AWCL 결승 진출 좌절된 수원FC 위민의 아름다웠던 여정

미얀마에서 우한 그리고 수원. 비록 결승 진출은 좌절됐으나 수원FC 위민의 아시아 여정은 아름다웠다.박길영 감독이 이끄는 수원FC 위민은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)' 4강에서 리유일 감독의 내고향여자축구단에 1-2로 역전 패배했다. 이로써 수원은 결승 진출이 좌절됐다.결승으로 향하는 길목에서 강적을 마주한 수원이다. 마주한 상대는 북한의 내고향여자축구단. 상대 팀이 확정되자 어마어마한 이목이 쏠리기 시작했다. 바로 수원시가 여자 챔피언스리그 준결승·결승 진출 도시로 선정되면서부터다.남북 관계 특수성을 고려했을 때, 내고향이 국내로 들어오지 않을 거라는 예측이 있었으나 8년 만에 전격 방남을 결정하면서 스포츠를 넘어 정치계에서도 관심을 보였다.모두가 주목하는 가운데 수원은 필승을 다짐했다. 사령탑 박길영 감독은 사전 기자회견을 통해 "우리 안방에서 지지 않기 위해 준비했고, 많은 응원해 주시면 반드시 승리로 보답할 것을 약속한다"라며 의지를 불태웠다. 내고향 리 감독도 "내일 경기에서 좋은 성과를 내기 위해 최선을 다하겠다"라고 답했다.경기는 상당히 팽팽하게 흘러갔다. 내고향은 전반 초반 김경영이 수원 골망을 흔들었으나 오프사이드로 취소됐다. 수원도 반격에 나섰고, 전반 20분에는 하루히의 헤더가 골대에 맞으면서 아쉬움을 삼켰다. 이후에도 밀레니냐를 중심으로 공격에 나섰으나 득점을 기록하지 못했다. 하지만, 공세를 멈추지 않았고, 후반 4분 하루히가 감각적 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다.내고향도 서서히 반격에 나섰고, 후반 9분 크로스를 받은 최금옥이 헤더로 승부의 균형을 맞췄다. 이후 이들은 기세를 올린 가운데 후반 21분 김경영이 수비진 실수를 가로채 머리로 역전을 만들었다. 수원도 포기하지 않았고, 후반 30분 페널티킥을 얻어내며 기회를 잡았다. 하지만, 키커로 나선 지소연이 실축하면서 고개를 떨궜다.이후 수원은 총공세를 펼쳤으나 끝내 내고향 골문을 뚫어내지 못하면서 쓰라린 패배를 맛봤다. 참으로 아쉬웠던 맞대결이었다. 전반전에만 10개가 넘는 슈팅을 날리며 총공세를 퍼부었고, 후반 4분에는 하루히가 수비진 실수를 놓치지 않고 선제골을 기록하면서 상대를 압도하는 그림을 연출했다.선제 득점 이후에도 지소연을 필두로 추가 득점을 노렸으나 아쉽게 기회를 날린 수원은 집중력이 순식간에 무너지면서 역전을 허용했다. 이처럼 아쉽게 내고향과 리턴 매치서 패배하며 사상 첫 결승 진출이 좌절됐지만, 수원FC 위민들이 아시아 챔피언스리그에서 보여준 여정은 충분히 박수받아 마땅한 성과다.사실 이번 대회에서 이들은 험난한 여정을 모두 돌파하며 준결승까지 도달했다. 지난해 11월에는 미얀마 양곤까지 넘어가 조별리그 일전을 치러야만 했다. 이는 상당한 체력 부담이 됐다. 이미 10월 2일에 모든 정규 리그가 종료되면서 호흡이 잠시 끊어졌을 뿐만 아니라, 양곤까지의 이동 거리와 현지의 습한 기후와 온도가 이들을 괴롭혔기 때문.하지만, 이에 굴하지 않았다. 수원은 ISPE(미얀마)를 상대로 5-0 완승을 챙겼고, 이어 아시아 최강팀으로 분류되는 도쿄 베르디(일본)와는 혈투 끝에 0-0 무승부를 해냈다. 비록 내고향과 조별리그 2차전서 0-3으로 패배했지만, 각 조 3위 간 순위에서 1위를 차지하면서 토너먼트 진출에 성공했다. 극적으로 올라갔으나 여기서도 난관에 봉착했다.바로 지난 시즌 디펜딩 챔피언 우한 저구 장다와 격돌하게 된 것. 여기에 더해 시즌 초반인 3월에 중국 우한으로 원정까지 떠나가야만 하는 극악의 일정이 마주하고 있었다. 그러나 수원은 저력을 발휘했다. '캡틴' 지소연을 필두로 하루히·김혜리·전민지가 차례로 골문을 폭격했고, 상대의 일방적인 응원 속에서도 4강행이라는 귀중한 성과를 손에 넣었다.그토록 염원하던 결승 진출이 좌절됐으나 수원은 구단 역사상 처음으로 나간 아시아 챔피언스리그 무대에서 4강이라는 대업적을 이뤄냈다. 특히 여자 축구계에서는 최강으로 꼽히는 일본·북한·중국 팀들 사이에서 확고한 전술 철학과 실력을 선보이며 저력을 발휘하면서 WK리그의 클래스를 선보이기도 했다.챔피언스리그 여정을 마무리한 수원 박길영 감독은 경기 종료 후 "여자 축구의 발전을 위해서 오늘 이겨야만 했다. 여자 축구에 많은 관심을 가져주시면 좋겠다. 열악하다. 많은 관중과 취재진이 온 게 처음이다. 설레기도 하고 너무 반가웠다. 선수들은 하나의 목소리를 냈다. 여자 축구 발전을 위해 뛰어야 한다고 말했다. 이 계기로 여자 축구도 재미있다고 느꼈으면 좋겠다. 경기장에 한 번이라도 더 찾아주셨으면 한다"라고 답했다.이어 그는 "작년 11월 예선부터 지금까지 달려왔다. 구단 분들 정말 고생했다. 고생했다고, 또 미안하다고 말하고 싶다. 멋진 경기를 보여주고 결과까지 가져와야 했는데 수원FC 서포터즈에 죄송하다. 여자 축구에 많은 관심 가져달라 달라"라며 미안함을 전했다.한편, 결승에 도달한 내고향은 오는 23일 수원종합운동장에서 도쿄 베르디와 단판 결승전을 치르게 된다.