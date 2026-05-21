'훈련장 영상 촬영 적발' 사우스햄튼, 결국 승강 PO 퇴출 '철퇴'

무모한 행동이 결국 화를 불렀다. 프리미어리그 승격까지 단 1승만을 남겨 놓고 있었던 사우스햄튼이 규정 위반으로 끝내 1년 농사가 조기 마감됐다.잉글랜드 챔피언십(EFL) 사무국은 20일 오전(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "독립 징계위원회는 오늘 사우스햄튼 구단이 다른 구단의 훈련을 무단으로 촬영하는 등 EFL 규정을 여러 차례 위반했음을 인정함에 따라 해당 구단을 챔피언십 플레이오프에서 퇴출했다"라고 발표했다. 이에 더해 이들은 모든 견책 처분과 다음 시즌 승점 4점 삭감 징계까지 받았다.또 사무국은 "오늘 결정으로 미들즈브러는 2026년 플레이오프에 복귀하게 되었으며, 헐 시티와의 플레이오프 결승전에 진출했다. 결승전은 예정대로 5월 23일(한국시간)에 열릴 예정이다"라고 끝맺음을 지었다.이처럼 축구 역사상 전례 없는 사건이 발생한 가운데 사우스햄튼은 무모한 행동으로 인해 그토록 염원하던 프리미어리그 승격이 좌절됐다. 사건의 발단은 하나의 스캔들로 시작됐다. 이번 시즌 챔피언십에서 22승 14무 10패 승점 80점을 기록한 이들은 최종 4위로 챔피언십 플레이오프 준결승 무대에 진출하는 데 성공했다.무난하게 프리미어리그를 향해 나아가고 있었으나 사우스햄튼에 의혹이 제기됐다. 준결승 상대인 미들즈브러 훈련장에 팀 코칭 스태프로 추정되는 인물이 1차전을 얼마 남겨두지 않은 시점에서 몰래 훈련을 지켜보고 핸드폰으로 촬영하고 있는 사진이 적발된 것. 당시 미들즈브러는 수상한 사람이 훈련 세션을 녹화하고 있었다고 주장했다.또 촬영한 인물은 바로 준결승전 상대인 사우스햄튼 전력 분석관이라고 밝혀지면서 파장은 커졌다. 이후 EFL 사무국은 "사우스햄튼이 규정 위반 혐위로 기소됐으며 해당 사안은 독립 징계위원회에 회부될 예정이다"라고 했다. 이는 명백한 규정 위반이었다. 챔피언십은 경기 72시간 이전에는 어느 클럽도 상대 팀 훈련 세션을 관찰하거나 시도하는 행위를 금지한다.이는 당연하다. 경기 시작 2~3일 전에는 체력 훈련을 넘어서 전술적인 훈련 세션이 가장 많이 진행되는 시점이기 때문. 이는 상대 팀을 분석하는 데 상당한 이점이 될 수 있고, 특히 전술을 간파하여 약점을 알아낼 수 있기에 공정한 행위에 해당하지 않는 부분이다. 더군다나 이 전례는 이미 과거 있었기에 더욱 조심했어야 하고, 나와서는 안 될 행위였다.이런 행위는 이미 과거에도 수차례 나왔었다. 지난 2019년 1월, 당시 더비 카운티 사령탑이었던 프랭크 램파드 감독은 훈련 도중 트레이닝장 밖에서 몰래 염탐하던 리즈 유나이티드 직원을 적발했다. 해당 시즌에서는 이들이 플레이오프 진출권을 놓고 치열하게 격돌할 때라 파장은 상당히 컸다. 또 수장으로 있었던 마르셀로 비엘사 감독이 이 행위를 인정하면서 20만 파운드의 벌금을 물기도 했다.당시에는 명확한 처벌 규정이 없어 벌금 징계에 그쳤으나 EFL 사무국은 이 사건이 있고 난 후 '72시간 이내에 상대 동의 없이 훈련을 관찰하는 행위를 금지한다'라는 규정을 신설하기에 이르렀다. 이후에도 축구계에서도 이런 행위가 종종 일어나고는 했다. 대표적으로 2024 파리 올림픽 개막을 앞두고 캐나다 여자축구대표팀이 1차전 상대인 뉴질랜드 비공개 훈련장에 드론을 띄워 촬영하다가 현지 스태프에 적발되기도 했다.이와 같이, 축구계를 넘어 공정한 '경쟁'을 추구하는 스포츠에서 일어나서는 안 될 행위였으나 사우스햄튼은 이를 위반하며 프리미어리그 승격이 아예 좌절됐다. 특히 플레이오프 준결승전에서 연장 혈투 끝에 2-1로 승리하여 얻어낸 귀중한 결승 진출이었기에, 더욱 뼈아프게 다가오고 있다. 문제는 여기서 그치지 않는다. 이런 행위가 몇 번이고 반복됐다는 점이다.EFL 사무국에 따르면 "위반 사항은 2025년 12월 옥스퍼드 유나이티드, 2026년 4월 입스위치 타운, 그리고 2026년 5월 미들즈브러와의 경기에 해당한다"라며 과거에도 사우스햄튼이 이런 행동을 저질렀다는 게 명백하게 드러났다.스포츠계의 근간을 훼손하는 행위로 인해 사우스햄튼은 결국 2026-27시즌에도 챔피언십에 잔류하게 됐다. 2024-25시즌 프리미어리그에서 최하위를 기록했던 이들은 이번 시즌 톤타 에커트 감독 지휘 아래 2부에서 준수한 성적을 보여줬다. 핵심 자원이었던 마테우스 페르난데스(웨스트햄)·타일러 디블링(에버턴)·술레마나(아탈란타) 등이 빠져나갔음에도 저력을 발휘한 것.더군다나 FA컵에서는 레스터시티·풀럼과 이번 시즌 프리미어리그 챔피언 아스널을 꺾고 4강에 오르는 등 강력함을 자랑하기도 했다. 하지만, 결국 어리석은 판단과 선택으로 인해 1시즌 만에 프리미어리그 복귀는 좌절됐다.징계가 확정된 가운데 과거 1995년부터 5시즌 동안 사우스햄턴에서 활약했던 노르웨이 출신 요 테셈은 를 통해 구단 행위에 강력하게 비판했다. 그는 "이제 구단은 플레이오프 결승전에서 얻을 수 있는 약 2억 파운드의 상금을 놓쳤다. 구단은 이제 책임감을 가져야만 하고, 변화와 결정이 이루어져야 한다"라며 "이건 우리가 사랑하는 축구 클럽이 운영되는 방식이 아니다. 이번 사태로 구단의 명성에 심각한 타격을 입었다"라고 목소리를 높였다.한편 어부지리로 플레이오프 결승전에 올라선 미들즈브러는 오는 24일 오전 0시 30분(한국시간) 런던에 자리한 웸블리 스타디움에서 헐 시티와 프리미어리그 승격을 놓고 단판 승부를 펼치게 된다.