 어느 댄스 교습실에서 나오는 음악과 문 너머 엿보이는 수강생들의 춤에 끌려 자주 그 장소를 찾는다. 어느 순간마다 춤사위라 할 만한 동작을 인상적으로 펼치기도 한다. 춤은 그녀에게 해방구가 될까, 꿈으로서 존재할까, 그저 표현인가 갈고닦아나갈 기술이며 예술일까. 그 사이 어느 지점에 하담의 춤이 있겠으나 그마저도 그녀의 상황을 씻어내리거나 구원하지 못한단 건 의미 있는 대목이다. 해방이라기보단 잠시 잠깐의 일탈, 변화하지 않는 상황의 암울함을 더욱 짙게 하는 장치로 와서 닿는다.



어찌 됐든 영화 속 고난 가운데 하담은 흔들린다. 그 흔들림의 끝에서도 어찌 됐든 살아는 있다. 그녀가 수족관에서 훔친 물고기로 제 배를 채우는 대신 바다에 던져 풀어주는 장면은 꽤나 의미심장하다. 제 삶을 위하는 걸 넘어 다른 누구의 구함에 다가서는 그 행위엔 대체 무엇이 담겨 있는 것일까. 생존과는 상관없는 춤을 추고, 배고픔과는 관련 없는 구함을 이루며 하담은 여전히 꽃으로 피어 흔들린다. 그저 살아가는 것 이상의 삶을 추구하는 인간으로 그렇게 살아가고자 한다. <스틸 플라워>가 그린 하담의 삶으로부터 인간이 인간답게 살기 위해 필요한 것을 살피게 되는 건 이와 같은 설정, 또 선택 때문일 테다.



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