1980년대 뉴욕이 낳은 가장 위험한 복수극

미국 뉴욕, 말을 하지 못하는 데니는 패션 스튜디오에서 일하는 젊은 재단사다. 그녀는 허름한 아파트에서 살아가는데, 어느 날 대낮에 복면을 쓴 남자에게 강간당한다. 그는 총으로 그녀를 위협하며 다시 찾아오겠다고 말한다. 겨우 몸을 추스르고 집에 돌아왔는데, 이번에는 권총을 든 남자가 돈을 내놓으라며 위협한다. 데니가 말을 하지 못하자 남자는 그녀를 또다시 강간한다.
데니는 남자가 절정에 이르기를 기다렸다가 다리미로 그를 쳐 죽이고, 시신을 욕조에 둔 채 출근한다. 아무렇지 않은 척 행동하려 하지만 그럴 수가 없다. 그녀는 환각을 보기 시작한다. 집으로 돌아온 뒤에는 죽은 남자의 시신을 토막 내 보관했다가 조금씩 버리기 시작한다. 이후 각성한 데니는 남자의 45구경 권총을 들고 거리로 나선다.
그녀의 눈에 '악당'처럼 보이는 남자들을 하나둘 쏴 죽인다. 처음에는 얼떨결에 죽였고, 다음에는 의식적으로 죽였지만 점점 더 무자비해진다. TV 뉴스와 신문에서는 서서히 연쇄 살인 사건 이야기가 흘러나온다. 그녀는 점점 살인의 늪으로 빠져들고 있었는데… 이 비극을 어떻게 바라봐야 할까.