"자막 달다 웃겨 뒤질 뻔"... 타블로가 번역 맡은 영화의 정체

▲영화 <너바나 더 밴드...>
영화 <너바나 더 밴드...> 스틸컷그린나래미디어(주)
지난 20일 개봉한 영화 <너바나 더 밴드: 전설적 밴드 '너바나'와는 별 관련 없는 '너바나 더 밴드'의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌>)(이하 '너바나 더 밴드')는 제목이 길어도 너무 길다. 구독자 약 240만 명을 보유한 유튜브 채널 '빠더너스' 제작자 문상훈이 "가장 재밌고 가장 싼 영화를 사 오겠다"며 콕 집었고, 번역을 맡은 가수 타블로는 "자막 달다 웃겨 뒤질 뻔"이라는 코멘트를 남긴 영화. 이 영화를 소개해보려 한다.
전설적인 밴드 '너바나'와는 전혀 상관없는 두 남자, '매트 존슨'(Matt Johnson) 과 '제이 맥케롤'(Jay McCarrol)이 극 중 벌이는 기상천외한 소동은 처음엔 그저 황당한 웃음만 자아낸다. 허술하고, 무모하고, 엉망이다. 하지만 영화가 끝난 뒤 이상하게 마음 한 구석에 오래 남는다. 이 영화는 과거를 바꾸지 못하는 인간의 어리석음을 이야기 하는 대신, 그럼에도 불구하고 자신의 선택을 반복할 수밖에 없는 인간의 진심을 보여준다.