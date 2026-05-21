마이클 보고 나오는 길, 매운탕 한 그릇이 떠오른 까닭

마이클

스틸샷일반적인 예상과는 달리 <마이클>은 관객에게 친절한 영화가 아니다. 잭슨5로 데뷔한 5살부터 Bad 투어가 시작되는 1988년까지 25년의 세월을 담아야했고 러닝타임은 빠듯하다. 마이클이 극복했던 문제들은 한 편의 공연에서 다음 무대를 준비하기 위해 의상을 갈아입거나 무대구성을 바꾸기 위해 준비되는 VCR처럼 빠르게 흘러간다. 개봉일에 영화를 보고 난 뒤에 지인들에게 추천할 때 마이클 잭슨에 대한 유튜브 클립을 함께 보내야 했던 까닭이기도 하다.물론 큰 맥락은 존재한다. 아버지 조셉의 폭력과 통제다. 잭슨가의 여덟 번째 아이, 그룹 잭슨5의 메인보컬로 영원히 주저앉히려던 조셉의 욕심과 달리 마이클은 한 명의 온전한 성인이자 아티스트로 발돋움하려 한다. 평범한 청소년의 삶을 빼앗긴 마이클의 상실감과 외로움도 강렬한 서사의 하나로 작동한다. 그러나 이 문제는 마이클이 존 브랑카를 변호사로 고용하고 팩스로 해고를 통보하며 너무 부드럽게 해소된다.조셉의 해고 후 <스릴러 Thriller> 앨범이 발매되고 문워크를 선보이며 대중문화 역사상 가장 중요한 순간 중 하나로 꼽히는 모타운 25주년 공연의 '빌리 진 Billie jean' 무대 이후는 사실상 A면을 반복하는 오토리버스다. 세계적 슈퍼스타가 됐지만 마이클은 여전히 성인으로 독립하지 못한 채 조셉에게 휘둘린다. 펩시 광고 촬영 중에 벌어진 치명적 사고, 오로지 잭슨스의 브랜딩을 위해 동원된 빅토리 투어가 극의 후반에 사용되는 VCR이다.마이클은 끔찍한 화상의 후유증을 이겨내고 펩시의 보상금을 어린이병원에 기부하며 빅토리 투어에 참여하겠다고 밝힌다. 그리고 북미 투어의 마지막 공연장인 LA에서 "이 공연이 잭슨스의 마지막"이라고 깜짝 선언한다. 예상하지 못한 조셉의 표정을 대비하며 통쾌함을 선사한다. 하지만 이는 극의 전개를 통해 갈등이 해결되어 드러나는 자연스러운 카타르시스가 아니라 마이클의 삶의 궤적을 알기에 만족감에 가깝다.