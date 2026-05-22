'팔색조' 신하균, 블랙요원 출신 '중식 주방장' 된다

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신하균은 <극한직업>에서 '마약의 대중화'를 꿈꾸는 이무배를 연기해 독특한 빌런 캐릭터를 선보였다.2013년 1298만 관객을 동원한 최동훈 감독의 <도둑들>에서 전지현과 김혜수에게 작업을 당하는 미술관 관장 역으로 특별 출연했던 신하균은 2019년 1626만 관객을 모은 이병헌 감독의 <극한직업>에서 메인 빌런 이무배를 연기했다. 이무배는 수많은 범죄를 저지른 국제 마약 조직의 두목이지만 신하균은 잔인하고 악랄한 악역이 아닌 어딘가 허술하고 코믹하게 이무배를 표현하며 관객들에게 웃음을 선사했다.2021년 JTBC 드라마 <괴물>에서 강력계 형사였다가 시골 파출소로 좌천된 이동식 경사 역을 맡은 신하균은 2022년 방송인 유병재가 각본을 쓴 쿠팡플레이 시트콤 <유니콘>에 출연했다. 신하균은 2023년 ENA의 범죄 누아르 <악인전기>가 1%대 시청률에 그치면서 아쉬움을 삼켰다. 하지만 2024년 이정하, 진구와 함께 출연한 tvN 드라마 <감사합니다>가 9.54%의 최고 시청률을 기록하며 명예 회복에 성공했다.<감사합니다>를 끝낸 후 작년 한 해 동안 신작을 선보이지 않았던 신하균은 22일 첫 방송되는 MBC 금토드라마 <오십프로>를 통해 시청자들을 만난다. <감사합니다> 종영 후 1년 9개월 만에 선보이는 신하균의 신작이고 MBC 드라마 출연은 2019년1월에 종영한 <나쁜 형사> 이후 7년 4개월 만이다. 신하균은 <오십프로>에서 과거 국정원 블랙 요원에서 외딴 섬 중국집의 주방장이 된 정호명을 연기한다.<오십프로>에는 <극한직업>에서 신하균과 환상의 호흡을 자랑했던 오정세가 북한 특수 공작원으로 작전에 투입됐다가 사고에 휘말려 남한의 섬에 정착한 봉제순 역을 맡았다. 허성태는 폭력 조직 화산파의 2인자였지만 현재는 편의점 점장이 된 강범룡을 연기한다. 이 밖에 이학주와 김신록, 김상경, 김상호, 신동미, 정석용, 현봉식, 김병옥, 한지은, 권율 등 익숙한 배우들이 <오십프로>를 빛낼 예정이다.신하균은 20대 시절부터 선과 악이 공존하는 얼굴을 가진 '팔색조 배우'로 불리며 대중들에게 많은 사랑을 받았다. 신하균은 어느덧 데뷔 30년이 가까워진 베테랑 배우지만 특정한 이미지에 갇히지 않고 여전히 폭넓은 연기 스펙트럼을 자랑하고 있다. 최고의 국정원 블랙 요원 출신에서 외딴 섬의 중국집 주방장이 된 독특한 이력을 가진 캐릭터를 연기하게 될 신하균의 신작 <오십프로>가 더욱 기대되는 이유다.