전주영화제 폐막작 '남태령', 많은 관객이 박수쳤지만...

27회 전주국제영화제 폐막작은 <남태령>이다. 작년에 이어 또 한 번 한국영화, 그중에서도 다큐멘터리가 폐막작 자리를 꿰찼다. 그저 한 편의 영화가 아니다. 하나의 경향이다. 최근 몇 년 간 전주국제영화제가 다큐에 우호적이었음을 이제와 돌아보지 않을 수 없다. 한국 영화의 분명한 경향이 반영된 결과일까. 아니면 전주국제영화제의 성향이 다다른 귀결일까. 영화제가 이번 코리안시네마 섹션 심사평에 적어둔 다음 언급이 얼마쯤 이를 살필 단서가 되어준다. 올해 영화제는 '비경쟁으로 출품된 영화들 또한 경쟁부문 출품 영화들처럼 다큐멘터리가 강세를 보였고 극영화는 다소 부진했다'고, 또 '다큐멘터리의 약진은 놀라웠다'고 적어두었다.
한국 역사의 한 장을 채운 윤석열 내란으로부터 광장에 모인 시민들의 참여와 연대, 마침내 탄핵에 이른 권력까지를 가장 기민하게 다룰 수 있는 영화양식이 다큐란 데 의문을 가질 이는 없을 터다. 그래서일까. 이를 소재 삼은 작품 여럿이 올해 전주국제영화제 문턱을 넘었다. <남태령>은 폐막작으로 초청돼 관심을 한 몸에 받았다.
내란 직후의 '남태령'을 기억하는 이가 많을 것이다. 2024년 12월 21일, 서울 용산으로 향하던 전국농민회총연맹(전농)의 트랙터 행진 시위를 경찰이 이곳에서 차벽으로 막아섰고, 그로부터 수많은 시민들이 모여들어 경찰의 봉쇄를 풀기 위한 밤샘시위를 열었다. 농민들의 상경투쟁에 응원봉을 든 젊은 여성들이 모여 힘을 보탰단 건 한국 집회의 역사에서도 이례적인 일로 기록됐다. 어떤 이들은 내란 뒤 여러 광장 가운데서도 이날 남태령 현장을 가장 특별했다고 말하기도 한다. 올해 폐막작이 다루는 것이 바로 이것이다.