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1980년대 뉴욕이 낳은 가장 위험한 복수극

1980년대 뉴욕이 낳은 가장 위험한 복수극

[영화 리뷰] 45년 만에 국내 개봉한 <복수의 립스틱>

김형욱(singenv)
26.05.19 17:37최종업데이트26.05.19 17:37
미국 뉴욕, 말을 하지 못하는 데니는 패션 스튜디오에서 일하는 젊은 재단사다. 그녀는 허름한 아파트에서 살아가는데, 어느 날 대낮에 복면을 쓴 남자에게 강간당한다. 그는 총으로 그녀를 위협하며 다시 찾아오겠다고 말한다. 겨우 몸을 추스르고 집에 돌아왔는데, 이번에는 권총을 든 남자가 돈을 내놓으라며 위협한다. 데니가 말을 하지 못하자 남자는 그녀를 또다시 강간한다.

데니는 남자가 절정에 이르기를 기다렸다가 다리미로 그를 쳐 죽이고, 시신을 욕조에 둔 채 출근한다. 아무렇지 않은 척 행동하려 하지만 그럴 수가 없다. 그녀는 환각을 보기 시작한다. 집으로 돌아온 뒤에는 죽은 남자의 시신을 토막 내 보관했다가 조금씩 버리기 시작한다. 이후 각성한 데니는 남자의 45구경 권총을 들고 거리로 나선다.

그녀의 눈에 '악당'처럼 보이는 남자들을 하나둘 쏴 죽인다. 처음에는 얼떨결에 죽였고, 다음에는 의식적으로 죽였지만 점점 더 무자비해진다. TV 뉴스와 신문에서는 서서히 연쇄 살인 사건 이야기가 흘러나온다. 그녀는 점점 살인의 늪으로 빠져들고 있었는데… 이 비극을 어떻게 바라봐야 할까.

영화 <복수의 립스틱>의 한 장면.
영화 <복수의 립스틱>의 한 장면.㈜루믹스미디어, ㈜나인플래너스

무법 도시 뉴욕이 낳은 처절한 복수극

지금과는 전혀 달리, 1970~80년대 뉴욕은 자타공인 무법지대였다. 본래 마피아의 본거지이기도 했지만, 경제 불황까지 겹치며 범죄율이 치솟았다. 강도, 강간, 마약, 부패가 만연했고 치안은 최악이었다. 1981년 개봉한 <복수의 립스틱>은 정확히 그 시절의 뉴욕을 배경으로 한 범죄 액션 스릴러다.

이 작품을 전후해 아벨 페라라 감독은 뉴욕을 배경으로 한 엽기적 범죄 스릴러들을 선보였는데, 이는 시대적 상황에 편승한 결과이자 시대를 반영한 결과물이기도 하다. 이 작품은 연속된 성폭행으로 자기 존재를 잃어 가는 한 여성의 무자비한 복수극을 그렸다. 그녀는 자신뿐만 아니라 여성에게 함부로 굴거나 집적거리는 모든 남자를 적으로, 처단해야 할 대상으로 바라본다.

말을 하지 못하는 그녀는 그들에게 말을 건네지도, 그들의 말을 들으려 하지도 않는다. 그저 45구경 권총을 들어 쏴 죽일 뿐이다. 원제가 < Ms. 45 >인 이유도 여기에 있을 것이다. 감독은 이 작품을 처절한 복수극이라기보다 통쾌한 액션 스릴러로 포장하려 한 듯하다. 하지만 그녀가 방아쇠를 당길수록 오히려 더 애절하게 느껴진다.

애초에 그녀에게는 잘못이 없었다. 대낮 길거리에서 성폭행당했고, 안정을 되찾아야 할 집에서 또다시 성폭행당했다. 그러다 정당방위로 사람을 죽였다. 경찰에 신고하는 것이 옳았겠지만, 과연 누구라도 그런 상황에서 제정신으로 올바른 판단을 내릴 수 있었을까. 그녀의 잘못이 아니라, 그런 시대를 만든 권력자들과 그런 범죄를 저지른 악마들의 잘못이다.

영화 <복수의 립스틱>의 한 장면.
영화 <복수의 립스틱>의 한 장면.㈜루믹스미디어, ㈜나인플래너스

45년 만에 재조명된, 시대를 앞서간 문제작

45년 만에 국내 최초 개봉한 <복수의 립스틱>은 '남성에게 유린당한 여성의 복수극'의 원조격 작품이다. 이후 할리우드에서는 하나의 장르로 자리 잡을 만큼 수많은 작품이 나왔고, 최근의 대표작으로는 <프라미싱 영 우먼>을 꼽을 수 있을 것이다. 참혹한 성범죄의 대가를 치르게 만드는, 그래서 통쾌하면서도 슬픈 이야기들이다.

다만 이 작품에는 논란의 여지가 있는 지점도 있다. 데니가 죽이는 남자들이 과연 모두 '죽을 만한 짓'을 했느냐는 것이다. 결코 그렇다고 할 수 없겠으나 이를 영화적으로 치환하면, 그녀가 총을 겨눈 대상은 그런 행동을 가능하게 만든 세상 자체였다고 보는 편이 더 적절하다. 말을 하지 못한 채 환각 속으로 빠져드는 그녀의 상태를 감안하면, 이후의 사건들을 곧이곧대로 받아들일 수도 없는 노릇이다.

<복수의 립스틱>을 마냥 재밌게 봤다고 말하기는 어렵다. 뒤로 돌아갈 수 없이 앞으로만 나아가야 하고, 그 끝에 더 큰 비극만 기다리는 상황을 보여 주기 때문이다. 그럼에도 그녀의 총격은 통쾌하기 이를 데 없고, 그 쾌감이 주는 묘한 재미 역시 분명 존재한다. B급 인디 영화 특유의 거친 질감은 그 매력을 더욱 배가한다.

이런저런 논의를 떠나, 이 작품이 시대를 한참 앞서간 '선구적 복수극'이라는 사실만은 분명하다. 지금 이 영화가 새롭게 공개되어도 파격적이라는 평가와 함께 논란의 중심에 설 것이다. 지금보다 훨씬 더 보수적이고, 성범죄에 둔감했으며, 성감수성의 기준 자체가 낮았던 1980년대 초반을 생각하면 더욱 그렇다. 하여 대단하다는 말로는 부족하다, <복수의 립스틱>은 위대한 영화다.

영화 <복수의 립스틱> 포스터.
영화 <복수의 립스틱> 포스터.㈜루믹스미디어, ㈜나인플래너스
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
복수의립스틱 뉴욕성범죄 복수극 45구경권총 연쇄살인

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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