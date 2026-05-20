콜드플레이 제친 재즈 밴드의 첫 한국행, 어떤 음악 들려줄까

재즈 음악의 전설 허비 행콕은 2017년 영국 가디언지와의 인터뷰에서 "나는 새로운 규칙을 발견하고 깨는 것을 좋아한다. 혁신은 거기서 나오고, 그것이 음악을 계속하는 이유이기도 하다"고 말한 적이 있다.
'규칙을 깨는 것'이 절대적인 기준이라면 아마 허비 행콕은 에즈라 콜렉티브(Ezra Collective)의 팬이 아닐까. 영국을 대표하는 5인조 재즈 밴드 에즈라 콜렉티브(Ezra Collective)가 오는 10월 8일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 단독 내한 공연을 연다.
에즈라 콜렉티브는 드러머이자 리더인 페미 콜레오소, 그의 형제인 베이시스트 티제이 콜레오소, 키보디스트 조 아몬-존스, 트럼펫 연주자 이페 오군조비, 색소포니스트 제임스 몰리슨으로 구성된 밴드다. 재즈를 기반으로 아프로비트, 영국의 힙합 장르인 그라임, 덥, 펑크(Funk) 등의 질감과 그루브를 결합한 음악을 선보인다. 재즈의 복잡성과 즉흥성을 간직하면서도, 난해하지 않은 음악을 추구한다.
'최초'의 기록 갈아치운 재즈 밴드