사물놀이에 브라질 전통 음악, 의외로 잘 어울리네

염동교

2026 서울 드럼 페스티벌 중 뽈레 뽈레2024년 5월 26일의 서울 노들섬을 기억한다. 우천의 악조건에도 우비를 입은 채 손뼉 치고 덩실덩실 몸을 흔들던 사람들. 그 인파엔 나도 포함되어 있었다. 정상급 퓨전 재즈 집단 스나키 퍼피에 재적했던 라넬 루이스의 폭풍 같은 드러밍과 음악 예능 프로 에 출연했던 2인조 록밴드 톡식을 관람하며 나만큼 음악을 사랑하는 영국 친구와 즐거운 한때를 보냈다. 2년 만에 다시 방문한 2026 서울 드럼 페스티벌은 타악기를 사랑하는 이들의 화합의 장으로 2024년의 소중한 기억을 소환했다.1999년에 시작해 올해로 27회를 맞이하는 2026 드럼 페스티벌은 노들섬에서 동대문디자인플라자(DDP)로 자리를 옮겼다. 국제 관광객이 모여드는 디디피(DDP)의 장소적 이점이 드러났는데, 여름에 가까운 따사로운 날씨가 더해져 초여름 페스티벌 행렬의 서막을 알리는 듯했다. SDF 스테이지와 야마하 오픈스테이지, 드럼존과 드림존, 피플존까지 총 6개의 구역이 퍼포먼스와 음악교실 등 다채로운 이벤트로 가득 찼다.어울림광장에서 개최된 '서울행진26 아티스트 그룹'은 디디피 고유의 국제성과도 어울렸다. 무술에 가까운 춤사위에 브라질 전통 음악을 결합한 카포에이라와 상모 쓴 무용수들의 사물놀이, 브라질 타악기 앙상블 바투카다의 흥겨움을 전달한 뽈레뽈레가 지역과 문화는 다를지언정 하나의 기쁨과 리듬으로 군중의 마음에 도착했다.