휴식 효과 톡톡... 두산 최민석, 7이닝 1실점 호투로 NC 격파

두산베어스

두산의 뉴에이스로 최민석이 이번 시즌 자리를 잡고 있다경기 종료 후 최민석은 방송 인터뷰를 통해 "쉬고 돌아와서 어떻게든 팀에 보탬이 되고 싶었다. 다행히 제구부터 결과까지 좋아서 기분이 좋다"라고 말했다.이어서 "5회 2사까지 퍼펙트로 막기에 '아, 오늘 끝까지 던질 수 있겠다'라는 자만이 약간 나왔다. 그 부분이 좀 아쉬웠지만, 그래도 7회까지 선발로서 제 역할을 해 다행이라고 생각한다"라고 말했다.지난 시즌 최민석은 NC 상대로 2경기 나와 승패 없이 평균자책점 6.00으로 고전했다. 그래서인지 NC도 이번 스타팅 라인업에서 많은 좌타자들을 배치했다. 이에 대해선 "몸쪽 투구를 많이 하려고 했다. 사실 오늘 스플리터 제구가 좋지 않아서 슬라이더를 많이 썼는데, 다행히 좋은 결과가 이어졌다"라고 말했다.최민석의 인터뷰 내용은 사실이었다. KBO 통계 사이트 스탯티즈에 의하면, 이날 최민석의 스플리터 비율은 5.6%에 불과했다. 오히려 슬라이더의 비율은 17.8%로 높았다.개인적인 목표에 대해선 "다치지 않고, 규정 이닝을 채우는 게 목표다. 승수는 전혀 생각하지 않고 있다. 그리고 기회가 되면 올스타전에 나가고 싶고, 아시안게임에도 승선하고 싶다"라고 말했다.최민석은 이번 시즌 8경기 4승 무패 평균자책점 2.17의 성적을 거두고 있다. 두산의 토종 에이스인 곽빈(9경기 3승 2패 평균자책점 3.62)보다 성적이 더 뛰어나다. 신흥 에이스로 자리 잡고 있는 최민석, 이번 시즌 그의 활약을 눈여겨보면 좋을 듯하다.