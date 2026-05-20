'평균자책점 1위' 스무살 선발... 화수분 두산이 돌아왔다

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두산 최민석의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)무엇보다 인상적인 점은 투구 내용이었다. 최민석은 5회 2사 이후 상대 타자 도태훈에게 볼넷을 허용하기까지 퍼펙트 투구를 이어갔다. 최고 구속은 140km/h 중반대에 그쳤지만 주무기인 투심 패스트볼과 커터, 스위퍼, 포크볼을 섞어 NC 타선을 잠재웠다. 특히 좌타자 몸쪽으로 파고드는 평균 141km/h 커터의 위력이 압도적이었다. NC는 최민석을 대비해 왼손 타자를 선발 라인업에 대거 배치했지만 별무소용이었다.지난해까지 최민석은 대부분의 투구가 투심 패스트볼과 슬라이더 위주인 투피치 유형에 가까웠다. 하지만 올해 시범경기부터 커터를 본격적으로 장착하며 투수로서 한 단계 진화했다는 평가다. 주무기인 투심 패스트볼과 궤적이 다른 커터를 추가하며 좌우 타자를 가리지 않고 몸쪽 승부가 가능해졌고, 타자들의 타이밍을 빼앗는 능력도 향상됐다. 완성형 선발 투수의 면모를 갖추게 된 것이다.여기에 마운드 위에서 보이는 경기 운영 능력도 눈에 띄게 좋아졌다. 볼넷 허용(9이닝당 4.73개)이 다소 많은 점은 아쉽지만 공격적인 투구를 바탕으로 이닝 당 투구 수를 효율적으로 관리하고 있다. 19일 NC전에선 7이닝 동안 투구 수가 90개에 불과했다. 이날 배터리를 이룬 포수 양의지가 경기 후 "볼 끝 움직임과 제구가 좋고 베테랑처럼 멘털도 쉽게 흔들리지 않는다"고 호평한 이유다.