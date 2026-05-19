박재현이 깨운 KIA의 '발야구'... 멈췄던 호랑이가 다시 뛴다

KIA 타이거즈

박재현의 에너지 넘치는 주루 플레이는 팀에 큰 활력소가 되고 있다.앞서 언급한 것처럼 올 시즌 KIA는 김도영의 주루 부담을 줄이는 방향으로 운영 중이다. 김도영은 여전히 리그 정상급 스피드를 가지고 있지만, 햄스트링 관리 차원에서 예년처럼 적극적으로 뛰는 장면은 줄었다.이 과정에서 박재현의 등장은 KIA에 새로운 선택지를 제공했다. 박재현은 출루 이후 적극적인 스타트와 과감한 리드 폭으로 상대 배터리에 부담을 주고 있다. 여기에 넓은 수비 범위와 활동량까지 더해지면서 활용 가치가 커지고 있다.KIA가 최근 보여주는 공격 흐름 역시 과거 전성기 시절의 '발야구'와 유사하다는 평가가 나온다. 상대 실책을 기다리기보다 압박으로 흔들고, 한 베이스를 더 노리며 흐름을 가져오는 방식이다.야구계에서는 오래전부터 "강팀은 한 베이스를 더 가고, 한 베이스를 덜 준다"는 말이 있다. 최근 KIA가 그렇다. 특히 박재현의 적극적인 주루는 중심타선과도 시너지 효과를 내고 있다. 상대 배터리가 주자를 의식할 경우 타자 승부에도 영향을 줄 수밖에 없고, 이는 중심타선의 부담 감소로 이어진다.연일 맹활약이 이어지는 가운데 팬들 사이에서는 박재현을 향한 기대감이 나날히 커지고 있다. 일부에서는 그의 플레이 스타일을 두고 "외야 보는 왼손 이종범 같다"는 반응까지 내놓고 있다.물론 아직은 조심스러운 평가다. 이종범은 KBO리그 역사상 최고의 주루 능력과 경기 지배력을 보여준 상징적인 선수다. 단순 비교는 무리가 있다. 다만 박재현이 보여주는 과감성과 주루 센스에서 과거 타이거즈 특유의 색깔이 느껴진다는 평가가 나오는 것은 사실이다.빠른 선수는 많지만, 상대 빈틈을 읽고 주저 없이 다음 베이스를 노리는 선수는 흔치 않다. 박재현은 최근 경기들에서 이런 장면을 반복적으로 만들어내며 존재감을 키우고 있다. KIA 역시 젊은 선수들의 기동력을 적극 활용하는 방향으로 팀 컬러 변화를 시도하고 있는 모습이다. 박재현의 성장이 더 더욱 큰 의미를 갖는 이유다.현재 박재현은 공수주 모두에서 대단한 존재감을 보여주고 있다. 그런 가운데 가장 눈에 띄는 부분은 그간 KIA에 부족했던 '움직이는 야구'를 되살리고 있다는 점이다. 멈춰 있던 호랑이가 다시 뛰기 시작했다. 그리고 그 출발점에는 박재현의 발이 있다.