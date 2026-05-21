장학금 위해 간 고향, 엄마 일기장에서 발견한 출생의 비밀

▲<로메리아> 스틸 엠엔엠 인터내셔널

마리나가 소리내어 읽는 엄마의 일기장은 어지러운 과거를 추적하는 주인공에게 등불이자 길잡이와 같다. 수십 번, 아니 수백 번 넘게 봤을 텐데도 일기 속 실제 장소에 와보니 비로소 감이 잡히는 내용이 즐비하다. 주인공의 뿌리 찾기 과정을 내레이션 해설하듯 일기장의 내용은 1983년부터 1986년까지 그들이 생존하던 시절의 기류를 후속 세대에게 타임캡슐처럼 전하는 장치로 기능한다. 그런데 이게 단순한 추억팔이 과거 회상이 아니다.



비고 해변을 집보다 더 사랑하던 마리나의 아빠는 대서양 바다를 누비는 항해사로 성장한다. 마리나의 할아버지가 비고 제일의 조선소를 경영했지만, 아빠는 부친의 사업을 물려받는 데엔 관심이 없었다. 그저 자유롭게 세계를 누비며 살고 싶었다. 그 꿈을 찾는 길 위에서 마리나의 엄마를 만났다. 자유로운 영혼인 둘은 부모 세대가 누리지 못한 해방을 찾아 세계를 떠돈다. 서로를 분신처럼 여기며 열정적인 사랑을 나눈 결과가 마리나의 탄생이었다.



하지만 빛과 그림자는 함께 온다. 프랑코 독재 체제 탓에 서유럽 내에 섬처럼 고립된 상태였던 스페인이 입헌군주제 민주정으로 복귀하면서 불어닥친 개혁 개방의 파도는 자유와 더불어 진통을 불러온다. 권리는 주어졌지만, 책임과 제어는 아직 온전히 수립되지 않은 상황에서 급속한 변화는 부작용 또한 수반하게 마련. 서구 대중문화와 더불어 온갖 마약도 함께 들어온다. 개방적 성생활도 함께. 아직 알지 못하던 부작용이 그들에게 해일처럼 밀려든다.



그 후유증으로 마리나의 부모는 본인들이 어떻게 할 수 없는 불치병에 걸린다. 당시 세계적으로 걸리면 죽는 병으로 공포의 대상이던 '후천성 면역 결핍증', 흔히 AIDS라 불리는 바로 그것. 아직 대중적으론 두려움만 가득할 뿐 질환의 실체를 잘 모르던 시절에 개인의 타락과 부도덕으로 걸린다는 편견이 팽배하던 때다. 자연히 주인공의 부모는 가족들에게 수치스럽고 감춰야 하는 대상으로 전락한다. 마리나가 양부모에게 보내진 것 역시 그런 연유다.



스페인 현대사의 상처를 딛고 미래로 전진하는 세대의 초상



마리나의 부모는 프랑코 독재가 종식된 후 형성된 '라 모비다(La Movida)' 세대의 전형이다. 스페인 내전과 폐쇄된 독재를 벗어나 서구 사회로 복귀한 수혜를 누린 세대이지만, 한편으론 자신들의 나라가 '유럽이 아니라 아프리카'란 조롱과 함께 경제적 낙후로 열등감에 빠진 기억을 갖는 이들이기도 하다. 약물 중독 등 유혹에 방어책 없이 노출되어 현재도 고질적인 사회문제를 안긴 세대의 어두운 기억은 1986년생 감독에게도 생생한 경험담으로 계승된다.



바로 감독의 친부모 역시 영화 속 주인공처럼 어릴 적에 에이즈로 세상을 떠나 친척 집에서 양육된 것. 조부모와 만나며 과거의 상처와 대면하는 순간도 본인의 체험에서 따왔다. 부끄럽고 상처투성이 과거이지만, 없던 일치고 지울 수도 없다. 독재의 상흔이 엄연한 스페인 현대사의 실체인 것처럼, 자유와 개방을 불러온 민주화 첫 세대 역시 명암은 공존한다. 감독은 자신이 직접 겪은 그 시절의 아픔을 개인사를 빌어 확장하려 야심찬 시도를 감행한다.



주인공이 등록금을 해결하는 과정은 단지 조부모에게 경제적 지원을 얻기 위함이 아니라 그들에게 수치로 치부되는 부모와 자기 존재를 승인받는 사회적 투쟁 과정. 이를 통해 프랑코 독재의 부정적 유산을 물려받은 감독 본인과 부모세대를 향한 위로를 던짐과 동시에 '침묵' 서약으로 덮어버린 자국의 근현대사를 정리하는 도전에 동참하려는 작가적 야심의 발로다. 길거리 캐스팅으로 주인공 역 율루시아 가르시아를 캐스팅한 것도 현실과 연결 극대화를 위한 장치다.



제목 '로메리아'는 '순례'와 '축제'란 이중의 뜻을 갖는다. 한국 관객은 체감하기 쉽지 않지만, 스페인에서 주인공이 태어난 고장과 자란 고장의 지역색 차이는 엄청나다. 스페인어 원제는 이 특색을 절묘하게 구사한 것. 마리나가 성장한 카탈루냐에선 '산티아고 순례길'로 잘 알려진 산티아고 데 콤포스텔라 순례 같은 용도에 활용되지만, 태어난 곳인 비고가 소재한 북부 갈리시아 지방에선 '축제'로 통한다. 영화를 보면 이 둘이 절묘하게 교차함을 포착할 수 있다.



주인공이 애증을 간직한 채 방문한 아빠의 고향과 거기에서 만난 사람들은 자신의 부모에게, 그리고 본인에게도 상처를 줬을지언정 끊어낼 수도 없는 존재다. 가족과 지역 공동체의 양면성, 폐쇄성과 함께 본인이 선택할 순 없는 혈통의 연결성이 표출되는 지역 민속 축제는 마리나가 직접 겪는 고향 비고의 정수와도 같다. 원시의 축제성과 더불어 1명의 성인으로 출발점에 선 주인공에겐 새로운 미래로 향하기 위한 '순례'로 손색 없는 여정으로 영화는 기능한다.



감독은 본인에게 베를린영화제 황금곰상의 영예를 안긴 전작 <알카라스의 여름>에 이어 고국 스페인을 압축한 작업으로 돌아왔다. 카탈루냐 지방에서 산업화, 도시화와 함께 중세부터 유지되던 농촌 공동체가 해체되는 풍경을 찬란한 원색으로 표현한 작업은 사회적 풍경을 있는 그대로 품는 시야와 통찰로 격찬을 얻었다. 신작 <로메리아> 역시 잊힌 스페인 현대사를 영화 속 주인공처럼 가두지 않고 개방하려는 도전의 일환이다. 개인의 기억과 사회적 시야가 절묘한 궁합으로 어우러진 작업의 매력이 만만찮다.



<작품정보>



로메리아

Romeria

2025 스페인 드라마, 로맨스, 로드 무비

2026.05.27. 개봉 112분 청소년관람불가

감독/각본 카를라 시몬

출연 율루시아 가르시아, 미치 마틴, 트리스탄 울로아, 미리암 가예고

수입/배급 엠엔엠 인터내셔널

제공/공동배급 ㈜레드아이스 엔터테인먼트



2025 78회 칸영화제, 경쟁



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