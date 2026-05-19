배꼽 빠지게 웃다 보니 눈물이... 빠더너스가 수입한 이유 있네

▲<너바나 더 밴드> 스틸 그린나래미디어

영화가 관성에 빠질 때 뉴미디어는 기존 미디어에 지친 이들의 흥미를 당기고자 노력한다. <너바나 더 밴드...> 제작진 역시 컬트 코미디로 출발해 자신들의 영역을 영화와 음악, 공연 등으로 확장하는 중이다.



영화의 근원에는 사회 주류의 성공 공식에 올라타지 않고 자신들만의 길을 걸으며 마이너리티 감성을 놓지 않은 주인공들의 태도가 굳게 자리한다. 두 콤비의 요절복통 엉망진창 개그에 배꼽 잡고 웃다가 어느 순간 영화 속 둘의 엇갈린 운명에 인생의 쓰라림을 느끼고, 각자의 욕망을 극복하고 다시 하나로 뭉칠 때 벌어지는 우정과 희생의 신파에 코끝이 찡해진다. 한 영화에 장르가 몇 개나 겹쳐 있는지 모르겠다.



국내 개봉 과정도 또 한 편의 드라마와 같았다. 자신들의 코미디 정서와 딱 맞는 영화를 찾던 인기 스케치 코미디 팀 '빠더너스(BDNS)'가 첫 영화 수입/배급작으로 택했기 때문이다. 이들은 지난 10년간 자신들이 매주 2회씩 꼬박꼬박 개근하듯 게시하는 코미디를 삶의 지향으로 삼아왔다. 자신들이 극장에서 보고픈 영화가 걸리지 않는다면, 직접 찾아서 가져오자 생각으로 빠더너스 팀은 해외 영화 마켓을 찾는다. 이 초보 배급사의 기행은 자신들의 유튜브 채널에 고스란히 중계된다.



마침내 칸 필름마켓에서 '이 영화가 아니면 안 돼!'를 외치며 <너바나 더 밴드...>와 만난 빠더너스는 치열한 경쟁을 뚫고 자신들의 진심을 어필해 블루칩을 거머쥔다. 직접 현장을 뛰어 가져온 영화이니 애착이 남다르다. 영문학 전공자인 가수 타블로가 맛깔나는 번역을 맡았다.



작품은 아직 국내 관객에겐 생경한 스타일이지만, 그 정수는 단지 웃고 즐기는 걸 넘어 삶의 다양함을 체감하게 해주던 고전 코미디의 정신과 닮았다. 정체된 국내 극장가에 새로운 시도로 기록될 <너바나 더 밴드...>의 개봉 이후는 또 다른 관전 포인트다. 실컷 웃으며 세월과 주변을 돌아보게 해주는 만만찮은 인생 영화다.



<작품정보>



너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 '너바나'와는 별 관련 없는 '너바나 더 밴드'의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌

Nirvanna the Band the Show the Movie

2025｜캐나다｜코미디, 모큐멘터리

2026.05.20. 개봉｜100분｜12세 관람가

감독 맷 존슨

출연 맷 존슨, 제이 맥캐럴

번역 타블로, Haru Lee, 김지원

수입 빠더너스 BDNS

수입/배급 그린나래미디어㈜

공동배급 ㈜레드아이스엔터테인먼트



2025 토론토국제영화제 관객상

2025 SXSW 관객상



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