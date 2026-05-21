사이트 전체보기
이틀 연속 'SSG 마무리' 조병현을 울린 키움 김웅빈

이틀 연속 'SSG 마무리' 조병현을 울린 키움 김웅빈

20일 SSG전 9회 끝내기 안타, 팀의 6대 5 승리에 공헌

박재형(kbo1982_ing)
26.05.21 09:27최종업데이트26.05.21 09:27
이틀 연속 끝내기 승리를 거둔 키움. 중심에는 김웅빈이 있었다.
이틀 연속 끝내기 승리를 거둔 키움. 중심에는 김웅빈이 있었다.키움히어로즈

'조병현 킬러'라고 말해도 무방할 것 같다. 이틀 연속 SSG 마무리 조병현을 상대로 끝내기 승리를 거둔 키움. 어제는 끝내기 홈런, 오늘은 끝내기 안타다. 키움 김웅빈이 그 주인공이다.

김웅빈은 20일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 시즌 5번째 맞대결에서 9회 끝내기 안타를 치며 팀의 6대 5 승리를 이끌었다.

9회말 키움은 4번 타자 최주환의 동점 적시타가 나오면서 5대 5를 만들자, 이어진 2사 1, 2루 상황에서 김웅빈이 타석에 들어섰다.

그리고 SSG 마무리 조병현의 3구 직구를 공략해 좌중간으로 빠지는 안타를 쳤다. 김웅빈의 안타에 2루 대주자였던 박수종이 홈까지 쇄도하면서 득점에 성공했다. 스코어는 6대 5. 경기는 그대로 키움의 끝내기 승리가 되었다.

전날(19일) SSG 마무리 조병현을 상대로 데뷔 첫 끝내기 홈런을 친 뒤, 눈물을 흘렸던 김웅빈은 이날도 팀의 영웅이 되었다. 하지만 전날과 달리 이번에는 기쁨의 미소를 지었다.

2경기 연속 끝내기 안타는 KBO리그 역대 5번째 기록이다. 2016년 문규현(당시 롯데), 2018년 박한이(당시 삼성), 2020년 주효상(당시 키움), 2025년 오태곤(SSG)에 이어 역대 5번째 주인공이 되었다.

20일 SSG와의 경기에서 끝내기 안타를 친 김웅빈, 동료들로부터 물세례를 당하고 있다
20일 SSG와의 경기에서 끝내기 안타를 친 김웅빈, 동료들로부터 물세례를 당하고 있다키움히어로즈

경기 종료 후 김웅빈은 방송 인터뷰를 통해 "어제에 이어 오늘도 끝내기를 칠 줄은 상상도 못했다"라며 소감을 밝혔다.

당시 끝내기 상황에 대해서는 "어제랑 달리 오늘은 주자가 있는 상황에 타석에 들어섰다. 스트라이크 2개를 먼저 먹고 갔지만, 코치님께서 '포크볼이 잘 떨어지면 어쩔 수 없다. 하지만 자신감 가지고 스윙해라'라고 말하셨다. 코치님의 말을 듣고 직구를 노렸는데, 운이 좋게 직구가 들어와서 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.

김웅빈의 깜짝 활약에 그와 인연을 맺었던 코치님과 감독님들도 축하와 격려를 아끼지 않았다. 그는 "허문회 감독님과 오윤 감독님께 먼저 연락을 드렸다. 두 분 모두 '잘했다. 잘 버텼다'라고 말해주셨다. 더 응원을 해주셔서 나도 좋은 결과를 만든 것 같다"라고 말했다.

최근 10경기에서 키움은 6승 1무 3패로 분위기가 좋다. 이에 대해 김웅빈은 "우연치 않게 내가 콜업된 후부터 팀이 승을 자주 가져가고, 타격도 올라오는 기분이 든다. 다같이 잘해서 계속 상승세를 이어갔으면 좋겠다"라고 말했다.

마지막으로 키움 팬들에게 "이틀 연속 내가 좋은 결과를 냈지만, 아직 부족하다고 생각한다. 더 열심히 더 잘해서 좋은 성적으로 보답드리겠다"라고 말했다.

한편 21일 선발로 키움은 외국인 에이스 라울 알칸타라를 예고했다. 이에 맞서는 SSG는 히라모토 김지로가 선발로 나선다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
키움히어로즈 김웅빈 끝내기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

이 기자의 최신기사 휴식 효과 톡톡... 두산 최민석, 7이닝 1실점 호투로 NC 격파