타격에 눈 뜬 이우성의 반전... 트레이드 2년차에 웃는 NC

케이비리포트

NC 이우성의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)현재 흐름은 반짝 활약으로 볼 수준이 아니다. 올시즌 현재(5/17기준) 이우성은 타율 0.356, 4홈런, 12타점, OPS(출루율+장타율) 0.911, 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.09로 NC 타자들 중 가장 뛰어난 활약을 보이고 있다. 5월 이후에는 4할에 가까운 타율로 한층 더 뜨거운 방망이를 휘두르고 있다.무엇보다 눈에 띄는 변화는 타격 내용이다. 지난해까지만 해도 타구를 띄우려는 욕심이 강했지만 올 시즌은 달라진 모습이다. 강한 타구 생산에 집중하면서 타격 밸런스가 안정됐다는 평가다. 장타를 의식하기 보다는 방망이 중심에 정확히 맞히는 스윙이 늘었고 그러자 장타율도 0.519로 급등했다.올시즌 이우성의 반등 뒤에는 소속팀 이호준 감독의 역할도 있다. 현역 시절 강타자로 이름을 날렸던 이 감독은 NC에서 코치로 재직하던 시절부터 이우성의 타격 자질을 높게 평가했고 타격 폼에 대해서도 조언을 아끼지 않았다. 지난해 KIA 타이거즈와 3-3 트레이드 당시에도 이우성을 원했던 이유였다. 이우성이 타석에서 자신감을 회복하자 그에 대한 감독의 신뢰도 더 깊어지고 있다.