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'팔색조' 신하균, 블랙요원 출신 '중식 주방장' 된다

'팔색조' 신하균, 블랙요원 출신 '중식 주방장' 된다

[프리뷰] 22일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 <오십프로>에 출연하는 신하균

양형석(utopia697)
26.05.22 10:22최종업데이트26.05.22 10:22
지난 16일 아이유, 변우석 주연의 MBC 금토드라마 <21세기 대군부인>이 13.8%의 자체 최고 시청률로 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 이는 연초에 방송됐던 <판사 이한영>의 13.6%를 넘는 올해 MBC 금토드라마 최고 시청률이자 2021년 MBC 금토드라마가 신설된 이후 <밤에 피는 꽃(18.4%)>, <옷소매 붉은 끝동(17.4%)>에 이어 역대 3번째로 높은 시청률이었다. 시청률만 보면 충분히 성공적이었던 셈이다.

하지만 <21세기 대군부인>은 방영 내내 부실한 세계관 구축과 역사 왜곡 논란, 여기에 주연 배우들의 아쉬운 연기까지 지적을 당하면서 시청자들의 많은 비판에 시달렸다. 이에 <21세기 대군부인>의 두 주인공 아이유와 변우석은 드라마 종영 후 SNS를 통해 드라마의 논란에 대해 사과 글을 올리기도 했다. 결과적으로 <21세기 대군부인>은시청자들에게 '명작'으로 기억되기엔 부족한 부분이 많은 드라마였다.

상반기 최고의 기대작으로 꼽히던 <21세기 대군부인>이 아쉽게 막을 내리면서 후속작에 대한 MBC의 부담은 더욱 커질 수 밖에 없다. MBC는 22일 첫 방송되는 새 금토드라마로 화려한 과거를 가진 세 남자가 인생의 남은 50%를 채워가는 액션 코미디 <오십프로>를 선보인다. 그리고 <오십프로>의 주인공 신하균은 2019년 1월에 종영한 <나쁜 형사> 이후 7년4개월 만에 MBC 드라마로 복귀한다.

다양한 연기 스펙트럼 자랑하는 배우

신하균은 데뷔 후 세 번째 드라마였던 <브레인>을 통해 KBS 연기대상에서 대상을 수상했다.
신하균은 데뷔 후 세 번째 드라마였던 <브레인>을 통해 KBS 연기대상에서 대상을 수상했다.KBS 화면 캡처

서울예대 방송연예과 출신 신하균은 대학 졸업 후 연극 배우로 활동하다가 1998년 장진 감독의 장편 데뷔작 <기막힌 사내들>을 통해 영화 배우로 데뷔했다. 1999년 <간첩 리철진>에서 리철진(유오성 분)에게 싸움을 배우는 고등학생 우열을 연기한 신하균은 2000년 서울관객251만을 기록한 박찬욱 감독의 <공동경비구역>JSA에서 북한군 병사 정우진 역을 맡아 열연을 펼쳤다(영화관입장권 통합전산망 기준).

<공동경비구역JSA>로 청룡영화상 남우조연상을 수상한 신하균은 2001년 장진 감독의 <킬러들의 수다>에 이어 2002년에는 박찬욱 감독의 차기작 <복수는 나의 것>에서 청각 장애인 노동자 류완범을 연기했다. 신하균은 2003년 장준환 감독의 장편 데뷔작 <지구를 지켜라>에서 주인공 이병구 역을 맡아며 부산영화평론가협회상 남우주연상을 수상했지만 <지구를 지켜라>는 7만 관객에 그치며 흥행 실패했다.

신하균은 여름 조한선, 한지민과 함께 출연한 MBC의 <좋은 사람>을 통해 TV 연기를 시작했지만 기대 만큼 좋은 성과를 올리지 못했고 다시 영화 활동에 전념했다. 2004년 원빈과 함께 <우리 형>에 출연한 신하균은 2005년 <웰컴 투 동막골>에서 탈영한 육군 소위 표현철 역을 맡아 800만 관객을 동원했고 <박수칠 때 떠나라>와 <예의 없는 것들>, <더 게임>에 잇따라 출연하며 활발한 활동을 이어갔다.

2009년 칸 영화제 심사위원상을 수상한 박찬욱 감독의 <박쥐>에서 김옥빈이 맡은 태주의 남편 강우를 연기한 신하균은 2010년 장항준, 김은희 부부가 각본을 쓴 <위기일발 풍년빌라>를 통해 7년 만에 드라마에 출연했다. 그리고 2011년에는 KBS의 의학 드라마 <브레인>에서 신경외과 전임의 이강훈 역을 맡아 눈부신 연기를 선보이며 2011년 KBS 연기대상에서 대상과 베스트커플상(with 최정원), 네티즌상을 휩쓸었다.

<브레인>을 계기로 영화에만 고집하던 것을 넘어 드라마 활동도 병행하기 시작한 신하균은 2013년 <내 연애의 모든 것>에서 이민정, 2014년 <미스터백>에서 장나라와 연기 호흡을 맞추며 시청자들과 더욱 가까워졌다. 하지만 2010년대 중반 이후에 출연했던 영화 <순수의 시대>와 <올레>,<7호실> 등은 나란히 흥행에 실패했고 2016년 tvN 드라마 <피리부는 사나이>도 시청률 4%를 넘지 못했다.

오정세-허성태와 코믹 액션 활극 도전

신하균은 <극한직업>에서 '마약의 대중화'를 꿈꾸는 이무배를 연기해 독특한 빌런 캐릭터를 선보였다.
신하균은 <극한직업>에서 '마약의 대중화'를 꿈꾸는 이무배를 연기해 독특한 빌런 캐릭터를 선보였다.CJ ENM

2013년 1298만 관객을 동원한 최동훈 감독의 <도둑들>에서 전지현과 김혜수에게 작업을 당하는 미술관 관장 역으로 특별 출연했던 신하균은 2019년 1626만 관객을 모은 이병헌 감독의 <극한직업>에서 메인 빌런 이무배를 연기했다. 이무배는 수많은 범죄를 저지른 국제 마약 조직의 두목이지만 신하균은 잔인하고 악랄한 악역이 아닌 어딘가 허술하고 코믹하게 이무배를 표현하며 관객들에게 웃음을 선사했다.

2021년 JTBC 드라마 <괴물>에서 강력계 형사였다가 시골 파출소로 좌천된 이동식 경사 역을 맡은 신하균은 2022년 방송인 유병재가 각본을 쓴 쿠팡플레이 시트콤 <유니콘>에 출연했다. 신하균은 2023년 ENA의 범죄 누아르 <악인전기>가 1%대 시청률에 그치면서 아쉬움을 삼켰다. 하지만 2024년 이정하, 진구와 함께 출연한 tvN 드라마 <감사합니다>가 9.54%의 최고 시청률을 기록하며 명예 회복에 성공했다.

<감사합니다>를 끝낸 후 작년 한 해 동안 신작을 선보이지 않았던 신하균은 22일 첫 방송되는 MBC 금토드라마 <오십프로>를 통해 시청자들을 만난다. <감사합니다> 종영 후 1년 9개월 만에 선보이는 신하균의 신작이고 MBC 드라마 출연은 2019년1월에 종영한 <나쁜 형사> 이후 7년 4개월 만이다. 신하균은 <오십프로>에서 과거 국정원 블랙 요원에서 외딴 섬 중국집의 주방장이 된 정호명을 연기한다.

<오십프로>에는 <극한직업>에서 신하균과 환상의 호흡을 자랑했던 오정세가 북한 특수 공작원으로 작전에 투입됐다가 사고에 휘말려 남한의 섬에 정착한 봉제순 역을 맡았다. 허성태는 폭력 조직 화산파의 2인자였지만 현재는 편의점 점장이 된 강범룡을 연기한다. 이 밖에 이학주와 김신록, 김상경, 김상호, 신동미, 정석용, 현봉식, 김병옥, 한지은, 권율 등 익숙한 배우들이 <오십프로>를 빛낼 예정이다.

신하균은 20대 시절부터 선과 악이 공존하는 얼굴을 가진 '팔색조 배우'로 불리며 대중들에게 많은 사랑을 받았다. 신하균은 어느덧 데뷔 30년이 가까워진 베테랑 배우지만 특정한 이미지에 갇히지 않고 여전히 폭넓은 연기 스펙트럼을 자랑하고 있다. 최고의 국정원 블랙 요원 출신에서 외딴 섬의 중국집 주방장이 된 독특한 이력을 가진 캐릭터를 연기하게 될 신하균의 신작 <오십프로>가 더욱 기대되는 이유다.

신하균(가운데)은 <오십프로>에서 작전 실패 후 외딴섬에서 중국집 주방장이 된 전직 국정원 블랙요원을 연기한다.
신하균(가운데)은 <오십프로>에서 작전 실패 후 외딴섬에서 중국집 주방장이 된 전직 국정원 블랙요원을 연기한다.<오삽프로> 홈페이지


신하균 오십프로 MBC금토드라마 오정세 허성태

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