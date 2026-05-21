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육성선수 출신의 반란, KIA 박상준이 예사롭지 않은 이유

육성선수 출신의 반란, KIA 박상준이 예사롭지 않은 이유

좌완 공략만 완성된다면 KIA 중심타선이 달라진다

김종수(oetet)
26.05.21 09:32최종업데이트26.05.21 09:32
박상준은 결과보다 내용이 먼저 들어오는 유형의 기대주다.
박상준은 결과보다 내용이 먼저 들어오는 유형의 기대주다.KIA 타이거즈

올 시즌 KIA 타이거즈를 이야기할 때 가장 먼저 언급되는 이름은 단연 '제천대성' 박재현(19, 우투좌타)이다. 폭발적인 주력과 과감한 플레이에 더해 장타력까지 선보이며 빠르게 존재감을 키우고 있다. 이미 팬들 사이에서는 '제2의 이종범'이라는 표현까지 등장했을 정도다.

실제로 KIA 역시 박재현을 단순한 깜짝 활약 선수가 아닌 핵심 전력으로 바라보며 적극적으로 기회를 부여하고 있다. 간판스타인 김도영과 함께 팀의 현재와 미래로 불린다. 세대교체 흐름 속에서 눈에 띄는 이름은 박재현 뿐만이 아니다. 최근 팬들 사이에서 꾸준히 언급되는 또 하나의 선수가 있다. 바로 '코코몽' 박상준(24, 좌투좌타)이다.

아직 박재현처럼 폭발적인 성적이나 화제성을 만들어낸 단계는 아니다. 그러나 박상준은 다른 방식으로 시선을 끌고 있다. 기록보다 내용이 먼저 눈에 들어오는 선수다. 타석에 들어설 때마다 기대감을 준다. 단순히 결과 때문이 아니라 공을 보는 과정, 스윙이 나오는 타이밍, 그리고 타구 질 자체에서 가능성이 느껴진다는 평가가 이어지고 있다.

무엇보다 KIA 팬들 사이에서는 "기존 1루 유망주들과는 다르다"는 반응이 강하다. 그동안 KIA는 오랜 시간 1루 고민을 안고 있었다. 외국인 선수 의존도가 컸고, 국내 장기 자원은 좀처럼 자리 잡지 못했다. 그런 가운데 박상준은 공격과 수비 양면에서 안정감을 보여주며 기대를 모으고 있다.

박상준은 화려한 특급 유망주 코스를 밟은 선수는 아니다. 육성선수 출신이다. 상대적으로 주목받지 못한 채 프로에 입단했지만, 지금은 KIA 팬들 사이에서 가장 기대되는 미래 자원 중 한 명으로 자리잡고 있다.

박상준은 자신만의 스트라이크 존에 들어오는 공은 절대 놓치지 않는다.
박상준은 자신만의 스트라이크 존에 들어오는 공은 절대 놓치지 않는다.KIA 타이거즈

"타석 내용이 다르다"… 베테랑 같은 안정감

박상준을 높게 평가하는 이유는 단순한 장타력 때문이 아니다. 팬들과 현장이 공통적으로 주목하는 부분은 타석 운영 능력이다. 젊은 타자들에게 가장 흔하게 나타나는 문제는 조급함이다. 특히 1군 초반에는 결과를 만들기 위해 무리하게 방망이가 나오는 경우가 많다. 그러나 박상준은 오히려 자기만의 존 설정이 확실하다는 평가를 받고 있다.

볼은 최대한 걸러내고, 자신이 칠 수 있는 코스에 집중한다. 그렇다고 소극적인 유형도 아니다. 노리는 공이 들어오면 매우 강하게 돌린다. 이 과정에서 인상적인 부분은 스윙 궤적이다. 군더더기가 많지 않다. 스윙이 간결하면서도 매우 빠르다.

보통 젊은 거포형 타자들은 크게 돌리다 밸런스가 무너지거나 변화구 대처에 어려움을 겪는다. 반대로 컨택 중심 타자들은 장타 생산력이 제한되는 경우가 많다. 그런데 박상준은 두 장점을 동시에 보여줄 가능성이 있다는 평가를 받고 있다.

특히 타구 질이 상당히 좋다. 안타 생산을 떠나 정타 비율 자체가 높다. 맞는 순간 강한 타구가 나온다. 박상준은 데뷔 15경기째인 19일 광주 LG전에서 1회 앤더스 톨허스트를 상대로 138.7m짜리 장외 솔로포를 쏘아 올리며 데뷔 첫 홈런을 신고했다. 놀라운 비거리에 더해 타구속도는 무려 184.1km로 기록됐다.

팬들이 "배트 스피드가 다르다"고 이야기하는 이유도 여기에 있다. 스윙 자체에 힘이 실려 있는데도 동작이 크지 않다. 짧고 빠르게 들어온다. 결국 이런 유형은 경험이 쌓일수록 더 위험한 타자로 발전하는 경우가 많다.

신체 조건 역시 흥미로운 요소다. 박상준은 전형적인 장신 거포 스타일은 아니다. 오히려 단단하게 압축된 체형에 가깝다. 그런데 몸을 자세히 보면 하체와 힙이 상당히 발달해 있다는 이야기가 많다.

야구에서 힙의 힘은 매우 중요하다. 타격은 결국 회전 운동이고, 힙이 강해야 상·하체 힘 전달이 안정적으로 이뤄진다. 실제로 메이저리그에서도 강한 타구를 생산하는 선수들 상당수가 하체와 힙 사용 능력이 뛰어나다는 분석이 많다.

박상준 역시 비슷한 유형이라는 평가다. 중심 이동이 안정적이고, 순간적으로 폭발적인 힘을 전달하는 능력이 보인다. 그래서 일부 팬들은 박상준을 두고 "최형우와 강백호를 섞어놓은 느낌"이라고 표현하기도 한다.

최형우처럼 스트라이크존 관리 능력이 좋고, 강백호처럼 타구 자체가 위협적이라는 의미다. 물론 아직은 갈길이 멀다. 하지만 플레이 스타일적인 잠재력만큼은 충분히 흥미롭다는 평가다.

박상준은 수년간 반복되고 있는 주전 거포 고민을 끊어낼수 있을까?
박상준은 수년간 반복되고 있는 주전 거포 고민을 끊어낼수 있을까?KIA 타이거즈

관건은 좌투수 공략… 넘어선다면 KIA 중심타선이 바뀐다

물론 과제도 분명하다. 박상준의 가장 큰 시험대는 좌투수 대응 능력이다. 우투수 상대로는 빠른 스윙을 앞세워 강한 타구를 만들어내고 있지만 좌투수에게 유독 약한 모습을 노출하고 있다. 좌완 특유의 각도와 변화구 조합에 적응하지 못하면 지금처럼 플래툰 자원으로 역할이 제한될 수밖에 없다. 팬들 역시 이 부분을 가장 중요하게 보고 있다.

하지만 반대로 말하면, 이 문제만 어느 정도 해결된다면 성장 폭은 훨씬 커질 수 있다. 실제로 현재 보여주는 선구안과 타석 운영 능력은 단순한 힘만 좋은 타자와는 결이 다르다. 공을 보는 능력이 있기 때문에 경험이 누적될수록 좌완 대응도 발전할 가능성이 충분하다는 평가다.

특히 선구안이 좋은 타자는 슬럼프가 와도 완전히 무너지지 않는 경우가 많다. 공을 억지로 건드리지 않기 때문이다. 그래서 내부적으로도 박상준을 길게 보고 키워야 한다는 의견이 적지 않다.

최근 KIA가 젊은 선수들에게 꾸준히 기회를 부여하는 흐름 역시 이런 기대와 연결된다. 박재현이 외야에서 빠르게 존재감을 키우고 있다면, 박상준은 내야에서 미래 1루 자리를 책임질 후보로 평가받는다.

KIA 입장에서 가장 이상적인 그림은 분명하다. 박재현이 외야 한 자리를 장기적으로 책임지고, 박상준이 1루에 안정적으로 자리잡는 것이다. 실제로 최근 두 선수를 함께 전면 배치하는 장면이 늘어나고 있다.

박재현이 이미 결과를 통해 자신의 이름을 알리고 있다면, 박상준은 과정 자체가 기대를 키우는 선수다. 매 타석 내용이 좋고, 수비에서도 안정감이 있으며, 쉽게 흔들리지 않는 느낌이 있다.

특히 수비 부분은 예상 이상의 호평을 받고 있다. 당초에는 다소 작은 신장 때문에 1루 수비 범위나 리치에 대한 우려도 있었다. 그러나 실제 경기에서는 오히려 포구 능력이 상당히 안정적이라는 평가가 많다.

다리를 찢으며 송구를 잡아내는 유연성, 짧은 순간 반응하는 속도, 그리고 실수를 최소화하는 집중력이 눈에 띈다. 단순히 공을 잡는 수준이 아니라 내야수들이 믿고 던질 수 있는 1루수라는 평가까지 나온다.

팬들 사이에서는 "포구만 놓고 보면 최희섭 이후 가장 안정적이다"는 극찬까지 나오고 있는 분위기다. 물론 아직 시즌 초반이고 더 긴 검증 과정이 필요하다. 하지만 적어도 현재까지는단순한 반짝 유망주 이상의 기대치를 보여주고 있다.

KIA는 최근 몇 년 동안 세대교체 과정에서 많은 시행착오를 겪었다. 유망주들이 기대만큼 성장하지 못한 경우도 적지 않았다. 그래서 팬들 역시 쉽게 확신하지 않는다. 그런데 박상준에게는 유독 "다르다"는 반응이 나온다. 기록보다 먼저 내용이 보이고, 결과보다 먼저 가능성이 느껴진다는 것이다.

물론 아직 갈 길은 멀다. 상대 팀들의 분석도 본격적으로 시작될 것이다. 긴 시즌 속에서 체력 문제와 슬럼프도 경험하게 된다. 결국 진짜 평가는 그 과정을 어떻게 버티느냐에 달려 있다.

하지만 현재까지의 모습만 놓고 본다면, KIA가 박재현과 함께 또 하나의 미래 자원을 발견했을 가능성은 충분해 보인다. 그리고 만약 박상준이 좌투수 대응이라는 마지막 관문까지 넘어선다면, KIA 중심타선의 미래 구상 역시 완전히 달라질 수 있다.

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KIA타이거즈 박상준 제2의최형우 제2의강백호

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