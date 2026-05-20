'제2의 이대호' 한동희, 부산발 거포 전설 시작되나?

롯데 자이언츠

한동희의 불붙은 방망이가 언제까지 갈지 주목된다.한동희는 롯데가 오랫동안 기대를 걸어온 우타 거포 자원이다. 고교 시절부터 장타력과 타격 재능을 인정받았고, 프로 입단 이후에도 팀 중심타선 자원으로 꾸준히 기대를 받아왔다.다만 프로 무대에서는 기복도 있었다. 시즌마다 부상과 타격 부진이 반복되면서 완전히 자리를 굳히지 못했다. 좋은 흐름을 이어가다가도 컨디션이 떨어지며 어려움을 겪는 경우가 적지 않았다.특히 최근 몇 시즌 동안은 팬들의 기대에 비해 다소 아쉬운 성적이 이어졌다. 장타 생산력이 기대만큼 꾸준하지 않았고, 결정적인 순간 해결 능력에서도 기복을 보였다.그런 가운데 최근 타격 내용은 분명 달라진 모습이다. 우선 타구 질 자체가 좋아졌다. 정타 비율이 올라가고 있고, 가운데 방향 타구가 강해졌다. 이전에는 당겨치는 타구 의존도가 높았다면 최근에는 밀어쳐서도 장타를 만들어내고 있다.이번 3경기 연속 홈런 과정에서도 이런 변화가 드러난다. 단순히 실투를 놓치지 않는 수준이 아니라, 자신의 타이밍 안에서 스윙을 가져가고 있다는 평가가 나온다. 타석에서 머뭇거리는 모습도 줄었다.롯데 내부에서도 한동희의 최근 타격 컨디션을 긍정적으로 보고 있다. 중심타선 무게감을 높이기 위해서는 결국 한동희의 장타력이 필요하기 때문이다. 실제로 롯데 타선은 한동희가 살아날 때 훨씬 짜임새가 좋아진다.상대 투수 입장에서는 레이예스와 전준우, 나승엽 등 다른 타자들과 승부할 때 부담이 커질 수밖에 없다. 중심타선 전체 흐름이 연결되기 때문이다.이날 경기에서도 한동희는 단순히 홈런 하나만 기록한 것이 아니었다. 타석마다 적극적인 스윙을 보여줬고, 상대 배터리를 압박했다. 경기 후반 승부처에서 가장 먼저 공격 흐름을 만든 것도 한동희였다.롯데는 이날 경기에서 경기 후반 무서운 집중력을 보여줬다. 최근 여러 경기에서 후반 흐름을 지키지 못하며 아쉬운 패배를 당했던 것과는 다른 모습이었다.특히 불펜진이 안정적으로 흐름을 버틴 점도 컸다. 롯데 불펜은 경기 중반 이후 추가 실점을 최소화하며 역전 기회를 만들었다. 타선 역시 끝까지 집중력을 잃지 않았다. 김 감독은 경기 후 선수들의 집중력을 높게 평가했다.한동희의 홈런은 벤치 분위기까지 바꿨다. 동점이 만들어진 직후 더그아웃 분위기가 살아났고, 선수들도 더욱 적극적으로 플레이를 이어갔다. 이어진 공격에서 추가 득점까지 나오면서 승부의 흐름이 완전히 롯데 쪽으로 넘어왔다.롯데 입장에서는 시즌 중반 흐름 관리가 중요한 시점이다. 순위 경쟁이 치열한 상황에서 연패를 막고 상승세를 이어가는 것이 중요하다. 이런 가운데 중심타자 한동희가 최근 연속 홈런으로 타격감을 끌어올리고 있다는 점은 반가운 요소다.무엇보다 이날 경기에서 인상적으로 드러난 건 한동희의 자신감이었다. 경기 후반 부담이 큰 상황에서도 주저하지 않고 자신의 스윙을 가져갔다. 결과적으로 그 스윙이 롯데 승리의 출발점이 됐다.대전 원정에서 나온 한동희의 한 방. 롯데는 그 홈런과 함께 경기 흐름을 다시 가져왔고, 끝내 재역전승으로 경기를 마무리했다.불붙은 한동희의 방망이가 언제까지 타오를지 롯데 팬들의 뜨거운 시선이 쏠리고 있다.