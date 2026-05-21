육성선수 출신의 반란, KIA 박상준이 예사롭지 않은 이유

KIA 타이거즈

박상준은 수년간 반복되고 있는 주전 거포 고민을 끊어낼수 있을까?물론 과제도 분명하다. 박상준의 가장 큰 시험대는 좌투수 대응 능력이다. 우투수 상대로는 빠른 스윙을 앞세워 강한 타구를 만들어내고 있지만 좌투수에게 유독 약한 모습을 노출하고 있다. 좌완 특유의 각도와 변화구 조합에 적응하지 못하면 지금처럼 플래툰 자원으로 역할이 제한될 수밖에 없다. 팬들 역시 이 부분을 가장 중요하게 보고 있다.하지만 반대로 말하면, 이 문제만 어느 정도 해결된다면 성장 폭은 훨씬 커질 수 있다. 실제로 현재 보여주는 선구안과 타석 운영 능력은 단순한 힘만 좋은 타자와는 결이 다르다. 공을 보는 능력이 있기 때문에 경험이 누적될수록 좌완 대응도 발전할 가능성이 충분하다는 평가다.특히 선구안이 좋은 타자는 슬럼프가 와도 완전히 무너지지 않는 경우가 많다. 공을 억지로 건드리지 않기 때문이다. 그래서 내부적으로도 박상준을 길게 보고 키워야 한다는 의견이 적지 않다.최근 KIA가 젊은 선수들에게 꾸준히 기회를 부여하는 흐름 역시 이런 기대와 연결된다. 박재현이 외야에서 빠르게 존재감을 키우고 있다면, 박상준은 내야에서 미래 1루 자리를 책임질 후보로 평가받는다.KIA 입장에서 가장 이상적인 그림은 분명하다. 박재현이 외야 한 자리를 장기적으로 책임지고, 박상준이 1루에 안정적으로 자리잡는 것이다. 실제로 최근 두 선수를 함께 전면 배치하는 장면이 늘어나고 있다.박재현이 이미 결과를 통해 자신의 이름을 알리고 있다면, 박상준은 과정 자체가 기대를 키우는 선수다. 매 타석 내용이 좋고, 수비에서도 안정감이 있으며, 쉽게 흔들리지 않는 느낌이 있다.특히 수비 부분은 예상 이상의 호평을 받고 있다. 당초에는 다소 작은 신장 때문에 1루 수비 범위나 리치에 대한 우려도 있었다. 그러나 실제 경기에서는 오히려 포구 능력이 상당히 안정적이라는 평가가 많다.다리를 찢으며 송구를 잡아내는 유연성, 짧은 순간 반응하는 속도, 그리고 실수를 최소화하는 집중력이 눈에 띈다. 단순히 공을 잡는 수준이 아니라 내야수들이 믿고 던질 수 있는 1루수라는 평가까지 나온다.팬들 사이에서는 "포구만 놓고 보면 최희섭 이후 가장 안정적이다"는 극찬까지 나오고 있는 분위기다. 물론 아직 시즌 초반이고 더 긴 검증 과정이 필요하다. 하지만 적어도 현재까지는단순한 반짝 유망주 이상의 기대치를 보여주고 있다.KIA는 최근 몇 년 동안 세대교체 과정에서 많은 시행착오를 겪었다. 유망주들이 기대만큼 성장하지 못한 경우도 적지 않았다. 그래서 팬들 역시 쉽게 확신하지 않는다. 그런데 박상준에게는 유독 "다르다"는 반응이 나온다. 기록보다 먼저 내용이 보이고, 결과보다 먼저 가능성이 느껴진다는 것이다.물론 아직 갈 길은 멀다. 상대 팀들의 분석도 본격적으로 시작될 것이다. 긴 시즌 속에서 체력 문제와 슬럼프도 경험하게 된다. 결국 진짜 평가는 그 과정을 어떻게 버티느냐에 달려 있다.하지만 현재까지의 모습만 놓고 본다면, KIA가 박재현과 함께 또 하나의 미래 자원을 발견했을 가능성은 충분해 보인다. 그리고 만약 박상준이 좌투수 대응이라는 마지막 관문까지 넘어선다면, KIA 중심타선의 미래 구상 역시 완전히 달라질 수 있다.