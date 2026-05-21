평범한 이웃이 괴물이 되기까지... 드라마 '허수아비'가 던진 질문

ENA 드라마 <허수아비>는 그 끔찍한 비극의 현장과 그보다 더 잔혹했던 국가 권력의 폭력을 정면으로 응시한다. 드라마는 단순히 한 연쇄살인마의 기괴한 범죄 행각을 쫓는 데 그치지 않는다.



내 곁에 살던 평범한 이웃이 어떻게 한순간에 괴물로 돌변할 수 있는지, 그리고 그 괴물을 잡겠다는 명분 아래 국가 권력이 어떻게 더 거대한 괴물이 되어 무고한 시민들을 짓밟았는지 그 맨얼굴을 낱낱이 파헤친다.



권력의 소용돌이 속에서 '허수아비'가 된 나약한 시민들



그 시절, 수사의 오류는 단순한 '실수'가 아니었다. 실적에 눈이 먼 권력자들과 공안당국은 사건의 본질을 쫓기보다, 자신들의 안위를 위해 나약한 시민들을 제물로 삼았다. 법의 보호를 받지 못하는 힘없는 이들이 수사 기관의 밀실로 끌려가 매 맞고, 잠을 못 자며, 결국 하지도 않은 살인을 "내가 했다"고 자백할 수밖에 없었던 조작된 사건들의 연속.



드라마 속에서 폭력과 강압에 의해 서서히 영혼이 부서지며 '죄인화'되어가는 시민들의 모습은 보는 이들의 가슴을 먹먹하게 만든다. 그들은 권력이 짜놓은 촘촘한 각본 속에서 옴짝달싹 못 한 채, 밭 한가운데 우두커니 서서 바람이 부는 대로 흔들릴 수밖에 없는 '허수아비'와 다름없었다. 억울한 누명을 쓰고 평생을 감옥에서 보내야 했던 이들의 부서진 삶 앞에서, 우리는 국가라는 거대한 폭력의 소용돌이를 목격한다.



"그 당시에 태어나지 않아 다행이다"라는 안도감, 그리고 부채감



드라마를 보는 내내 가슴 한구석을 채우는 것은 "내가 저 시대에 태어나지 않아서 참 다행이다"라는 서글픈 안도감이다. 만약 내가 그 시절 그 동네에 살았다는 이유만으로, 혹은 수사관의 마음에 들지 않는 나약한 서민이라는 이유만으로 쇠창살 갇힌 죄인이 될 수도 있었던 야만의 시대.



시민의 무고함은 권력의 칼날 앞에서 너무나 쉽게 무력화되었다. 지금 우리가 누리는 당연한 인권과 정당한 법적 절차가 얼마나 많은 이들의 피눈물과 억울한 희생 위에 간신히 세워진 것인지, 드라마는 매 회차 뼈아픈 부채감으로 다가온다.



아직도 잔존하는 권력의 남용, 우리는 안전한가



그러나 <허수아비>가 주는 울림이 과거의 추억담에 그치지 않는 이유는, 드라마 속 권력의 남용과 범죄의 형태가 여전히 오늘날에도 교묘하게 모양을 바꿔 잔존하고 있기 때문이다.



약자를 향한 공권력의 비대함, 진실을 밝히기보다 프레임을 짜서 여론을 조작하려는 시도들, 그리고 타인의 고통에 무감각해진 현대인들의 모습은 드라마 속 80년대의 풍경과 묘하게 겹쳐 보인다. 우리는 과연 저 야만의 시대에서 완벽하게 탈출했다고 자신할 수 있을까.



드라마 <허수아비>는 거울이다. 조작된 사건에 희생된 이들의 아픔을 응시하며, 오늘을 사는 우리 안의 방관과 잔존하는 권력의 횡포를 돌아보게 만든다. 짓밟힌 이들의 무고한 눈물을 잊지 않는 것, 그리고 다시는 이 땅에 권력의 이름으로 '허수아비'가 되는 시민이 없도록 두 눈을 부릅뜨고 감시하는 것. 그것이 이 잔혹하고도 슬픈 드라마가 오늘날 우리에게 남긴 가장 무거운 숙제다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기