이틀 연속 'SSG 마무리' 조병현을 울린 키움 김웅빈

키움히어로즈

20일 SSG와의 경기에서 끝내기 안타를 친 김웅빈, 동료들로부터 물세례를 당하고 있다경기 종료 후 김웅빈은 방송 인터뷰를 통해 "어제에 이어 오늘도 끝내기를 칠 줄은 상상도 못했다"라며 소감을 밝혔다.당시 끝내기 상황에 대해서는 "어제랑 달리 오늘은 주자가 있는 상황에 타석에 들어섰다. 스트라이크 2개를 먼저 먹고 갔지만, 코치님께서 '포크볼이 잘 떨어지면 어쩔 수 없다. 하지만 자신감 가지고 스윙해라'라고 말하셨다. 코치님의 말을 듣고 직구를 노렸는데, 운이 좋게 직구가 들어와서 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.김웅빈의 깜짝 활약에 그와 인연을 맺었던 코치님과 감독님들도 축하와 격려를 아끼지 않았다. 그는 "허문회 감독님과 오윤 감독님께 먼저 연락을 드렸다. 두 분 모두 '잘했다. 잘 버텼다'라고 말해주셨다. 더 응원을 해주셔서 나도 좋은 결과를 만든 것 같다"라고 말했다.최근 10경기에서 키움은 6승 1무 3패로 분위기가 좋다. 이에 대해 김웅빈은 "우연치 않게 내가 콜업된 후부터 팀이 승을 자주 가져가고, 타격도 올라오는 기분이 든다. 다같이 잘해서 계속 상승세를 이어갔으면 좋겠다"라고 말했다.마지막으로 키움 팬들에게 "이틀 연속 내가 좋은 결과를 냈지만, 아직 부족하다고 생각한다. 더 열심히 더 잘해서 좋은 성적으로 보답드리겠다"라고 말했다.한편 21일 선발로 키움은 외국인 에이스 라울 알칸타라를 예고했다. 이에 맞서는 SSG는 히라모토 김지로가 선발로 나선다.