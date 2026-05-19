1980년대 뉴욕이 낳은 가장 위험한 복수극

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영화 <복수의 립스틱>의 한 장면.45년 만에 국내 최초 개봉한 <복수의 립스틱>은 '남성에게 유린당한 여성의 복수극'의 원조격 작품이다. 이후 할리우드에서는 하나의 장르로 자리 잡을 만큼 수많은 작품이 나왔고, 최근의 대표작으로는 <프라미싱 영 우먼>을 꼽을 수 있을 것이다. 참혹한 성범죄의 대가를 치르게 만드는, 그래서 통쾌하면서도 슬픈 이야기들이다.다만 이 작품에는 논란의 여지가 있는 지점도 있다. 데니가 죽이는 남자들이 과연 모두 '죽을 만한 짓'을 했느냐는 것이다. 결코 그렇다고 할 수 없겠으나 이를 영화적으로 치환하면, 그녀가 총을 겨눈 대상은 그런 행동을 가능하게 만든 세상 자체였다고 보는 편이 더 적절하다. 말을 하지 못한 채 환각 속으로 빠져드는 그녀의 상태를 감안하면, 이후의 사건들을 곧이곧대로 받아들일 수도 없는 노릇이다.<복수의 립스틱>을 마냥 재밌게 봤다고 말하기는 어렵다. 뒤로 돌아갈 수 없이 앞으로만 나아가야 하고, 그 끝에 더 큰 비극만 기다리는 상황을 보여 주기 때문이다. 그럼에도 그녀의 총격은 통쾌하기 이를 데 없고, 그 쾌감이 주는 묘한 재미 역시 분명 존재한다. B급 인디 영화 특유의 거친 질감은 그 매력을 더욱 배가한다.이런저런 논의를 떠나, 이 작품이 시대를 한참 앞서간 '선구적 복수극'이라는 사실만은 분명하다. 지금 이 영화가 새롭게 공개되어도 파격적이라는 평가와 함께 논란의 중심에 설 것이다. 지금보다 훨씬 더 보수적이고, 성범죄에 둔감했으며, 성감수성의 기준 자체가 낮았던 1980년대 초반을 생각하면 더욱 그렇다. 하여 대단하다는 말로는 부족하다, <복수의 립스틱>은 위대한 영화다.