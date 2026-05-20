'3경기 연속 홈런' 한동희, 걸리면 넘어간다

롯데 자이언츠 제공

롯데 한동희롯데가 대전 원정 첫 경기에서 한화에게 기분 좋은 승리를 따냈다.김태형 감독이 이끄는 롯데 자이언츠는 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 12안타를 터트리며 6대 4로 승리했다. 지난 한 주 동안 연속 루징 시리즈를 기록하며 9위를 벗어나지 못했던 롯데는 한화를 제물로 연패에서 탈출하며 이날 두산 베어스에게 3-9로 패한 8위 NC 다이노스와의 승차를 반 경기로 줄였다(17승1무24패).롯데는 선발 제레미 비슬리가 5이닝 4실점으로 다소 부진했지만 4명의 불펜투수가 4이닝을 무실점으로 막았고 박정민이 시즌 3번째 승리, 최준용이 7번째 세이브를 기록했다. 타선에서는 8회 적시타를 때린 장두성이 결승타의 주인공이 됐고 롯데가 오매불망 기다렸던 이 선수가 3경기 연속 홈런포를 터트렸다. 8회 천금 같은 동점 홈런으로 역전승의 발판을 마련하며 '거포 본능'을 깨운 한동희가 그 주인공이다.롯데는 5년 연속 가을야구에 진출하며 부산야구의 부흥을 이끌었던 2000년대 후반부터 2010년대 초반까지 통칭 '홍대갈 트리오'로 불렸던 홍성흔과 이대호, 카림 가르시아로 구성된 강력한 중심타선을 보유하고 있었다. 특히 이대호가 44홈런을 포함해 타격 7관왕에 등극했던 2010년 롯데의 중심타자 3명이 무려 96개의 홈런을 합작했다(2010년에는 강민호가 23개, 전준우도 19개의 홈런을 터트렸다).2011 시즌을 끝으로 이대호가 일본 프로야구에 진출하고 2012 시즌이 끝나고 홍성흔마저 두산으로 복귀하면서 롯데의 장타력은 크게 약해졌다. 이에 롯데는 2013년 겨울 FA 시장에서 최준석(SPOTV 해설위원)을 영입했고 2015년 강민호와 최준석,짐 아두치,황재균(티빙 해설위원)이 120개의 홈런을 합작했다. 그리고 이대호가 해외생활을 마치고 복귀한 2017년 롯데는 5년 만에 가을야구에 진출했다.이대호 복귀로 다시 전성기를 맞는 듯 했던 롯데는 이대호가 은퇴한 2022년까지 한 번도 가을야구에 진출하지 못했고 이대호가 없는 최근 3년 동안에는 지독한 '홈런 기근'에 시달리고 있다. 실제로 롯데는 최근 3년 동안 팀 홈런 부문에서 9위, 8위, 10위에 머물렀고 작년에는 국내 선수 중 두 자리 수 홈런을 기록한 선수를 아무도 배출하지 못하면서 10개 구단 중 유일하게 두 자리 수 팀 홈런(75개)에 그쳤다.롯데는 통산 223홈런을 기록 중인 베테랑 전준우가 2023년과 2024년 나란히 17홈런을 기록했지만 작년 홈런 개수가 절반 이하(8개)로 뚝 떨어졌다. 트레이드로 합류한 2024년 18개의 홈런을 때려내며 롯데의 '복덩이'로 떠올랐던 손호영도 작년에는 단 4홈런에 그쳤다. 2024년 데뷔 첫 3할 타율을 기록했던 나승엽 역시 작년 타율이 .229로 급락함과 동시에 9홈런으로 장타에서도 큰 발전을 보여주지 못했다.외국인 선수들 역시 롯데의 장타 고민을 해결하진 못했다. 2023년 잭 렉스와 니코 구드럼이 4홈런을 기록하는데 그친 롯데는 2024년 빅터 레이예스를 영입했다. 2024년 KBO리그 한 시즌 최다 안타 신기록(202개)을 세운 레이예스는 작년에도 2년 연속 최다안타 타이틀을 차지했다. 하지만 거포가 아닌 중거리 타자 유형에 가까웠던 레이예스는 2024년 15홈런에 이어 작년에도 13홈런으로 많은 홈런을 때리지 못했다.경남고 시절부터 강백호(한화)와 함께 '야수 최대어'로 불리던 한동희는 2017년 신인 드래프트에서 1차 지명으로 롯데에 입단했고 롯데는 '포스트 이대호'가 될 수 있는 유망주에게 루키 시즌부터 많은 기회를 줬다. 프로 입단 후 첫 2년 동안 146경기에서 6홈런 34타점에 그치며 기대에 미치지 못했던 한동희는 3년 차 시즌이었던 2020년 타율 .278 17홈런 67타점을 기록하며 드디어 잠재력이 폭발하는 듯 했다.2021년에도 17홈런 69타점을 기록한 한동희는 이대호의 은퇴 시즌이었던 2022년 14홈런 65타점과 함께 프로 데뷔 후 처음으로 3할 타율(.307)을 기록했다. 그렇게 이대호의 뒤를 이어 롯데를 대표하는 거포로 자리 잡을 거라 기대를 받았던 한동희는 2023년 타율 .223 5홈런 32타점으로 성적이 급격히 하락했다. 결국 한동희는 2024년 14경기에 출전했다가 병역 의무를 해결하기 위해 6월 상무에 입대했다.2024년 퓨처스리그 42경기에서 타율 .323 11홈런 38타점으로 예열(?)을 마친 한동희는 작년 100경기에서 타율 .400 154안타 27홈런 115타점 107득점 OPS(출루율+장타율) 1.155를 기록하며 퓨처스리그를 '폭격'했다. 그렇게 한동희는 올 시즌 롯데의 4번타자로 낙점 받았지만 24경기에서 타율 .233 무홈런 4타점 4득점으로 부진을 면치 못했고 롯데팬들을 크게 실망 시킨 한동희는 지난 4일 1군 엔트리에서 제외됐다.퓨처스리그로 내려간 후 2경기에서 2홈런 6타점을 쓸어 담고 두산과의 3연전을 앞둔 15일 1군에 복귀한 한동희는 1군 복귀 후 4경기 연속 장타와 3경기 연속 홈런을 기록하며 '거포 본능'을 깨우고 있다. 두산전에서는 한동희가 홈런을 친 2경기에서 롯데가 패하면서 다소 빛이 바랬지만 19일 한화전에서 터진 시즌 3번째 홈런은 스코어를 4-4 동점으로 만들고 역전의 발판을 마련하는 귀중한 한 방이었다.최근 3경기 연속 홈런을 터트린 한동희의 홈런 비거리는 각각 135M와 130M, 130M였다. 아슬아슬하게 펜스를 넘기는 타구가 아닌 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 대형 홈런이었다는 뜻이다. 롯데가 이렇게 대형 홈런을 펑펑 때리는 선수를 보유한 것은 이대호 은퇴 후 처음이다. 롯데 팬들은 3경기 연속 홈런으로 '거포 본능'을 뽐내고 있는 한동희의 타격감이 최대한 오래 이어지기를 바라고 있다.