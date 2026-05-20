콜드플레이 제친 재즈 밴드의 첫 한국행, 어떤 음악 들려줄까

▲오는 10월 8일 예스24 라이브홀에서 열리는 에즈라 콜렉티브의 내한 공연 프라이빗커브

에즈라 콜렉티브는 2012년 청소년 재즈 프로그램 '투모로우즈 워리워스'에서 처음 만나 결성됐다. 2019년 정규 1집 '유 캔트 스틸 마이 조이'(You Can't Steal My Joy)로 데뷔했다. 데뷔 앨범부터 영국의 싱어송라이터 조자 스미스, 로일 카너 등 다양한 아티스트와 협업하며 역량을 인정받았다.



에즈라 콜렉티브는 2023년 발표한 앨범 <웨얼 아이엠 민트 투 비(Where I'm Meant To Be>로 스타덤에 올랐다. 이 앨범 이후 에즈라 콜렉티브는 유독 '최초'라는 기록을 많이 쓰게 되었다. 이들은 영국의 권위 있는 음악상 머큐리상을 최초로 수상한 재즈 뮤지션으로 기록되었으며, 브릿 어워즈에서는 콜드플레이 등의 쟁쟁한 영국 밴드를 제치고 올해의 영국 그룹상을 수상한 최초의 재즈 밴드로 기록되었다. 또한 런던의 대형 공연장 웸블리 아레나에서 최초로 공연을 펼친 재즈 뮤지션이라는 기록을 세웠다. 상대적으로 비대중적인 재즈 뮤지션으로서 놀라운 성취다.



오는 5월 서울 재즈 페스티벌을 통해 첫 내한 공연을 펼칠 예정이었으나 아쉽게 무산됐다. 서울 재즈 페스티벌에는 에즈라 콜렉티브의 키보디스트인 조 아몬 존스가 솔로 공연을 펼친다. 밴드 전체가 한국을 찾는 것은 이번이 처음이다. 에즈라 콜렉티브는 특유의 자유분방한 에너지와 재즈 특유의 즉흥 연주, 그리고 관객을 압도하는 라이브 퍼포먼스로 정평이 나 있는 아티스트다. 특히 드러머 페미 콜레오소가 연주하는 리듬 섹션은 철저히 관객이 춤을 추도록 유도한다.



에즈라 콜렉티브는 과거의 문법에 박제되지 않은, 현재 시제의 재즈를 가장 잘 증명하고 있는 아티스트다. 이들의 내한 공연 티켓은 오는 26일 오후 12시부터 공식 예매처인 예스24 티켓에서 판매될 예정이다.

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