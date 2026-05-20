부상 딛고 돌아온 네이마르…브라질 우승 꿈 다시 시작됐다

김종수

네이마르는 브라질 축구의 상징중 한명이다.브라질 축구를 대표하는 베테랑 네이마르(34, 산투스)가 개인 통산 네 번째 월드컵에 나선다.새롭게 브라질 축구대표팀 지휘봉을 잡은 카를로 안첼로티 감독은 19일(한국시간) 리우데자네이루에서 열린 2026 북중미월드컵 출전 선수 명단 발표장에서 최종 엔트리 26명을 발표했는데, 네이마르도 포함됐다. 장기간 이어진 부상 공백과 대표팀 복귀 논란 속에서도 네이마르의 경험과 경기력을 높게 평가했다.안첼로티 감독은 현지 언론과의 인터뷰에서 "우리는 지난 1년 동안 네이마르의 몸 상태와 경기력을 지속적으로 분석해왔다. 최근 경기에서 좋은 움직임과 안정적인 컨디션을 보여줬다. 그는 여전히 브라질 공격에서 차이를 만들어낼 수 있는 선수"라고 설명했다.브라질은 월드컵 최다 우승국이다. 1958년, 1962년, 1970년, 1994년, 2002년까지 다섯 차례 정상에 올랐다. 하지만 이후 24년 동안 우승컵과 인연을 맺지 못했다. 2014 브라질월드컵의 충격적인 4강 탈락, 2018 러시아월드컵의 좌절, 2022 카타르월드컵 승부차기 패배까지 반복된 실패 속에서 "화려하지만 결정적 순간엔 무너진다"는 혹평을 받아왔다.이제 브라질은 세계적인 명장 안첼로티 감독과 함께 새로운 시대를 열겠다는 각오다. 그리고 그 프로젝트의 핵심에 네이마르가 자리하고 있다.네이마르의 이번 월드컵 승선은 여러모로 의미가 크다. 그는 2023년 10월 열린 북중미월드컵 남미 예선 우루과이전에서 왼쪽 무릎 전방십자인대와 반월판 부상을 동시에 당했다. 경기 도중 눈물을 흘리며 들것에 실려 나가는 장면은 전 세계 축구팬들에게 큰 충격을 안겼다.당시 브라질 언론은 '사실상 대표팀 커리어 종료 가능성'까지 거론했다. 30대 중반으로 접어든 네이마르가 장기 재활 이후 과거의 기량을 회복하기 어렵다는 전망이 지배적이었다. 실제로 그는 부상 이후 경기 감각을 되찾는 데 오랜 시간이 걸렸고, 유럽 무대에서의 커리어도 사실상 마무리 단계에 접어들었다는 평가를 받았다.하지만 네이마르는 포기하지 않았다. 어린 시절 자신을 세계적인 스타로 성장시킨 친정팀 산투스로 복귀한 그는 재활과 경기 출전을 병행하며 몸 상태를 끌어올렸다. 완벽하게 전성기 수준의 폭발력을 되찾은 것은 아니지만, 특유의 드리블 감각과 볼 컨트롤, 공격 전개 능력은 여전히 살아 있었다.브라질 현지 팬들의 기대감도 뜨겁다. 대표팀 명단 발표 현장에서는 네이마르의 이름이 호명되는 순간 가장 큰 환호가 터져 나왔다. 브라질 축구계에서는 이번 대회를 네이마르의 사실상 마지막 월드컵으로 보고 있다.현재 34세인 그는 이미 대표팀에서 128경기 79골을 기록하며 '축구 황제' 펠레를 넘어 브라질 역대 A매치 최다 득점자로 올라섰다. 하지만 월드컵 우승은 아직 그의 커리어에 남겨진 마지막 퍼즐이다.2014 브라질월드컵에서는 개최국 에이스로 국민적 기대를 한 몸에 받았지만, 콜롬비아전에서 척추 부상을 당하며 눈물 속에 대회를 마감했다. 이후 브라질은 독일에 1-7 참패를 당하며 역사적인 충격을 경험했다.2018 러시아월드컵에서는 지나친 할리우드 액션 논란과 함께 기대 이하의 경기력으로 비판을 받았다. 2022 카타르월드컵에서는 크로아티아와의 연장전에서 환상적인 골을 터뜨렸지만, 결국 승부차기 끝에 탈락하며 또다시 고개를 숙였다.그렇기에 이번 월드컵은 네이마르에게 의미깊다. 자신의 축구 인생을 완성할 수 있는 마지막 기회가 될수도 있기 때문이다.네이마르를 설명할 때 가장 먼저 등장하는 단어는 '천재성'이다. 그는 브라질 특유의 자유롭고 화려한 축구 스타일을 현대 축구 속에서 구현해낸 대표적인 선수로 평가받는다.10대 시절부터 산투스에서 엄청난 재능을 보여준 그는 짧은 드리블과 화려한 개인기로 단숨에 세계적인 주목을 받았다. 브라질 거리축구 문화에서 비롯된 리듬감과 창의성은 어린 시절부터 남달랐다. 상대 수비수 여러 명 사이를 빠져나가는 기술, 순간적인 방향 전환, 예측 불가능한 패스는 그를 특별한 선수로 만들었다.이후 FC 바르셀로나로 이적한 그는 리오넬 메시, 루이스 수아레스와 함께 세계 최고의 공격 조합으로 꼽히는 'MSN 라인'을 구축했다. 세 선수는 압도적인 공격력으로 유럽 무대를 지배했고, 바르셀로나의 트레블을 이끌었다.네이마르는 직접 득점할 수 있는 공격수이면서 동시에 경기를 설계하는 플레이메이커 역할까지 수행했다. 왼쪽 측면에서 중앙으로 파고들며 공격 흐름을 조율했고, 좁은 공간에서도 수비 라인을 무너뜨리는 능력을 보여줬다.전성기 시절 네이마르는 세계 축구계에서 메시와 크리스티아누 호날두의 뒤를 이을 차세대 발롱도르 후보로 평가받았다. 실제로 개인 능력만 놓고 보면 "가장 브라질다운 슈퍼스타다"는 평가도 받았다.그의 가장 큰 장점은 '예측 불가능성'이다. 현대 축구는 조직과 전술 중심으로 발전하면서 선수들의 움직임이 점점 체계화되고 있다. 하지만 네이마르는 여전히 즉흥성과 창의성으로 경기를 바꿀 수 있는 흔치 않은 선수 중 한 명이다.특히 드리블 이후 상대 수비를 무너뜨리는 능력은 세계 정상급이다. 단순히 개인기를 보여주기 위한 드리블이 아니라 수비를 끌어내 공간을 만드는 데 탁월하다. 브라질 대표팀에서는 공격형 미드필더, 세컨드 스트라이커, 윙어 역할을 자유롭게 오가며 팀 공격 전체를 조율해왔다.다만 네이마르의 커리어에는 늘 그림자도 존재했다. 잦은 부상과 경기 외적인 논란 등은 꾸준히 비판받았다. 특히 파리 생제르맹 시절에는 중요한 경기마다 부상으로 이탈하며 기대에 미치지 못했다는 평가를 받았다.그럼에도 축구계는 여전히 네이마르의 재능을 높게 평가한다. 안첼로티 감독 역시 최근 인터뷰에서 "네이마르는 단순한 스타가 아니다. 그는 경기 흐름을 바꿀 수 있는 특별한 선수다"라고 강조했다.이번 월드컵에서 가장 큰 관심사는 네이마르와 비니시우스 주니오르의 공존이다. 비니시우스는 현재 브라질 축구의 새로운 에이스다. 폭발적인 스피드와 돌파력, 결정력을 앞세워 세계 최고의 공격수로 성장했다. 그리고 그의 성장 뒤에는 레알 마드리드 시절 스승이었던 안첼로티 감독이 있다.안첼로티 감독은 특정 전술에 선수를 끼워 맞추기보다 선수의 장점을 극대화하는 방식으로 유명하다. 때문에 축구계에서는 네이마르와 비니시우스의 조합이 이번 월드컵 최대 변수 중 하나가 될 것으로 보고 있다.해외 매체들은 브라질이 이번 대회에서 가장 강력한 공격진을 구축했다는 평가를 내놓고 있다. 네이마르의 창의성과 비니시우스의 폭발력, 하피냐의 활동량, 그리고 신성 엔드릭의 결정력이 조화를 이룰 경우 어느 팀도 쉽게 막기 어렵다는 분석이다.브라질은 이번 월드컵 조별리그 C조에서 모로코, 아이티, 스코틀랜드와 맞붙는다. 객관적인 전력에서는 우세하다는 평가지만, 최근 국제축구 흐름상 절대 강팀은 존재하지 않는다. 실제로 지난 대회에서도 강호들이 잇따라 이변의 희생양이 됐다.브라질 국민들이 기대하는 것은 단순한 우승만이 아니다. 브라질다운 축구의 부활이다. 화려한 개인기와 자유로운 창의성, 그리고 경기장을 뒤흔드는 공격 축구는 오랫동안 브라질 축구의 상징이었다. 그리고 그 상징을 가장 잘 보여주는 선수가 바로 네이마르다. 이번 월드컵은 네이마르에게 마지막 기회일 가능성이 높다. 만약 안첼로티 감독과 함께 브라질을 정상으로 이끌 수 있다면, 그의 커리어는 축구 역사 속 전설 중 한 페이지로 남게 될 것이다.