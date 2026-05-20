탄광촌 소년부터 시골 할머니의 꿈까지... 온 가족 함께 즐기세요

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큰사진보기 ▲뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들> 공연 사진 라이브(주)

뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들>은 경상북도 칠곡군에서 늦은 나이에 글을 배우는 할머니들의 이야기를 담았다. 다큐멘터리 영화 <칠곡 가시나들>과 책 <오지게 재밌게 나이듦>을 원작으로 삼아 만들어졌다. 2025년 초연 이후 1년 만에 두 번째 시즌으로 돌아왔다. 올해 1월 한국뮤지컬어워즈에서 작품상·극본상·연출상을 수상하며 3관왕의 영예를 안은 덕분이다.



어린 여자아이를 뜻하는 방언 '가시나'는 '가장 시작하게 좋은 나이', '가장 시를 쓰기 좋은 나이' 등으로 변형되어 등장한다. 극 중 할머니들의 나이는 80대, 그동안 공연이나 각종 장르에서도 쉽게 주목하지 않았던 연령대의 여성이 주인공이다.



그래서 인지 극장을 찾는 관객들의 연령대도 다양하다. 지난 19일 진행된 프레스콜에서 배우 박채원은 "남녀노소 모두가 재밌게 볼 수 있는 작품으로, 뮤지컬을 한 번도 본 적 없는 분들에게 소개하기에도 좋다"고 설명하며 <오지게 재밌는 가시나들>을 "가장 시작하기 좋은 뮤지컬"로 소개했다.



실제 할머니들의 시 중에서 전국 성인문해교육 시화전 수상작과 중학교 국어 교과서 수록작이 뮤지컬 넘버의 가사로 쓰였다는 점도 특별하다. 김혜성 작곡가는 "할머니들이 쓰신 시를 온전히 전달하기 위해 말맛과 사투리를 조금도 고치지 않았다"며 창작 과정을 설명했다.



할머니들의 가슴 뭉클한 실화를 바탕으로 만들어진 뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들>은 오는 6월 28일까지 서울 남산에 위치한 국립극장 하늘극장에서 공연된다. 이후에는 지방 공연도 예정되어 있다. 공연 뮤지컬 빌리엘리어트 오지게재밌는가시나들 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 안지훈 (jh510) 내방 구독하기 anjihoon_510@naver.com 이 기자의 최신기사 국민의힘 정치인들에게 '이 연극'을 권합니다

뮤지컬 <빌리 엘리어트> 공연 사진빌리와 친구들을 연기하는 10대 아역 배우부터 80대 원로 배우 박정자까지 전 세대를 아우르는 배우들이 무대에 오른다. 권투 글러브 대신 발레 슈즈를 택한 영국 탄광촌 소년 빌리의 비상을 다룬 뮤지컬 <빌리 엘리어트>는 무대 위 배우뿐 아니라 관객들의 연령대도 다양하다. 극장가의 주요 관객은 2030 여성이지만, <빌리 엘리어트>의 객석에는 어린 관객과 가족 단위 관객도 꽉 들어찬다.동명의 영화를 원작으로 만들어진 뮤지컬 <빌리 엘리어트>는 올리비에 어워즈 5관왕, 토니 어워즈 10관왕을 석권하는 기염을 토했고, 한국에서는 2010년 초연 이후 한국뮤지컬어워즈에서 최우수 라이선스 뮤지컬상을 포함하여 3개의 트로피를 거머쥐었다. 올해 공연은 2017년 재연, 2021년 삼연에 이어 진행되는 네 번째 시즌이다.작품성과 대중성을 동시에 인정받은 <빌리 엘리어트>는 소년 빌리의 꿈을 다룬다. 발레를 하겠다는 꿈은 녹록지 않은데, 남성은 발레해선 안 된다는 20세기의 편견과 쇠퇴해 가는 탄광 공동체의 경제적 한계 때문이다. 꿈을 방해하는 요소들이 자아내는 팽팽한 긴장감과 그럼에도 꿈을 이뤄가는 여정에서 비롯되는 감동이 뮤지컬의 완성도를 높인다.성장 과정을 차근히 보여줘야 하는 빌리를 연기하는 아역 배우들은 발레, 아크로바딕, 탭댄스 등 고난도의 안무를 소화해야 한다. 150cm 이하의 신장과 변성기가 오지 않은 목소리라는 조건도 충족해야 한다. 이번 공연의 아역 빌리를 찾는 과정은 2024년 9월부터 시작됐다. 1년에 걸친 오디션 이후 하루 평균 6시간 동안 안무를 연습하는 '빌리 스쿨', 2025년 말부터 진행된 전체 리허설을 모두 통과한 끝에 비로소 아역 빌리로 무대에 올랐다.2026년 공연을 빛내는 네 명의 아역 빌리는 2013년생 김승주, 2014년생 박지후, 2015년생 김우진, 2016년생 조윤우. 조윤우는 전 세계 최연소 빌리이기도 하다. 2010년 초연 당시 어린 빌리를 연기했던 임선우는 유니버설발레단의 수석 무용수로 성장해 2026년 사연에서 성인 빌리로 합류했다. 극 중에서 빌리의 꿈뿐만 아니라 현실에서 무대에 오르는 배우들의 꿈이 담긴 뮤지컬이기도 하다. <빌리 엘리어트>는 7월 26일까지 서울 용산구 블루스퀘어 우리은행홀에서 공연된다.