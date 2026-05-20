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휴식 효과 톡톡... 두산 최민석, 7이닝 1실점 호투로 NC 격파

휴식 효과 톡톡... 두산 최민석, 7이닝 1실점 호투로 NC 격파

휴식 후 복귀전서 시즌 첫 QS+ 달성... "팀에 보탬 되고 싶었다"

박재형(kbo1982_ing)
26.05.20 09:16최종업데이트26.05.20 09:16
19일 NC전 7이닝 1실점으로 호투한 두산 선발 최민석
19일 NC전 7이닝 1실점으로 호투한 두산 선발 최민석두산베어스

휴식을 취하고 돌아오자마자 위력투를 선보였다. 그의 활약에 힘을 입어 두산은 NC를 9 vs. 3으로 꺾고 승리를 거뒀다. 두산 승리의 주역, 선발투수 최민석이 그 주인공이다.

최민석은 지난 19일 서울 잠실야구장에서 열린 NC 다이노스와의 시즌 4번째 맞대결에서 선발로 나와 7이닝 2피안타 1사사구 7탈삼진 1실점(비자책)으로 호투했다. 본인의 시즌 5번째 QS이자 첫 QS+였다.

5회 2아웃까지 퍼펙트로 막은 최민석은 도태훈(볼넷)과 박시원(안타)에게 출루를 허용하며 1, 3루 위기를 자초했다. 여기서 NC는 대타 데이비슨을 냈으나 최민석의 공은 여전했다. 데이비슨을 헛스윙 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

6회에는 뜻하지 않게 실점을 범했다. 선두타자 최정원을 스트라이크 낫아웃 포일로 출루를 허용하더니, 도루까지 헌납했다. 김한별을 우익수 뜬공으로 잡았으나 한석현에게 1타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 4vs1. 하지만 김주원의 뜬공과 한석현의 도루 실패가 나오면서 추가 실점까지는 이어지지 않았다.

7회를 삼자범퇴로 막은 최민석은 8회 이병헌과 교체되면서 선발로서의 임무를 마무리했다. 이후, 이병헌(1이닝 1실점)과 박정수(1이닝 1실점)가 올라와 최민석과 두산의 승리를 지켰다.

두산의 뉴에이스로 최민석이 이번 시즌 자리를 잡고 있다
두산의 뉴에이스로 최민석이 이번 시즌 자리를 잡고 있다두산베어스

경기 종료 후 최민석은 방송 인터뷰를 통해 "쉬고 돌아와서 어떻게든 팀에 보탬이 되고 싶었다. 다행히 제구부터 결과까지 좋아서 기분이 좋다"라고 말했다.

이어서 "5회 2사까지 퍼펙트로 막기에 '아, 오늘 끝까지 던질 수 있겠다'라는 자만이 약간 나왔다. 그 부분이 좀 아쉬웠지만, 그래도 7회까지 선발로서 제 역할을 해 다행이라고 생각한다"라고 말했다.

지난 시즌 최민석은 NC 상대로 2경기 나와 승패 없이 평균자책점 6.00으로 고전했다. 그래서인지 NC도 이번 스타팅 라인업에서 많은 좌타자들을 배치했다. 이에 대해선 "몸쪽 투구를 많이 하려고 했다. 사실 오늘 스플리터 제구가 좋지 않아서 슬라이더를 많이 썼는데, 다행히 좋은 결과가 이어졌다"라고 말했다.

최민석의 인터뷰 내용은 사실이었다. KBO 통계 사이트 스탯티즈에 의하면, 이날 최민석의 스플리터 비율은 5.6%에 불과했다. 오히려 슬라이더의 비율은 17.8%로 높았다.

개인적인 목표에 대해선 "다치지 않고, 규정 이닝을 채우는 게 목표다. 승수는 전혀 생각하지 않고 있다. 그리고 기회가 되면 올스타전에 나가고 싶고, 아시안게임에도 승선하고 싶다"라고 말했다.

최민석은 이번 시즌 8경기 4승 무패 평균자책점 2.17의 성적을 거두고 있다. 두산의 토종 에이스인 곽빈(9경기 3승 2패 평균자책점 3.62)보다 성적이 더 뛰어나다. 신흥 에이스로 자리 잡고 있는 최민석, 이번 시즌 그의 활약을 눈여겨보면 좋을 듯하다.

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두산베어스 선발투수 최민석 뉴에이스

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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