'평균자책점 1위' 스무살 선발... 화수분 두산이 돌아왔다

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두산 최민석의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트
무엇보다 인상적인 점은 투구 내용이었다. 최민석은 5회 2사 이후 상대 타자 도태훈에게 볼넷을 허용하기까지 퍼펙트 투구를 이어갔다. 최고 구속은 140km/h 중반대에 그쳤지만 주무기인 투심 패스트볼과 커터, 스위퍼, 포크볼을 섞어 NC 타선을 잠재웠다. 특히 좌타자 몸쪽으로 파고드는 평균 141km/h 커터의 위력이 압도적이었다. NC는 최민석을 대비해 왼손 타자를 선발 라인업에 대거 배치했지만 별무소용이었다.
지난해까지 최민석은 대부분의 투구가 투심 패스트볼과 슬라이더 위주인 투피치 유형에 가까웠다. 하지만 올해 시범경기부터 커터를 본격적으로 장착하며 투수로서 한 단계 진화했다는 평가다. 주무기인 투심 패스트볼과 궤적이 다른 커터를 추가하며 좌우 타자를 가리지 않고 몸쪽 승부가 가능해졌고, 타자들의 타이밍을 빼앗는 능력도 향상됐다. 완성형 선발 투수의 면모를 갖추게 된 것이다.
여기에 마운드 위에서 보이는 경기 운영 능력도 눈에 띄게 좋아졌다. 볼넷 허용(9이닝당 4.73개)이 다소 많은 점은 아쉽지만 공격적인 투구를 바탕으로 이닝 당 투구 수를 효율적으로 관리하고 있다. 19일 NC전에선 7이닝 동안 투구 수가 90개에 불과했다. 이날 배터리를 이룬 포수 양의지가 경기 후 "볼 끝 움직임과 제구가 좋고 베테랑처럼 멘털도 쉽게 흔들리지 않는다"고 호평한 이유다.