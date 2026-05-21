"자막 달다 웃겨 뒤질 뻔"... 타블로가 번역 맡은 영화의 정체

그린나래미디어(주)

영화 <너바나 더 밴드...> 스틸컷매트와 제이는 리블리 무대 위에서의 공연을 꿈꾸지만 노래로 유명해지는 평범한 방식을 거부한다. 둘은 야구장에 낙하산을 타고 들어가 밴드를 홍보하려 하거나, 타임머신으로 기회를 만들려 하는 둥 엉뚱하고 기이한 시도를 이어간다. 그러던 중 두 사람은 우연히 타임머신을 통해 과거로 돌아간다. 이 지점은 누구나 한 번쯤 꿈꿔봤을 상상을 건드린다. '그때 다른 선택을 했다면 어땠을까.' '그 말을 하지 않았다면.' 우리는 종종 지나간 시간을 현재보다 더 선명하게 기억한다. 실패했던 순간은 실제보다 더 아프게 남고, 놓쳐버린 선택은 더 아름답게 포장된다. 그래서 과거는 늘 현재를 흔드는 존재가 된다.하지만 이 영화가 흥미로운건 시간을 되돌려도 결국 두 사람이 똑같은 선택을 반복한다는 데 있다. 제이는 리볼리 공연에 흥미를 잃고 매트 몰래 다른 도시로 떠나려 했지만 과거의 자신을 마주하자 자기 선택이 틀렸음을 깨닫는다. 매트는 "나 없이 잘되나 보자"며 복수심으로 과거를 바꾸려 했지만 제이가 위험에 처하자 결국 목숨까지 내던진다. 미래의 결과를 알고 있음에도 두 사람은 다시 서로를 향한다.