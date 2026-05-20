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'제2의 이대호' 한동희, 부산발 거포 전설 시작되나?

'제2의 이대호' 한동희, 부산발 거포 전설 시작되나?

중심타자 존재감 폭발… 3경기 연속 홈런

김종수(oetet)
26.05.20 09:16최종업데이트26.05.20 09:16
한동희는 '제2의 이대호'로 불리던 특급 유망주다.
한동희는 '제2의 이대호'로 불리던 특급 유망주다.롯데 자이언츠

롯데 자이언츠가 경기 후반 집중력을 앞세워 재역전승을 거뒀다. 그리고 그 중심에는 최근 타격감이 절정에 오른 한동희(26, 우투우타)의 한방이 있었다.

롯데는 19일 대전 한화생명 볼파크서 있었던 한화 이글스와의 원정경기에서 6-4로 승리를 거뒀다. 경기 중반까지 끌려가던 롯데는 8회초 한동희의 극적인 동점 홈런을 시작으로 타선이 집중력을 발휘하며 승부를 뒤집었다.

이날 승리로 롯데는 최근 흐름을 다시 끌어올리는 데 성공했다. 무엇보다 중심타선에서 해결사 역할을 맡아야 할 한동희가 결정적인 순간 존재감을 보여줬다는 점에서 더더욱 기분 좋은 승리였다.

경기 초반 흐름은 롯데 쪽이었다. 롯데는 2회초 선두타자 한동희가 볼넷으로 출루하며 공격의 물꼬를 텄다. 이어 전민재가 좌중간 담장을 넘기는 역전 투런 홈런을 터뜨리면서 분위기를 가져왔다.

하지만 한화의 반격도 거셌다. 한화는 중반 들어 집중타를 앞세워 점수를 쌓았고, 경기 후반에는 4-3으로 앞서 나갔다. 롯데는 공격 흐름이 다소 끊기며 분위기를 내주는 듯했다. 그 순간 판을 다시 뒤집은 선수가 있었으니 바로 한동희였다.

8회초 선두타자로 타석에 들어선 한동희는 한화 불펜 윤산흠을 상대로 초구부터 적극적으로 배트를 돌렸다. 이어 가운데로 몰린 공을 그대로 받아쳐 중앙 담장을 훌쩍 넘겼다. 타구는 큰 포물선을 그리며 외야 중앙 스탠드로 향했고, 롯데 더그아웃과 관중석에서는 함성이 터져나왔다.

좌중간 담장을 넘어가는 비거리 130m 아치였다. 무엇보다 볼카운트 싸움을 길게 끌지 않고 과감하게 승부를 본 점이 눈에 띄었다. 최근 한동희는 자신감 있는 타격을 이어가고 있는데, 이날 홈런 역시 그런 흐름 속에서 나온 장면이었다.

이래저래 이날 홈런의 의미는 컸다. 한동희 개인으로서는 데뷔 후 처음 3경기 연속 홈런 기록이었다. 최근 경기마다 장타를 터뜨리며 타격감을 끌어올리고 있었는데, 이날 역시 중요한 순간 장타력을 보여줬다.

또한 경기 상황 자체도 중요했다. 롯데는 한 점 차로 뒤지고 있었고, 경기 후반으로 갈수록 분위기가 한화 쪽으로 넘어가는 흐름이었다. 그런 상황에서 선두타자 홈런으로 동점을 만들면서 분위기를 단숨에 바꿨다.

실제 한동희의 홈런 직후 롯데 타선은 더욱 공격적으로 움직였다. 상대 배터리를 흔들며 추가 기회를 만들었고, 이어 장두성의 적시타까지 나오면서 경기를 뒤집었다. 결과적으로 8회초 공격은 롯데의 승부처였다. 그리고 그 시작점에는 한동희의 방망이가 있었다.

한동희의 불붙은 방망이가 언제까지 갈지 주목된다.
한동희의 불붙은 방망이가 언제까지 갈지 주목된다.롯데 자이언츠

길었던 부진의 시간…다시 살아나는 중심타자 존재감

한동희는 롯데가 오랫동안 기대를 걸어온 우타 거포 자원이다. 고교 시절부터 장타력과 타격 재능을 인정받았고, 프로 입단 이후에도 팀 중심타선 자원으로 꾸준히 기대를 받아왔다.

다만 프로 무대에서는 기복도 있었다. 시즌마다 부상과 타격 부진이 반복되면서 완전히 자리를 굳히지 못했다. 좋은 흐름을 이어가다가도 컨디션이 떨어지며 어려움을 겪는 경우가 적지 않았다.
특히 최근 몇 시즌 동안은 팬들의 기대에 비해 다소 아쉬운 성적이 이어졌다. 장타 생산력이 기대만큼 꾸준하지 않았고, 결정적인 순간 해결 능력에서도 기복을 보였다.

그런 가운데 최근 타격 내용은 분명 달라진 모습이다. 우선 타구 질 자체가 좋아졌다. 정타 비율이 올라가고 있고, 가운데 방향 타구가 강해졌다. 이전에는 당겨치는 타구 의존도가 높았다면 최근에는 밀어쳐서도 장타를 만들어내고 있다.

이번 3경기 연속 홈런 과정에서도 이런 변화가 드러난다. 단순히 실투를 놓치지 않는 수준이 아니라, 자신의 타이밍 안에서 스윙을 가져가고 있다는 평가가 나온다. 타석에서 머뭇거리는 모습도 줄었다.

롯데 내부에서도 한동희의 최근 타격 컨디션을 긍정적으로 보고 있다. 중심타선 무게감을 높이기 위해서는 결국 한동희의 장타력이 필요하기 때문이다. 실제로 롯데 타선은 한동희가 살아날 때 훨씬 짜임새가 좋아진다.

상대 투수 입장에서는 레이예스와 전준우, 나승엽 등 다른 타자들과 승부할 때 부담이 커질 수밖에 없다. 중심타선 전체 흐름이 연결되기 때문이다.

이날 경기에서도 한동희는 단순히 홈런 하나만 기록한 것이 아니었다. 타석마다 적극적인 스윙을 보여줬고, 상대 배터리를 압박했다. 경기 후반 승부처에서 가장 먼저 공격 흐름을 만든 것도 한동희였다.

후반 집중력 살아난 롯데… 김태형 감독도 반색

롯데는 이날 경기에서 경기 후반 무서운 집중력을 보여줬다. 최근 여러 경기에서 후반 흐름을 지키지 못하며 아쉬운 패배를 당했던 것과는 다른 모습이었다.

특히 불펜진이 안정적으로 흐름을 버틴 점도 컸다. 롯데 불펜은 경기 중반 이후 추가 실점을 최소화하며 역전 기회를 만들었다. 타선 역시 끝까지 집중력을 잃지 않았다. 김 감독은 경기 후 선수들의 집중력을 높게 평가했다.

한동희의 홈런은 벤치 분위기까지 바꿨다. 동점이 만들어진 직후 더그아웃 분위기가 살아났고, 선수들도 더욱 적극적으로 플레이를 이어갔다. 이어진 공격에서 추가 득점까지 나오면서 승부의 흐름이 완전히 롯데 쪽으로 넘어왔다.

롯데 입장에서는 시즌 중반 흐름 관리가 중요한 시점이다. 순위 경쟁이 치열한 상황에서 연패를 막고 상승세를 이어가는 것이 중요하다. 이런 가운데 중심타자 한동희가 최근 연속 홈런으로 타격감을 끌어올리고 있다는 점은 반가운 요소다.

무엇보다 이날 경기에서 인상적으로 드러난 건 한동희의 자신감이었다. 경기 후반 부담이 큰 상황에서도 주저하지 않고 자신의 스윙을 가져갔다. 결과적으로 그 스윙이 롯데 승리의 출발점이 됐다.
대전 원정에서 나온 한동희의 한 방. 롯데는 그 홈런과 함께 경기 흐름을 다시 가져왔고, 끝내 재역전승으로 경기를 마무리했다.

불붙은 한동희의 방망이가 언제까지 타오를지 롯데 팬들의 뜨거운 시선이 쏠리고 있다.

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롯데자이언츠 한동희 제2의이대호 3경기연속홈런

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