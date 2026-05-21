'프랑스 주장' 음바페, 8년 만의 월드컵 정상 탈환 이끌까?

김종수

프랑스 축구의 현재이자 미래로 불리는 음바페는 이번 대회에서 처음으로 주장 완장을 차고 월드컵 무대에 나선다. (그림 김종수)프랑스 축구 국가대표팀이 다시 한번 세계 정상 탈환에 도전한다. 2018 러시아월드컵 우승 이후 8년 만의 정상 복귀를 노린다. 2022 카타르월드컵 결승에서 아르헨티나에게 우승을 내주고 말았지만, 이번 2026 북중미월드컵에서도 여전히 가장 강력한 우승 후보 가운데 하나로 평가받고 있다.중심에는 역시 킬리안 음바페(27, 프랑스)가 있다. 프랑스 축구의 현재이자 미래로 불리는 그는 이번 대회에서 처음으로 주장 완장을 차고 월드컵 무대에 나선다. 10대 시절이던 2018 러시아월드컵에서 세계 축구계를 뒤흔든 폭발적인 스피드를 선보였고, 2022 카타르월드컵에서는 결승전 해트트릭이라는 역사적인 기록을 남겼다.이제 음바페는 에이스를 넘어 프랑스 대표팀 전체를 책임지는 리더의 위치에 올라섰다. 프랑스 현지 언론들은 이번 대표팀을 두고 "최근 10년 동안 가장 공격적인 색채가 강한 팀이다"고 평가하고 있다.화려한 공격진과 탄탄한 선수층, 월드컵 경험까지 두루 갖춘 프랑스는 브라질, 잉글랜드 등과 함께 가장 유력한 우승 후보로 꼽힌다. 다만 세대교체와 일부 선수들의 몸 상태, 그리고 지나치게 공격적인 운영이 변수로 떠오른다.이번 대회는 프랑스 축구의 새로운 시대가 열리는 무대가 될 가능성이 크다. 동시에 대표팀을 14년 동안 이끈 디디에 데샹 감독의 마지막 월드컵이라는 점에서도 의미가 남다르다.음바페는 이미 월드컵 무대에서 자신의 이름을 제대로 남긴 상태다. 2018 러시아월드컵 당시 그는 불과 19세의 나이로 프랑스를 우승으로 이끌며 세계적인 슈퍼스타 반열에 올랐다. 특히 아르헨티나와의 16강전에서 보여준 폭발적인 돌파와 득점은 당시 세계 축구계에 큰 충격을 안겼다.이후 음바페는 꾸준히 성장했다. 경기 운영 능력과 연계 플레이, 리더십까지 갖춘 완성형 공격수로 올라섰다. 프랑스 대표팀 안에서도 이제는 가장 영향력이 큰 선수로 자리 잡은 상태다.2022 카타르월드컵은 음바페의 존재감을 완전히 각인시킨 대회였다. 그는 대회 내내 압도적인 결정력을 보여주며 프랑스를 결승까지 이끌었다. 특히 아르헨티나와의 결승전에서 혼자 세 골을 몰아넣으며 승부를 연장전과 승부차기까지 끌고 간 장면은 월드컵 역사에 남을 명승부로 평가받는다.비록 프랑스는 승부차기 끝에 준우승에 머물렀지만, 당시 세계 언론은 "메시의 우승보다 음바페의 폭발력이 더 인상적이었다"는 평가를 내놓기도 했다.이번 북중미월드컵에서 음바페가 노리는 것은 단순한 우승만이 아니다. 그는 프랑스 대표팀 역대 최다 득점 기록 경신을 눈앞에 두고 있다. 현재 A매치 56골을 기록 중인 그는 올리비에 지루의 57골에 단 1골 차로 다가섰다. 월드컵 조별리그 초반에 기록 경신 가능성이 높다는 전망이 나온다.현지에서는 벌써부터 음바페를 프랑스 역사상 최고의 공격수로 평가하는 목소리도 커지고 있다. 과거 티에리 앙리와 지네딘 지단 시대를 경험했던 팬들 사이에서도 "월드컵 영향력만 놓고 보면 음바페가 가장 압도적이다"는 극찬이 나온다.특히 이번 대회는 주장으로 치르는 첫 월드컵이라는 점에서 의미가 크다. 과거에는 폭발력과 개인 능력에 의존하는 장면이 많았다면, 최근에는 경기 흐름을 조율하고 어린 선수들을 이끄는 역할까지 수행하고 있다. 데샹 감독 역시 "음바페는 대표팀에서 더 성숙한 리더가 됐다"고 평가했다.프랑스가 우승 후보로 평가받는 가장 큰 이유는 압도적인 공격 자원이다. 특히 이번 대표팀은 속도와 개인 돌파 능력, 창의성까지 모두 갖춘 공격진을 구성했다는 평가를 받는다.가장 눈길을 끄는 선수는 역시 우스만 뎀벨레다. 그는 최근 몇 시즌 동안 기복 있는 모습으로 비판을 받았지만, 올 시즌에는 완전히 달라진 모습을 보여줬다. 드리블과 스피드뿐 아니라 마무리 능력까지 안정되면서 프랑스 공격의 핵심 자원으로 떠올랐다.여기에 브래들리 바르콜라와 데지레 두에 같은 젊은 공격수들이 가세하면서 프랑스는 세대교체와 전력 강화를 동시에 이뤄냈다. 두 선수 모두 측면에서 강한 압박과 빠른 전환 플레이를 보여주는 자원들이다.독일 분데스리가 최고의 윙어 가운데 한 명으로 성장한 마이클 올리세도 이번 대회 핵심 카드다. 왼발 킥과 패스 능력이 뛰어난 그는 음바페와 함께 프랑스 공격 전개의 중심 역할을 맡을 전망이다.최전방에는 마르쿠스 튀람과 장필리프 마테타가 자리한다. 특히 크리스털 팰리스 FC 소속 마테타의 발탁은 이번 명단 최대 이변 가운데 하나로 꼽혔다. 하지만 데샹 감독은 "시즌 내내 꾸준히 관찰했던 선수이며 최근 경기력이 매우 좋았다"고 설명했다.마테타의 합류는 프랑스 공격 전술에 변화를 줄 수 있다는 분석도 나온다. 음바페와 뎀벨레가 측면에서 공간을 흔들고, 마테타가 중앙에서 제공권과 몸싸움을 담당하는 형태다. 상대 수비 입장에서는 대응하기 어려운 조합이라는 평가가 많다.중원 역시 안정적이다. 오렐리앵 추아메니와 은골로 캉테가 중심을 잡는다. 캉테는 전성기 시절과 비교하면 활동량은 줄었지만, 여전히 경기 흐름을 읽는 능력과 수비 커버 능력은 세계 정상급으로 평가받는다.수비진에는 다요 우파메카노, 윌리엄 살리바, 쥘 쿤데 등이 포함됐다. 높이와 스피드, 빌드업 능력을 모두 갖춘 조합이다.화려한 전력에도 불구하고 프랑스를 둘러싼 우려가 없는 것은 아니다. 가장 큰 변수는 세대교체 과정에서의 균형 문제다.이번 명단 발표에서 가장 충격적인 장면은 에두아르도 카마빙가의 탈락이었다. 그는 중앙 미드필더와 풀백을 모두 소화할 수 있는 멀티 자원으로 평가받아 왔다. 특히 큰 경기 경험이 풍부하다는 점에서 대표팀 핵심 자원으로 분류됐지만, 올 시즌 출전 시간 감소와 부상 여파 속에 최종 명단에서 제외됐다.데샹 감독은 "카마빙가는 힘든 시즌을 보냈다"며 "젊은 선수인 만큼 앞으로 다시 기회가 있을 것이다"고 설명했다. 하지만 프랑스 현지에서는 여전히 논란이 이어지고 있는 분위기다.랑달 콜로 무아니의 탈락도 화제를 모았다. 그는 2022 카타르월드컵 준결승에서 득점을 기록했던 공격수다. 다만 최근 경기력 기복과 공격진 경쟁 심화 속에 결국 최종 엔트리에 포함되지 못했다.프랑스의 또 다른 변수는 수비 집중력이다. 공격진의 이름값에 비해 수비 조직력은 다소 흔들린다는 평가가 나온다. 실제로 최근 A매치에서도 프랑스는 강팀을 상대로 수비 전환 과정에서 공간을 허용하는 장면이 반복됐다.특히 조별리그 마지막 상대인 노르웨이전은 상당한 부담이다. 엘링 홀란을 앞세운 노르웨이는 최근 유럽 예선에서 강력한 공격력을 보여주고 있다. 세네갈 역시 피지컬과 역습 능력이 뛰어난 팀이다.데샹 감독에게도 이번 월드컵은 특별하다. 이번 대회를 끝으로 대표팀 지휘봉을 내려놓기 때문이다. 그는 선수와 감독으로 모두 월드컵 우승을 경험한 프랑스 축구의 상징적인 인물이다. 2012년부터 대표팀을 맡아 프랑스를 꾸준히 세계 최강 수준으로 유지시켰다.데샹 감독은 최근 인터뷰에서 "프랑스 대표팀과 함께한 25년은 내 인생 최고의 시간이었다"고 말했다. 동시에 "우승 후보라는 평가가 당연하지만 경쟁국 역시 매우 강하다"며 신중한 태도를 보였다.이번 북중미월드컵은 프랑스 축구의 황금 세대가 완성되는 무대가 될 가능성이 크다. 그리고 그 중심에는 음바페가 있다. 만약 프랑스가 다시 한번 세계 정상에 오른다면, 음바페는 단순한 슈퍼스타를 넘어 새로운 시대를 대표하는 축구 황제로 자리매김하게 될 것이다.