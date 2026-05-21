칸에서 기립박수 받은 '군체'... 연상호 감독이 자신감 드러낸 이유

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영화 <군체> 기자간담회군체
영화 <군체>의 기자간담회가 20일 용산 CGV에서 진행됐다. 영화 <군체>는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 빌딩 안, 고립된 생존자들이 전혀 다른 방식으로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기다. 현장에는 연상호 감독, 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록 배우가 참석해 영화에 관한 이야기를 나눴다.
<군체>는 <부산행>, <반도> 이후 시그니처 장르로 돌아온 연상호 감독의 좀비 트릴로지(3부작)다. 한 단계 업그레이드된 좀비와 신인류를 맞이하는 익숙하면서도 새로운 종(種)의 탄생을 알린다. 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝에 공식 초청되며 세계인을 먼저 사로잡았다. 영화가 상영된 후 장시간 기립박수가 이어지기도 했다는 후문.
기존 좀비와 차별화
한국보다 먼저 영화를 접한 외신 반응에 대해 연상호 감독은 "칸에서 인터뷰를 많이 진행했다. 화두가 잘 전달될지 고민했다. 외신도 의도한 바를 잘 읽어주어서 인상 깊었다. <얼굴> 같은 경우 국가만의 특성이 담긴 영화라 글로벌 소구력은 부족할 수 있지만, <군체>는 보편적인 주제와 서스펜스를 다뤘기에 재미있는 좀비 영화로 봐주셨으면 좋겠다"라고 소개했다.
연 감독은 전작과의 차별성을 두고 "작품마다의 개성이 있다. <반도>는 빠른 액션과 카 체이싱에 가까운 장르였다면 <군체>는 서스펜스가 강조된 스릴러의 성격을 띤다"라며 "<서울역>, <부산행>은 클래식한 좀비와 기차, 서울역, 고립된 한반도라는 공간의 활용에 중점을 뒀지만 <군체>는 좀비 자체에 집중했다. 좀비가 주인공인 첫 영화다"라며 자신감을 드러냈다.
이어 연 감독은 "그전에는 브레이크 댄서나 스턴트맨과 작업하며 기괴한 움직임을 주로 다뤘다. 이번에는 집단 군집 형태로 움직이는 추상적인 개념에 익숙한 현대 무용 세 팀을 섭외했다. 현대 무용은 추상적 표현에 익숙해 아방가르드하고 거침없는 아이디어가 많이 나왔다. 시나리오에서 얻지 못한 확장성을 경험했다"라고 덧붙였다.
집단지성 속 소수의견