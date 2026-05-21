"3년 만의 컴백, 우리 강점은 단단해진 서사와 절제미"

▲몬스타엑스 유닛 셔누X형원 (사진 왼쪽부터 형원, 셔누) 스타쉽엔터테인먼트

지난 2015년 데뷔 이래 오랜 시간 몬스타엑스를 지켜온 원동력에 대해 묻자 두 사람은 "서로에 대한 신뢰와 무대를 향한 변함없는 열정"을 손꼽았다. '군백기'를 거치며 멤버들의 소중함은 더 커졌다. 일찌감치 병역 의무를 마치고 차례로 멤버들을 기다렸던 맏형 셔누는 "동생들을 기다리는 동안 무대가 정말 고팠다. 물리적 거리는 있었지만 마음이 멀어졌다는 느낌은 전혀 받지 않았다"고 그때를 회상했다.

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이번 활동의 현실적인 목표로 형원은 "회사와 스태프들이 보시기에 이 팀은 계속해서 지원해줄 가치가 있다고 판단할 수 있도록 좋은 성과를 거두는 것"이라고 솔직하게 답했다. 셔누는 "타이틀 곡이 음원 차트 상위권에 올라 팬들의 어깨를 으쓱하게 만들어 드리고 싶다"고 전했다.

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마지막으로 두 사람은 이번 유닛 컴백을 기다려준 팬들에게 진심 어린 감사를 전했다. 형원은 "11년 넘는 시간 동안 좋아해 주셔서 감사하다. 그 사랑이 없었다면 이 앨범도 없었을 것"이라며 "다양하게 준비했으니 마음 편하게 즐겨주셨으면 좋겠다"고 고마움을 표했다. 셔누 역시 "1년 반 전부터 팬분들께 '음반 언제 나오냐'는 말을 늘 들어왔다. 미안한 마음이 있었는데 이제서야 좋은 소식을 전할 수 있어 기쁘다"고 인사를 건넸다.

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