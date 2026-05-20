전주영화제 폐막작 '남태령', 많은 관객이 박수쳤지만...

전주국제영화제

스틸컷인터뷰 사이사이 당시 촬영한 수많은 현장 영상들이 틀어지는 건 물론이다. 남태령 고갯길 위에 밝혀진 수많은 응원봉, 외쳐진 발언과 구호들, 추위와 졸음을 깨치는 춤과 노래, 답지하는 관심과 응원의 물결들까지가 어찌할 수 없는 감동을 일으킨다.인터뷰는 예기치 못한 집회가 마침내 승리하기까지를 증언한다. SNS를 통해 실시간으로 소식이 퍼져나가고, 수많은 사람들이 자발적으로 남태령으로 걸음하고, 경찰의 봉쇄를 뚫고 갈수록 많은 사람들이 모여들고, 막차가 끊긴 시간에도 흩어지지 않고 더 강한 하나의 연대체를 이루는 과정이 영상과 함께 설명된다.따뜻한 음식을 실은 차량과 배달 오토바이가 끊이지 않고 도착한다. 맹추위를 뚫고 히터를 빵빵하게 튼 버스까지 온다. 전국각지, 심지어는 해외에서까지 필요한 물품을 보내 모인 시민들이 불편을 겪지 않도록 돕는다. 경찰은 앞과 뒤, 모인 이들을 고립시키려 하였으나 길이 끊긴 깜깜한 새벽 동안에도 이들은 고립되지 않았다. 수만 명이 인터넷을 통해 실시간으로 이들의 집회를 바라봤다. 첫 차가 다니기 시작하자 더 많은 시민들이 모여들었다. 그렇게 경찰은 봉쇄를 풀 수밖에 없었다.사람과 사람 사이의 연결, 개인으로서는 약한 시민들이 연대하여 강한 하나를 이루고 부당한 권력을 물러나게 하는 과정이 어찌할 수 없는 감동을, 심지어 감격을 주는 순간도 없지 않다. 이 영화가 가진 힘이 이로부터 비롯된다.김현지 감독의 세련된 연출이 빛을 발한다. 대중이 무리 없이 저를 투영하고 공감할 수 있는 인물로부터 차츰 먼 인물에까지 마이크를 옮겨 쥐어주는 선택이 치밀하고 영리하다. 남태령 현장이 주는 힘으로 관객에게까지 유대와 공감을 갖게 한 뒤, 영화는 비로소 진짜 주제를 꺼내든다. 남태령 너머에 자리한 진짜 목적지, '차별'과 '배제', 또 '연대'와 '저항'이다. 남태령에 모인 시민이었던 주체는 이 사회가 아무렇지 않게 배제해온 소수자성을 가진 이들이 되고, 다시 차별받는 노동자와 무시돼 온 작은 목소리가 된다.영화는 '말벌동지'라 불리는 젊은 여성들을 중심에 세워 차별과 배제에 대응하는 연대와 저항의 가치를 일깨우려 든다. 영화는 이 모두를 관통하는 주역으로 '페미니즘'을 꺼내든다. 전농 관계자에게 그 이름을, 그를 바라보는 달라진 인식을 이야기하게 한다. 앞의 승리를 함께한 누가 이에 고개를 저을 수 있을까. 요컨대 이 영화가 향하는 곳은 '남태령' 너머, 페미니즘의 깃발이 휘날리는 광장의 젊은 연대자들이다. 그들이 이룬 공이 결코 작지가 않다.