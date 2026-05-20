제작자로 변신한 강동원 "돈 떨어졌냐고 아는 형이 묻던데..."

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영화 <와일드 씽> 스틸컷롯데엔터테인먼트
강동원은 비보이 출신의 1세대 아이돌 현우를 위해 5개월간 고강도 춤 연습으로 압도적인 퍼포먼스를 펼쳐냈다. 힙합, 비보잉 같은 스트리트 댄스의 기본기부터 트라이앵글의 안무, 고난도 기술인 헤드스핀까지 직접 소화하는 열정을 보였다.
강동원은 "촬영 전부터 시작해 끝나고도 틈틈이 계속 연습했는데 점차 무대 경험이 쌓이면서 마지막 무대의 완성도가 가장 높아졌다"며 스스로 만족감을 표했다.
그가 췄던 <검사외전>의 붐바스틱 선거 율동이 화제가 되기도 했지만 춤선이 하루아침에 형성된 건 아니었다. 그는 "힙합 음악에 무지해서 역사부터 시작해 다큐를 챙겨보며 현우를 이해했다"며 메소드 연기를 믿지 않았지만 이번만큼은 현우 표현하기 위해 평소에도 힙합 콘셉트를 즐겨 입었다"고 설명했다.
특히 <와일드 씽>은 개봉 전부터 혼성그룹 '트라이앵글'의 콘셉트 뮤직비디오를 제작해 홍보했고 SNS 반응은 뜨거웠다. 탈색 브릿지 칼 단발에 리더를 상징하는 빨간 의상까지 착장한 강동원을 두고 누리꾼들은 '얼마나 성공에 목마른지 짐작조차 되지 않는다', '강동원도 저렇게 열심히 하는데 내가 뭐라고..'라는 반응도 보였다.
강동원은 타고난 재능만 믿고 노력을 게을리하는 배우가 아니었다. 액션에 탁월해 감독들이 선호하는 배우로 거듭난 것도 노력의 결실이다. <군도>를 촬영할 때는 3개월 전부터 캐릭터를 준비했다고. 칼 잡는 연습에만 8개월 동안 매달렸고 다른 칼을 보여주려고 천 번을 휘두르고 연기에 임했다. 영화 <와일드 씽>을 위해 힙합의 기원부터 걸음걸이, 제스처를 처음부터 배우는 애정을 보였다.
그래서일까. 현우 캐릭터 덕분에 벌써 트라이앵글의 팬이 늘어났다는 후문이다. 강동원은 "아는 형이 '요즘 돈 떨어졌냐'고 묻던데 칭찬으로 들었다"라며 "<와일드 씽> 시나리오를 읽으면서도 이런 반응을 예상했다"고 말했다.
근황을 물으니 최근에는 할리우드 진출을 위해 미국에 체류하며 다양한 미팅을 했다고 전했다. 연기가 본업이지만 제작에도 관심이 크다는 강동원은 "예전에는 저를 선택해 주기만 바랐는데 지금은 직접 만들자고 생각이 바뀌었다"라며 "한국에만 국한하지 않고 다양한 사람들과 일해보고 싶은 꿈이 있다. 제작자 마인드로 다른 배우들과도 (혹시 몰라) 친절해지려고 노력한다"고 말했다.
다음은 배우 강동원과 나눈 일문일답.
"원점에서 배운 힙합 정신"
-그동안 독보적인 캐릭터와 다채로운 장르로 사랑받았다. <와일드 씽>을 선택한 특별한 계기가 있을 것 같다.
"사실 시리즈 대본으로 한 번 제안이 왔었고, 두 번째로 영화 시나리오로 제안와서 수락하게 됐다. 처음에는 Y2K 감성을 소환하기에 이른 시기라 잘 안 맞는다고 생각했다. 그러다가 재작년에 제안받았을 때는 지금이야말로 그때의 감성을 불러낼 적기라고 느꼈다. 1세대 아이돌 이야기를 영화에서 해본 적이 없어 필요하다고 판단했다."
-현우는 비보이 계를 주름잡던 시절, 길거리 캐스팅으로 트라이앵글에 합류한다. 캐릭터 준비 과정이 궁금하다.
"처음에는 안무를 놓치지 않으려고만 생각했다. 그 와중에, 노래, 관객 호응도 끌어내야 해서 정신없었다. 액션과 춤은 전혀 달랐다. 기본기가 전혀 없어 쉽지 않았다. 비트 맞추고 스웨그가 살아있는 제스처를 익히는 것도 낯설었다. 일단 비트에 맞춰 걷는 연습부터 했다. 특유의 제스처도 따라 해보면서 30분 정도 몸풀기부터 시작했다. 브레이킹 들어가기 전, 스텝 연습만 1시간 정도 할애하고 이후 기술 연습으로 넘어갔다. 팀이 들어오면 안무 연습을 했는데 매일 4시간 동안 특훈이 이어졌다. 다만 배우는 카메라를 보면 안 되지만 아이돌은 자기 카메라를 잘 찾아야 했는데 제 카메라를 찾고 보는 데 시간이 걸렸다."
-세기말과 Y2K를 고증할 때 특히 신경 쓴 것은 무엇인가.
"1세대 아이돌 선배들을 그대로 녹여내고 싶었다. 그분들이 보셨을 때 '그때 우리가 그랬지' 싶은 향수도 부르고 부끄럽지 않으려고 신경 썼다. 티브이로 보던 선배들의 스타일이나 음악을 오마주 하고 싶었고, 화려했던 대중예술 문화를 제대로 보여주고 싶었다. 트라이앵글 1집은 멋있는 콘셉트고 2집은 뭐든 과해서 일부러 충격받도록 설정했다. 1집은 대놓고 코믹함이 포인트지만 2집 무대는 진정성을 더해 너무 잘해서 웃기는 게 목표였다."
-트라이앵글의 활동 시기가 2000년이지만 90년대와 2000년대를 혼합한 것 같다. 실제 데뷔 시기와 맞물렸던 만큼 영감받은 점이 있다면.
"음악과 패션은 90년대 후반을 기반으로 했지만 정확한 시대를 밝히지 않고 두루뭉술한 콘셉트로 돌파하고자 했다. 지금으로부터 20년 전이 영화의 배경인데 그렇게 따지면 2000년 보다 조금 후다. 그때면 패션 트렌드가 크게 다르지 않기 때문에 눈에 띄지 않는다. 그래서 90년대 룩과 음악으로 향수를 일으키는 포인트를 줬다. 정학한 고증보다는 코미디에 방점을 두면서 진행했다. "
"배우를 넘어 글로벌 제작 관심"