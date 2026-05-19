배꼽 빠지게 웃다 보니 눈물이... 빠더너스가 수입한 이유 있네

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
캐나다 토론토에서 함께 밴드를 하는 맷과 제이는 '토론토의 전설적인 공연장 리볼리에서의 공연'이 목표다. 주로 맷이 엉뚱한 아이디어를 즉석에서 떠올리고 제이는 황당해하다 어느새 의기투합한다. 하지만 작전은 번번이 흐지부지 종료된다.
그들이 인생을 건 목표를 이루려면 어떻게 해야 할까? 명색이 밴드이니 피나는 연습에 열중하거나, 재능 있는 동료를 영입하거나, 꿈에 날개를 달아줄 조력자를 찾아야 마땅하다. 하지만 그들은 당연한 수순 대신 황당무계한 온갖 '작전'에 몰두한다. 주로 맷이 저지르는 쪽이지만, 친구의 기행에 체념한 듯 합세하는 심드렁한 제이도 공범이다. '쿵딱' 죽이 잘 맞는 콤비다.
이들은 오늘도 맷의 작전을 실행한다. 토론토의 명소인 CN타워 전망대에서 관중이 운집한 돔구장으로 스카이다이빙을 감행한다. 다행히 위험천만한 시도는 간발의 차이로 실패한다. 꽤나 공들인 도전인지라 내상이 제법 크다. 근거 없이 자신감만 충만한 맷은 툴툴 털고 또 다른 작전을 구상하지만, 제리는 이젠 넌더리가 난다는 듯 표정이 시무룩하다.
시간은 쏜살같이 흐른다. 2008년 스카이다이빙으로부터 어언 17년, 중년에 접어든 맷과 제리는 여전히 기회를 엿보지만, 전국구 데뷔는 고사하고 지역 유명 클럽 무대도 아직 서보지 못했다. 제리는 탈출을 모색한다. 그런 제리 앞에서 맷은 황당무계한 새 작전을 열정적으로 설명한다. 마당 구석에 세워둔 낡은 캠핑카를 타임머신으로 개조하자는 것. <백 투 더 퓨처>의 재림은 가능할까?
너바나 더 밴드의 여정