파리로 도망친 화가는 왜 이 여성들에게 빠졌을까

지난 17일 관람한 뮤지컬 <렘피카>는 '타마라 드 렘피카'가 자신의 이름을 선언하며 시작했다. 화가로서 남편의 성인 '렘피카'로 서명했던 렘피카의 이름을 현대의 무대는 관객에게 그대로 전달한다.
노년의 렘피카는 테데우스와의 결혼식 전으로 돌아가 예정된 행복을 노래한다. 그러나 혁명의 격동 속에 그들의 행복은 오래가지 않는다. 귀족인 남편 테데우스가 혁명군에 의해 잡혀가자 타마라는 모든 것을 내걸고 그를 구출한다. 이후 렘피카 부부는 파리로 떠나게 된다. <렘피카>의 이야기는 이 지점에서 본격적으로 시작된다.
이번 <렘피카> 공연은 아시아 초연으로, 개막 전부터 많은 관심을 받았다. 특히 김선영, 박혜나, 정선아가 타마라 역할로 출연하고 차지연, 린아, 손승연이 그 상대역이 되어 호흡을 맞춘다. 넘버도 굉장히 독특하게 구성됐다. 팝과 록, 알앤비 등의 요소가 넘버에 결합돼 전통 뮤지컬 넘버와는 다른 느낌을 준다. 낯설 수는 있지만 인물의 상황과 감정은 더욱 생생하게, 혁명과 전쟁 등 당시 상황은 보다 효과적으로 전달한다.