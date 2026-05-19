"같은 것 반복처럼 보이겠지만..." 유재석 수련회식 캠프, 통할까?

▲넷플릭스 예능 <유재석 캠프> 제작발표회 넷플릭스

<유재석 캠프>는 <대환장 기안장>을 만든 정효민, 이소민, 황윤서 PD의 재조합으로 꾸려진 예능이다. 제작진은 먼저 만든 민박 예능인 <대환장 기안장>과의 차별점을 설명했다.



이소민 PD는 "가장 큰 차이는 유재석 표 수련회다. <대환장 기안장> 촬영 후 민박 예능 확장을 기획하다가 추진하게 되었다. 멤버들이 고강도 노동으로 끈끈한 우정과 전우애가 만들어졌다. 티격태격하면 서로를 챙기는 찐친 케미를 볼 수 있다"라고 말했다.



유재석과 네 개의 프로그램을 함께한 정효민 PD는 "같은 것을 반복하는 것처럼 보이겠지만 새로운 이야기를 할 수 있겠다는 확신이 들었다. 또 '유재석'이란 이름을 건 만큼 자신도 있었다. 익숙함과 지루함이 가장 큰 숙제였다"라며 "유재석이 운영하는 수련회식 캠프가 맞춤형이라 생각했고, 출연자에 따라 자유도가 넓어지는 형식을 취했다. 익숙하면서도 비현실적인 공간을 구상했다"라며 차별점을 설명했다.



이어 특급 알바생으로 초대된 이효리, 이상순 부부와 관련해 "<효리네 민박>으로 만난 인연이 있다. 이후 <대환장 기안장>때 출연 제안했는데 일정상 출연이 어려웠다. 그게 미안했는지 이번에는 함께 해줬는데, 참여자들은 몰랐던 깜짝 게스트였다. 역시 기대만큼 큰 활약을 해 줬다"라고 부연했다.



황윤서 PD는 "(프로그램을 통해) 직원이 사장의 군기를 잡고 직원의 서열이 이동하는 재미도 볼 수 있다. 기존 민박 예능이 숙식만 제공했다면 캠프 예능은 대규모 인원이 24시간 촘촘한 프로그램을 수행하는 체험형"이라고 말했다.



유재석과 이광수, 변우석, 지예은의 멤버 조합을 두고 황 PD는 "유재석씨가 확정되자마자 이광수씨를 떠올렸다. 변우석씨는 예능 출연 경험이 많지 않아 새로운 매력을 보여줄 것 같았고, 지예은씨는 <대환장 기안장>에 출연한 경력직답게 애매한 일머리가 에너지를 발산할 거라 예상했다"라고 설명했다.



유재석의 이름 건 첫 예능



유재석은 35년 방송 경력 중 본인 이름을 걸고 처음 시도하는 예능의 각오를 다졌다. 유재석은 "애정과 부담이 교차했다. 숙박 예능의 시초인 '동고동락'의 진행 경험이 밑바탕 됐다. 참가자들도 방송에서만 봤던 게임을 실제로 해볼 기회였다. 직관적인 제목이 부담이었지만 시청자의 편안함과 건강을 최우선으로 했다"고 전했다.



이어 "2박 3일 동안 대규모 인원이 모였으니 안전, 건강, 식사, 잠자리를 최우선에 두고 재미까지 가져가시도록 했다. 짧은 시간 동안 공간을 만들어준 제작진의 노고도 특별했다. 일상을 벗어난 판타지와 현실적인 부분 두 가지를 모두 만족하는 색다른 경험에 중점을 뒀다"라고 소개했다.



여러 예능으로 단련된 이광수는 "<유재석 캠프> 모집 공고를 보고 신박하다고 생각했다. 합류한 후 즐겁게 촬영했다. 음식도 직접 준비하며 최선을 다했고, 무엇보다 재석형이 캠프 운영에 진심이라는 게 느껴져 분위기에 동화 됐다"라고 말했다.



예능 첫 도전에 나선 변우석은 "평소 예능을 즐겨봤지만 합류하게 되어 기뻤다. 긴 호흡의 예능은 처음이라 긴장되었지만, 모두가 마음을 열어주어 힐링과 안정을 동시에 느꼈다. 특히 재석형의 솔선수범 때문에 힘들 때 토닥이는 법을 터득했다. 게임, 설거지, 청소, 캠프파이어를 정신없이 준비하는 데 공들였다"라고 합류 소감을 공유했다.



최근 MBC 금토 드라마 <21세기 대군부인>이 역사 왜곡 논란과 관련해 변우석은 "('21세기 대군부인' 논란에 대해서는) 죄송하게 생각한다"고 재차 사과를 전했다.



마지막으로 민박 예능 경력자 지예은은 "합류 소식을 듣고 신났다. 캠프 가기 전부터 기대가 컸는데 잘 즐길 수 있었다. 처음에는 요리를 잘 못했지만 끝날 때가 되니 요리 실력도 늘었다. 재석 오빠의 따뜻함에 놀랐고 존재감만으로도 힐링이었다. 방송인 유재석 말고 인간 유재석을 알았다"라며 멤버 간의 특급 케미를 귀띔했다.



한편, <유재석 캠프>는 오는 26일 1~5회 공개를 시작으로, 6월 2일 6~10회까지 2주에 걸쳐 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.





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