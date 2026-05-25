사남매 키우는 전업주부 아빠의 돈 안 드는 '사교육' 노하우

스튜디오 그레인풀

<반칙왕 몽키> 스틸좀 별난 괴짜로만 보였던 전업주부 아빠 '몽키'의 가족은 알고보니 한국 사회 주류 질서와 철저하게 대치하는 전복의 기운을 물씬 풍기기 시작한다. 영화는 모험의 단계를 밟듯 차례로 '반칙왕 가족'의 여러 단면을 관객 앞에 펼친다.가족의 일상 브이로그를 보는 것 같지만, 점점 영화가 말하려는 주제가 구체화된다. 아주 조금 특이한 가족인 줄 알았더니 제작진이 제시하고픈 우리 사회 미래 대안 모델로 향하는 오솔길이 그려지는 셈이다.첫 번째 반칙은 핵가족 시대, 무자녀가 상팔자라는 인식이 광범위하게 퍼지는 세태에 정면으로 거스르는 '사남매'의 존재다. 그것도 딱 아들이랑 딸 2:2 비례다. 상상만 해도 고개를 저을 이들이 적지 않을 테다. 그런데도 '몽키'와 반려 '안나'는 싱글벙글 만면에 웃음이 가득한 채 아이들과 부대낀다.두 번째 반칙은 '전업주부'가 된 아빠의 존재다. 불과 몇 해 전까지만 해도 맞벌이 부부가 출산하면 남편이 일하고 아내가 육아를 도맡는 게 당연시되던 한국이다. 남자가 육아휴직 신청하는 게 생경한 풍경이던 게 엊그제 같은데 몽키 가족은 성역할 분담이 사회적 통념과 정반대다. 즉 안나가 출근해 생계를 책임지고, 몽키가 전업으로 주부 노릇을 하는 역전 현상이 일어난 것.세 번째 반칙은 '외벌이'다. 다둥이 가족일 경우 육아에 드는 비용도 만만치 않기에 맞벌이를 고수하는 게 낫다고 생각하기 쉽다. 하지만 이 가족은 더 많이 벌어 해결하려 하지 않는다. 아내와 남편 중 형편이 맞고 역할에 적임인 사람이 (남자건 여자건) 일을 하면 될 일 아닌가. 부부는 심사숙고 끝에 아내가 일을 하고 남편이 육아를 하기로 결정하고 그 결정에 책임을 지고자 노력한다.