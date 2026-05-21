장학금 위해 간 고향, 엄마 일기장에서 발견한 출생의 비밀

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<로메리아> 스틸엠엔엠 인터내셔널
영화는 감독의 자전적 경험을 진하게 녹여낸다. 본인의 인생 회고록이라 해도 과언이 아닐 만큼 생생한 체험담이다. 실제 체험에 바탕을 둔 극적인 내용은 시나리오로 100% 창작했다면 욕 먹기 딱 좋을 정도로 기구하고 극적인 사연을 담았다. 물론 창작자가 자신이 품은 흥미로운 이야기를 소재로 삼는 건 흔한 일이긴 하지만, <로메리아>는 그 흥미에 더해 작가가 세상과 사회를 보는 시선을 진하게 투영해낸다는 점에서 흥미로운 구석이 아주 많은 작업이다.
기본적인 이야기 동선은 주인공의 '뿌리' 찾기다. 어릴 적 부모를 여읜 마리나는 양부모 밑에서 구김살 없이 잘 컸지만, 어른이 되는 초입 단계에서 또래 친구들과 다른 성장 배경은 신경이 안 쓰일 수 없다. 생존한 조부모도 딱히 손녀를 찾지 않는 걸 보면 대충 석연찮은 사연이 있다는 것쯤은 능히 파악한 상태이기도 하다. 편하게 생각하면 그냥 친가와 연을 끊고 지금의 가족에만 집중하는 게 미래지향적으로 보인다. 하지만 사람 마음은 그리 간단할 수 없는 일.
게다가 '실용'적인 문제도 해결해야 한다. 이제 어른이 되는 첫 관문으로 대학에 진학해야 할 주인공에게 높은 학비는 반드시 넘어야 할 장벽이다. 다행히 공부를 꽤 잘했는지 장학금 수혜 자격이 되지만, 신청 과정에서 문제가 생긴다. 자신이 친부모의 자녀로 등록이 되어 있지 않은 것. 자기 존재를 증명해야 장학금 신청 자격이 발생한다. 방법을 알아보니 조부모가 가족 관계를 인정하고 공증을 받으면 된단다. 이러니 내키지 않더라도 고향에 안 갈 수 없다.
당연히 편하지 않은 걸음이다. 서신 교환 정도는 삼촌이나 고모들과 해온지라 사정을 설명하고 도움을 구해두긴 했다. 그래도 직접 찾아가 상황을 설명하고 해결을 요청해야 한다. 지금 사는 바르셀로나는 지중해와 맞붙은 동남부 카탈루냐 지방, 조부모와 친척들이 사는 곳은 북서부의 대서양과 닿은 소도시 비고다. 거의 나라 반대편까지 나홀로 여행을 감행하는 셈. 18살 소녀의 단독 여행은 묵직한 과제와 묘한 긴장감으로 가득하다.
여행을 통해서 만날 수 있었던 것
같은 항구도시라도 바르셀로나와 비고의 풍경은 퍽 다르다. 로이스 삼촌의 요트로 갈아탄 마리나는 지중해는 '연못'으로 취급되는 대서양의 거칠고 웅혼한 바다에 매료된다. 물론 거칠고 위험한 바다이기도 하지만, 이제 세상으로 홀로서기에 나설 채비에 분주한 주인공으로선 반갑고 설랠 수밖에 없다. 또래 사촌들과도 제대로 인사를 나눈다. 친척들은 마리나를 반기는 듯하지만, 묘하게 말끝을 흐리거나 뭔가 비밀을 품은 듯 그녀를 떠보기 일쑤다.
눈치라면 100단인 마리나도 이 미묘한 공기를 금방 포착한다. 아빠의 죽음엔 뭔가 자신이 알지 못하는 비밀이 숨은 것 같다. 조심성 없는 사촌들이 툭 내뱉는 말 곳곳에 과거의 그림자가 드리우니 모른 척하려 해도 당연한 수순이다. 얼른 서류만 받아서 집으로 돌아가야지 다짐했던 불편한 여행은 점점 과거로의 시간여행 형태로 변모한다. 마침내 도착한 자신의 기원. 겉보기엔 환영을 받지만, 자신이 이물질처럼 섞여들지 못하는 기묘한 감각은 한층 더 진해진다.
삼촌과 고모들은 비교적 친절한 편이다. 일찍 자신들 곁을 떠난 형제를 떠오리며 그들은 조카에게 과거 추억을 들려준다. 그런데 듣고 있자니 서로 일치하지 않는 대목이 계속 밟힌다. 서서히 거리를 좁히며 다가온 사촌들, 특히 또래인 '누노'와 친해진 마리나는 그들에게서 어른들이 쉬쉬하는 실마리도 얻는다. 자신이 알던 사실과 분명히 다른 뭔가가 있다. 드디어 자신이 상대할 최종보스, 할아버지와 할머니와 대면하지만, 그들은 보이지 않는 벽을 거두지 않는다.
대가족 행사에 참석하며 대강 분위기를 파악한 마리나는 이제 본격적으로 과거의 비밀을 파헤치기 시작한다. 탐정이 된 그녀는 친가에서 이단아로 맴도는 이아고 삼촌과 접선하고, 엄마의 유품인 일기장에 의지해 부모님의 행적을 거슬러 올라간다. 그들이 살던 집, 그들이 함께 응시하던 풍경을 체험하며 과거를 재연하는 행위는 일종의 '제례'와 같다. 그런 수고를 통해 주인공은 자신의 기원을 되짚고, 본인을 둘러싼 친척들의 묘한 긴장을 이해하고자 한다.
불우한 개인사와 스페인 현대사가 만나는 발견