'944일 만에 복귀→4번째 WC 확정' 네이마르, 의심 섞인 시선 털어내고 클래스 증명할까

그가 돌아왔다. 브라질 축구 아이콘인 네이마르가 극적으로 북중미 월드컵 최종 명단에 합류했고, 이제 그는 4번째 월드컵 출격을 앞두고 있다.카를로 안첼로티 감독이 이끄는 브라질 축구 대표팀은 19일 오전(한국시간) 브라질 리우데자네이루에 자리한 무세우 두 아마냐에서 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 최종 명단 기자회견에서 본선에 나설 최종 26인을 확정했다.명단 발표에 앞서 회견장에 모습을 드러낸 안첼로티 감독은 선수단 구성 철학에 대해서 간략하게 언급했다. 그는 "포지션별 균형과 최근 경기력 그리고 팀 내 경쟁을 고려해서 선택했다"라며 "일부 선수는 부상 위험을 고려하여 특별 관리 계획을 세웠으며 특히 친선 경기를 통해 컨디션을 확인하겠다"라고 운을 뗐다.26인의 최종 명단은 화려했다. 영원한 우승 후보답게 수문장부터 프리미어리그 정상급 골키퍼인 알리송(리버풀)을 필두로 에데르송(페네르바체)·웨베르통(그레미우)을 선발했다. 이어 수비진에는 알렉스 산드루·다닐루(플라멩구)를 시작으로 가브리엘 마갈량이스(아스널)·마르퀴뇨스(PSG)·웨슬리(로마) 등 핵심 자원들이 이름을 올렸다. 베테랑 티아구 시우바는 끝내 제외됐다.미드필더진 역시 이름값이 훌륭했다. 맨체스터 유나이티드 핵심 3선 카세미루를 포함, 기마랑이스(뉴캐슬)·파비뉴(알 이티하드)·루카스 파케타(플라멩구) 등이 안첼로티 감독의 선택을 받았다. 이에 더해 경쟁이 치열했던 공격진에는 엔드릭(리옹)·마르티넬리(아스널)·이고르 티아고(브렌트퍼드)·마테우스 쿠냐(맨유)·비니시우스(레알 마드리드)가 북중미로 향할 자격을 얻었다.안첼로티 감독의 26인 선택이 끝난 이후 가장 화제를 모았던 인물은 바로 네이마르(산투스)가 944일 만에 대표팀 공백을 깨고 최종 명단에 포함됐다는 것이었다. 1992년생인 그는 자국을 대표하는 '축구 아이콘' 중 하나다. 2009년에 프로 무대에 데뷔하기 전부터 압도적인 실력으로 전국구를 넘어 세계 축구계의 시선을 받았던 그는 곧 월드 클래스로 성장했다.산투스를 거쳐 2013-14시즌 거액의 이적료를 통해 스페인 명문 바르셀로나로 이적했고, 여기서는 리오넬 메시·루이스 수아레스와 일명 'MSN' 트리오를 형성하며 유럽 무대를 평정했다. 이후 2017-18시즌에는 PSG로 이적했던 그는 잔부상과 동료들과 불화로 인해 다소 주춤했지만, 173경기에 나서 118골을 넣으며 클래스를 발휘하기도 했다.세계적인 선수가 됐으나 2023-24시즌부터 커리어가 꼬이기 시작했다. 당시 오일머니로 거침없이 투자하던 알 힐랄(사우디)의 러브콜을 받아 아시아 축구계로 발을 들였지만, 2013년 10월 국가대표팀 경기를 소화하다가 왼쪽 십자인대와 반월판이 파열되면서 병원 신세를 졌다. 결국 2시즌 동안 단 7경기 출격에 그쳤고, 지난해 친정 산투스로 돌아와야만 했다.앞서 언급한 부상으로 인해 네이마르는 국가대표팀과도 서서히 멀어졌다. 2010년부터 대표팀 유니폼을 입고 활약, 주요 대회마다 결정적인 활약을 하며 압도적인 실력과 팬들의 지지를 받았다. 현재까지 128경기에 나서 78골을 터뜨렸던 그는 축구 황제 펠레가 기록한 A매치 최다 골 기록까지 갈아치우면서 자국 '레전드' 반열에 입성하고 있었다.하지만, 십자인대 부상 이후 국가대표 커리어와 완전히 끊어졌고, 북중미 월드컵 출전 역시 먹구름이 끼기도 했다. 월드컵은 네이마르에게 있어 상당히 중요한 대회다. 올림픽에서는 웃은 전적이 있다. 자국에서 열렸던 2016 리우 올림픽서 와일드카드를 통해 경기장을 밟았고, 6경기 4골 3도움을 기록하며 금메달을 목에 건 전적이 있으나 월드컵은 결승에 매번 도달하지 못했다.2010 남아공 대회에서는 최종 명단에 선택되지 않았고, 자국에서 개최됐던 2014 월드컵에서는 8강까지 4골 1도움을 기록했으나 콜롬비아와 맞대결에서 허리 부상으로 조기 하차했다. 결국 네이마르를 잃은 브라질은 4강에서 독일에 무려 7-1로 완패하며 '대참사'를 기록, 3~4위 전에서도 네덜란드에 무너지면서 최종 4위로 마감하는 데 그쳤다.2018 러시아에서는 8강까지 2골 1도움으로 팀이 부진한 가운데 제 역할을 해냈지만, 벨기에에 일격을 허용하면서 탈락했다. 직전 카타르에서도 16강에서 벤투호를 격파하고 8강에 올랐지만, 크로아티아와 승부차기 혈투 끝에 무너지면서 고개를 숙였다. 네이마르는 3경기서 2골 1도움으로 '에이스' 역할을 톡톡히 해냈으나 끝내 눈물을 삼켜야만 했던 것.이처럼 월드컵과 상당히 인연이 없는 네이마르는 산투스에서 대표팀 복귀와 월드컵 출전을 갈망했다. 지난해에는 잔부상이 있었으나 공식전 28경기서 11골 4도움으로 건재함을 증명했고, 이번 시즌 역시 15경기서 6골 4도움이라는 압도적인 실력을 뽐내고 있었다. 하지만, 매번 대표팀 복귀는 좌절됐고, 더군다나 직전 3월 A매치에서도 발탁되지 않으며 멀어지는 듯했다.하지만, 그는 포기하지 않고 월드컵을 향해 나아갔고 직전 코리치바와 리그 경기서는 심판 실수로 강제 교체당하는 변수가 있었으나 결국 목표를 이뤄냈다. 안첼로티 감독은 네이마르 발탁 배경에 대해서 "1년 내내 분석했고 최근 꾸준한 경기력과 컨디션을 확인했다. 첫 경기 전까지 몸 상태를 더 끌어올릴 수 있으며 이번 대회에서 매우 중요한 선수가 될 것"라고 했다.이어 "분명하고 솔직하게 말하겠다. 네이마르는 뛸 자격이 있다면 뛸 거다. 훈련이 있고, 훈련장에서 누가 뛸지 결정될 것이며 현재로서는 선발 라인업에 대한 구상이 있지만, 훈련 결과와 선수가 선발 출전에 필요한 신체적, 정신적 컨디션을 갖추고 있는지를 확인해야 한다"라며 네이마르 역시 훈련을 통해 대회에 출전할 수 있는 컨디션인지를 확인하겠다고 답했다.부상 이후 내리막을 걷던 네이마르에게 월드컵이라는 무대에서 다시금 본인의 가치를 증명할 기회가 찾아왔다.우여곡절 끝에 얻어낸 4번째 월드컵 출전 기회다. 과연 그는 이번 북중미 대회에서 과거 보여줬던 클래스를 선보이며 조국에 세계 챔피언 트로피를 선사할 수 있을까.한편, 브라질은 오는 27일(한국시간) 은 브라질 테레조폴리스에 위치한 그란자 코마리 트레이닝 센터에 소집되어 본격적인 훈련을 시작, 이후 내달 1일 파나마와 공식 출정식을 치른 후 결전지인 미국으로 건너갈 계획으로 알려졌다.알리송(리버풀), 에데르손(페네르바체), 웨베르통(그레미우)알렉스 산드로(플라멩고), 브레머(유벤투스), 다닐루(플라멩고), 더글라스 산토스(제니트), 가브리엘 마갈랴에스(아스날), 이바녜스(알 아흘리), 레오 페레이라(플라멩고), 마르퀴뇨스(PSG), 웨슬리(로마)브루노 기마랑이스(뉴캐슬), 카세미루(맨체스터 유나이티드), 다닐루(보타포구), 파비뉴(알 이티하드), 루카스 파케타(플라멩고), 엔드릭(리옹), 가브리엘 마르티넬리(아스날), 이고르 티아고(브렌드포드), 루이스 엔리케(제니트), 마테우스 쿠냐(맨체스터 유나이티드), 네이마르(산토스), 라피냐(바르셀로나), 라얀(본머스), 비니시우스 주니어(레알 마드리드)