'팔색조' 신하균, 블랙요원 출신 '중식 주방장' 된다

지난 16일 아이유, 변우석 주연의 MBC 금토드라마 <21세기 대군부인>이 13.8%의 자체 최고 시청률로 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 이는 연초에 방송됐던 <판사 이한영>의 13.6%를 넘는 올해 MBC 금토드라마 최고 시청률이자 2021년 MBC 금토드라마가 신설된 이후 <밤에 피는 꽃(18.4%)>, <옷소매 붉은 끝동(17.4%)>에 이어 역대 3번째로 높은 시청률이었다. 시청률만 보면 충분히 성공적이었던 셈이다.
하지만 <21세기 대군부인>은 방영 내내 부실한 세계관 구축과 역사 왜곡 논란, 여기에 주연 배우들의 아쉬운 연기까지 지적을 당하면서 시청자들의 많은 비판에 시달렸다. 이에 <21세기 대군부인>의 두 주인공 아이유와 변우석은 드라마 종영 후 SNS를 통해 드라마의 논란에 대해 사과 글을 올리기도 했다. 결과적으로 <21세기 대군부인>은시청자들에게 '명작'으로 기억되기엔 부족한 부분이 많은 드라마였다.
상반기 최고의 기대작으로 꼽히던 <21세기 대군부인>이 아쉽게 막을 내리면서 후속작에 대한 MBC의 부담은 더욱 커질 수 밖에 없다. MBC는 22일 첫 방송되는 새 금토드라마로 화려한 과거를 가진 세 남자가 인생의 남은 50%를 채워가는 액션 코미디 <오십프로>를 선보인다. 그리고 <오십프로>의 주인공 신하균은 2019년 1월에 종영한 <나쁜 형사> 이후 7년4개월 만에 MBC 드라마로 복귀한다.
다양한 연기 스펙트럼 자랑하는 배우