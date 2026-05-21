"3년 만의 컴백, 우리 강점은 단단해진 서사와 절제미"

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몬스타엑스 유닛 셔누X형원 (사진 왼쪽부터 형원, 셔누)스타쉽엔터테인먼트
약 3년 만의 컴백이지만 두 사람의 합은 한층 더 자연스러워졌다. 형원은 "연습할 때 말하지 않아도 같은 신발, 비슷한 옷을 입고 오는 경우가 많다"며 웃었다. 이어 "원래도 성향이 비슷했는데 시간이 갈수록 더 닮아가는 것 같다. 만약 저에게 평생 친구가 있다면 형이 되지 않을까 하는 생각이 점점 든다"라며 셔누에게 고마움을 표했다.
셔누는 "첫 유닛 앨범 이후 행사와 페스티벌 무대를 함께 하면서 계속 호흡을 맞춰왔다"며 "예전보다 훨씬 자연스러운 팀워크를 보여드릴 수 있을 것 같다"고 자신했다. 이어 "지난 활동 때는 후렴구에너지를 강하게 내질러야 해서 힘들었지만 이번에는 느낌 있게 읊조리는 스타일이라 표현하기 편했다"고 평가했다.
형원은 셔누의 보컬 변화에 대해서 깊은 인상을 받았다고 털어놨다. 형원은 "(셔누) 형 목소리는 R&B에 굉장히 잘 어울린다"며 "평소엔 무던해 보이는데 노래할 때 드러나는 예민한 감정선이 굉장히 섹시하게 들린다"고 언급했다. 이에 대해 셔누는 "뮤지컬을 하면서 꾸준히 보컬 레슨을 받고 있다"며 "운동처럼 성대 관리에도 꾸준히 노력하고 있다"고 밝혔다.
무대를 향한 열정, 그리고 팬 사랑