도돌이표 화법에 막말까지, 모솔남 때문에 눈물 흘린 돌싱녀

▲돌싱N모솔
연애기숙학교MBC에브리원
저녁에 남녀 출연자들은 운명의 붉은 실을 당겨 무작위로 파트너가 결정되는 '인연 탐색 데이트'시간을 가졌다. 현무(전략기획자)와 불나방(간호사)이 랜덤 파트너로 확정됐다. 현무는 카멜리아, 불나방은 루키와의 데이트를 각각 희망했으나 서로가 상대로 확정되자 불편한 기색을 감추지 못했다.
현무는 처음 불나방에게 호감을 가졌으나, 불나방이 루키와 가까워지면서 자신에게 관심이 없다는 것을 알게 되자 크게 실망했다. 또한 현무는 불나방과 루키가 데이트 도중 주고받던 대화를 우연히 듣고 감정이 쌓인 상태였다. 이후 현무는 불나방에게 거리를 두고 서먹하게 대했다. 불나방도 이를 눈치채고 있었기에 서로 불편한 상황이 될 수밖에 없었다.
어색한 분위기 속에서 데이트가 시작되면서 불나방이 먼저 용기를 내어 말문을 열었다. 현무는 자신의 서운했던 속내를 불나방에게 털어놓았다.
현무는 "첫날에 불나방 님과 더블 데이트했다가 불나방 님이 루키 님한테 가는 걸 보고 실망하고 현타가 왔다"며 "드라이브도 하고 짐도 들어드렸는데, 그런 노력에 고맙다고도 안 하고 선택하는 걸 보고 나서 일관성이 없고 사람이 배려심이 없다고 느꼈다"고 말했다.
하지만 이는 현무의 오해였다. 불나방은 가방을 들어준 현무에게 고맙다고 인사했지만, 긴장했던 현무는 당시 상황을 기억하지 못했다. 당황한 불나방은 "그렇게 느끼셨으면 죄송하다. 그럴 의도는 아닌데 본인이 그렇게 느끼셨다면 할 말이 없다"고 답했다.
불나방의 사과에도 불구하고 현무는 반복해서 서운함을 토로했다. 현무는 "저랑 조지가 대화하고 있는데, 옆에서 데이트를 하고 있던 불나방이 '역사 얘기 안 듣고 조용한 곳에서 식사하고 싶다'고 하시더라. 그걸 듣고 되게 배려 없는 말이라고 느꼈다"고 회상했다.
당시 상황은 커플끼리 '식권 데이트'를 하던 시간이었다. 커플이 되지 못한 조지와 현무는, 하필 데이트 중이던 불나방과 루키 옆에서 역사 대화를 나누고 있었다. 신경이 쓰인 불나방과 루키는 불편함을 느꼈지만, 차마 대놓고 비켜달라고 요청하지 못했다. 현무는 불나방의 이야기를 듣고 나서야 마지못해 자리를 비켜줬지만, 자신에게 무안을 준 것으로 받아들여서 기분이 상했다.
불나방의 해명