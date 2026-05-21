2026 북중미 월드컵 B조, 스위스 제외 3팀 모두 토너먼트 진출 경험 전무

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2026 북중미 월드컵 B조4년만에 돌아온 세계인의 축제, 2026 FIFA 북중미 월드컵이 곧 막을 올린다. 이번 월드컵은 최초로 3개국에서 열림과 동시에, 참가국도 48개국에 이르러 역대 최대 규모의 월드컵이 될 예정이다. 월드컵을 더 재밌게 즐길 수 있도록, 월드컵에 참여하는 48개국을 A조~L조 순서대로 알아보고자 한다.B조에는 개최국 캐나다를 포함해, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스가 자리하고 있다.A조와 마찬가지로 B조도 명확한 강팀이 보이지 않음은 물론, B조는 스위스를 제외한 3팀이 모두 월드컵 토너먼트 진출 경험이 전무한 국가이기에 그 누구도 결과를 쉽게 예상하기 힘든 조가 될 것으로 보인다.멕시코, 미국과 함께 개최국 자격으로 월드컵에 참여하는 캐나다이다. 캐나다 입장에서 이번 월드컵은 매우 중요한 대회라고 할 수 있다. 그간 참여했던 대회에서 단 1점의 승점도 얻지 못했기 때문이다. 캐나다는 직전 대회에서 16강에 진출한 미국, 오랜 기간 16강 단골손님이었던 멕시코와는 달리 월드컵에서 이뤄낸 성과가 없다.그렇기에 자국에서 월드컵이 펼쳐진다는 사실은 캐나다의 첫 승점 획득 여정에 긍정적인 요소라고 할 수 있을 것이다. 더불어 조추첨 결과도 캐나다에게 웃어주었다. 지난 대회 31위를 차지한 캐나다보다 유일하게 순위가 낮았던 카타르가 같은 조로 배치되었고, 유럽 플레이오프 패스 A에서 유력 후보로 점쳐졌던 이탈리아가 탈락하며 캐나다에게는 큰 호재가 되었다. 한때 한국 대표팀 감독 후보로도 거론되었던 제시 마치 감독을 필두로 해 첫 승점을 넘어 첫 토너먼트 진출의 꿈을 꾸는데 최적인 환경이 갖춰졌다.그럼에도 여전히 의문부호가 붙는 것은 약한 전력이다. 조너선 데이비드 (유벤투스), 스테픈 유스타키오 (LAFC) 와 같은 선수들이 주축이 될 전망이지만, 다른 1포트 국가들에 비교했을 때 전력이압도적으로 약하다는 데 이견이 없을 것이고, 토너먼트 진출 경험이 전무하다는 것 또한 팀을 평가하는 데 있어 부정적으로 작용할 것이다. 이 물음표들을 이번 월드컵에서 느낌표로 바꿔낼 수 있을지 귀추가 주목된다.유럽 플레이오프 패스A를 통과하여 12년 만의 월드컵 진출에 성공한 보스니아이다. 당초 패스A의 대진이 발표되었을 때 대부분의 축구팬들은 이탈리아가 월드컵에 복귀할 것을 믿어 의심치 않았을 것이다. 하지만 축구공은 둥글다는 것을 보스니아가 다시금 증명하면서 당당하게 B조로 입성했다.이탈리아를 상대팀으로 생각하고 있던 캐나다, 카타르, 스위스 입장에서는 쾌재를 부르는 결과일 수도 있다. 하지만, 이 팀을 결코 저평가할 수 없는 것은 보스니아가 월드컵에 온 것은 그런 이탈리아를 꺾은 결과라는 사실 때문이다. 벼랑 끝에서 극적인 결과를 연출하고 12년 만의 월드컵 진출을 이뤄냈으니, 선수단 사이에 자신감이 하늘을 찌를 것이다. 이런 자신감은 월드컵 같은 큰 경기에서 심리적으로 큰 우위를 보장하기에, 보스니아의 흐름을 저지하는 것이 상대팀 입장에서는 중요할 것으로 보인다.하지만, 이는 어디까지나 희망적인 시각이다. 조별리그 기간 보스니아의 이동거리는 약 5000km로 참가국 중 가장 길다. 토론토, LA, 시애틀을 넘나들며 경기를 가져야 하기에 체력 문제가 대두될 수 있다.또한 12년 만의 월드컵 무대이기에 선수단 대부분은 월드컵에서 뛰어본 경험이 없을 것이고, 이는 큰 변수로 작용할 수 있다. 자신감과 부족한 경험 사이의 균형을 잡는 것이 중요한데, 이를 위해 에딘 제코 (샬케04) 같은 베테랑 선수들의 역할이 중요할 것으로 보인다. 12년 만에 돌아온 보스니아가 B조를 뒤흔들 수 있을지 주목해볼 만하다.아시아 지역 4차예선까지 거친 끝에 월드컵에 진출한 카타르이다. 지난 대회는 개최국 자격으로 지역예선을 거치지 않았기에, 처음으로 자력 월드컵 진출에 성공한 셈이 되겠다. 축구팬들에게 익숙한 이름인 로페테기 감독이 팀을 이끌고 있는 가운데, 카타르는 지난 월드컵의 실패를 교훈삼아 더 높은 곳으로 나아가고자 할 것이다.아시아 무대에서의 카타르는 강국이라는 이름을 붙여도 손색이 없는 모습이다. 2022년 월드컵 당시에도 카타르는 아시안컵 디펜딩 챔피언이었는데, 이번 월드컵도 그렇다. 자국에서 열렸던 2023 아시안컵을 우승하며 대회 2연패를 달성했다.또한 A조의 남아공이 그랬던 것처럼 카타르도 자국리거 위주의 선수단을 자랑하기에 조직력 중심의 끈끈한 축구를 기대할 수 있다. 조 편성도 나쁘지 않다. B조 편성이 지난 대회 31위 캐나다에게 웃어주는 대진이라면, 지난 대회 32위 카타르에게도 마찬가지다.허나, 카타르가 '꿀조' 로 평가받는 B조에서도 언더독으로 평가받는 데에는 분명한 이유가 있다. 홈 어드밴티지를 등에 업고 나선 지난 월드컵에서는 개막전 패배를 비롯한 3경기 모두 졸전을 펼치며 대회 최하위로 탈락했고, 2025년 홈에서 열린 아랍컵에서는 약체로 분류되는 팔레스타인과 시리아에도 밀리며 조 최하위를 기록한 바 있다.지역 4차예선에서도 오만과 0-0 무승부를 거두는 등 월드컵이 가까워질수록 우려가 커지고 있는 실정이다. 카타르도 캐나다와 같이 월드컵 승점이 아직 없기에, 승점 획득을 위해서는 지난 대회에 출전했던 아크람 아피프 (알 사드) 등의 선수들을 필두로 하여 이번에는 다른 모습을 보여줄 필요가 있을 것이다.이제는 월드컵에 없으면 서운할 스위스이다. 이번에도 역시나 지역예선을 무난히 통과하며 월드컵 무대에 올랐고, 이탈리아가 B조에 오지 못하며 스위스가 탑독이 된 양상이다. 스위스 입장에서는 조별리그보다 높은 무대를 바라볼 것이고, 그를 위해서는 B조를 무난히 통과할 필요가 있을 것으로 보인다.스위스는 이번 월드컵 진출로 6연속 월드컵 진출에 성공했다. 유럽에서 6연속 진출을 달성했다는 것은 어떤 변수에도 팀이 쉽게 흔들리지 않는다는 증거이기도 하다. 실제로 최근 3개 대회에서 모두 16강 진출에 성공하는 성과를 가지고 있다. 그라니트 자카 (선덜랜드), 마누엘 아칸지 (인테르) 등 빅리거들이 적지 않고, 우승후보들에 비해 이름값은 다소 낮을지언정, 기본기는 결코 부족하지 않다는 평가가 지배적이다.꾸준히 토너먼트에 오르는 것은 분명히 강점이다. 16강 진출까지 필요한 경기가 한 경기 늘어난 이번 월드컵부터는 더욱 그럴 것이다. 하지만, 토너먼트 진출 후의 결과는 스위스에게 늘 아쉬움으로 남아있다. 최근 3개 대회에서 모두 16강에 진출했지만, 모두 16강에서 탈락했다.지난 대회에서는 같은 조의 브라질과 승점 동률을 이루기도 하며 기대를 모았지만, 16강에서 포르투갈을 만나 1-6으로 완패하며 다시금 16강에서 탈락의 고배를 마신 바가 있다. 이번 대회에서는 더 강해진 모습으로 길게 이어져온 아쉬움을 스위스가 끊어낼 수 있을지도 B조의 관전포인트이다.6.13 04:00 캐나다 vs. 보스니아6.14 04:00 카타르 vs. 스위스6.19 04:00 스위스 vs. 보스니아6.19 07:00 캐나다 vs. 카타르6.25 04:00 스위스 vs. 캐나다6.25 04:00 보스니아 헤르체고비나 vs. 카타르