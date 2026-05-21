사물놀이에 브라질 전통 음악, 의외로 잘 어울리네

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2026 서울 드럼 페스티벌 중 도널드 바렛과 공성연염동교
실내 공연장인 SDF 무대에서도 양질의 퍼포먼스가 이어졌다. 마침 비브라폰 연주자 공성연과 도널드 바렛의 협연이 시작되고 있었다. 비브라폰 특유의 영롱한 음색이 절도 있는 비트와 맞물려 민트캔디처럼 시원한 기운을 선사했다.
조지 벤슨, 실 등과 협업한 드러머 도널드 바렛은 길쭉한 팔다리에서 나오는 시원한 연주가 일품이었다. 섬세하면서도 박력 넘치는 드러밍에 40분이 쏜살같이 지나갔다. 십 수년만에 처음 라이브로 연주한다는 '퓨처라마(Futurama)'가 가슴에 꽂혔다. 퍼포먼스를 마친 그는 손으로 가슴을 두드리며 신과 자신이 소속한 야마하에 감사를 표했다.
국악과 인디 팝이 교차했던 삼산의 무대도 기억에 남는다. 장기하가 생각나는 감칠맛 나는 말맛에 가야금과 해금의 개성을 얹었다. 인디 음악가의 고충을 유쾌하게 풀어낸 '모르겠어'와 청중과 후렴구를 합창한 '줄줄줄 팍팍팍'은 재치 넘쳤다.
아소토유니온과 윈디시티 등 독보적 정체성을 구축해 온 김반장은 유희에 실험을 더했다. "음악적 뿌리를 파헤친다는 의미"로 "루츠 드러밍 온 어쓰(Roots Drumming on Earth)"이라고 공연명을 정했다고 설명했다.