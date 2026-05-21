파리로 도망친 화가는 왜 이 여성들에게 빠졌을까

▲뮤지컬 <렘피카> 포토존서울 강남구 코엑스 아티움 로비에 위치한 렘피카 콘셉트로 꾸며진 포토존. 한별

"바꿀 수 있는 건 네모난 캔버스"



타마라가 주목한 것은 파리의 신여성들이다. <렘피카>는 이런 타마라의 의지를 강조한다. 기존 여성 예술가들을 그린 여성극들과 다른 점은 단순히 화가의 삶을 보여준다기보다 그가 화가로서 원했던, 지키고자 했던 대상을 보여준다는 점이다.



자신의 삶을 부끄러워하지 않는 라파엘라, 본인의 클럽을 차리고 박해받던 이들을 위한 은신처를 제공한 수지, 유대인인 남편을 기꺼이 사랑하는 남작부인 등 격동의 시기를 버텨낸 여성들을 그리는 타마라를 통해, <렘피카>는 그 시대의 여자들에 대해 말한다.



동시에 <렘피카>는 타마라를 넘볼 수 없는 완전한 사람으로 표현하지 않는다. 그는 때론 부족하고 여느 사람들처럼 이기적이다. 그의 욕심으로 인해 사랑했던 라파엘라와 헤어지게 되거나 남편과 갈등을 겪기도 한다. 그는 그런 가운데서 그림이라는 도구로 자신의 가치를 지킨다. <렘피카> 타마라와 라파엘라의 관계를 보여주며 그들을 대조시키며 다양성을 강조한다. 다양한 여성 인물들을 통해 타마라가 지키고자 한 것을 알려준다.



타마라는 그림을 통해 얻고 싶은 것을 얻었을 때 본인을 인정하게 됐다. 자신의 이름을 선언하며 시작한 뮤지컬은 자신을 인정하며 끝을 낸다. 자신의 능력 안에서 할 수 있는 만큼의 노력을 해내는 것, 그것이 <렘피카>가 말하는 타마라의 의지다.



타마라는 라파엘라를 그린 그림으로 그에게 영원을 선사했다. 아무리 시간이 지나도 사람들은 타마라의 그림을 통해 라파엘라의, 여성의 아름다움을 마주할 것이다. 그런 타마라를 계승한 후대의 예술가들은 이처럼 무대와 노래, 연기를 통해 <렘피카>를 완성했다. <램피카>는 오는 6월 21일까지 코엑스아티움 우리은행홀에서 이어진다.

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