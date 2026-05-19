조금씩 모자라는 한국형 히어로, 웃기는데 어딘가 아쉽네

넷플릭스

넷플릭스 '원더풀스'<원더풀스>의 이야기는 어느 정도 예상 가능한 경로에서 크게 벗어나지 않는다. 우연히 초능력을 얻은 주인공과 이를 알게 된 악당들의 반격, 이어서 전개되는 대결 및 "정의는 승리한다"는 결말, 그리고 후속편 등장 가능성을 암시하는 장면 등은 우리가 이미 각종 히어로물에서 수없이 접했던 내용들이다.하지만 채니를 비롯한 주요 인물들에겐 <어벤져스> 같은 원대한 사명감이 애당초 존재하지 않는다. 월등한 능력을 얻었지만 이를 이용해 누군가를 지키기보다는 그저 남들에게 자랑하고 싶은 마음을 먼저 품는다. 이 과정에서 그들은 점차 성장하며 자신이 지닌 초능력을 왜, 그리고 어떻게 써야 하는지를 스스로 자각해 나간다.<낭만닥터 김사부> <우영우> 등 인간미 넘치는 드라마를 선보였단 유인식 감독은 이번에도 사람의 가치를 중요시하면서 동시에 따뜻함이 숨 쉬는 주인공들의 서사에 주목했다. 해성시 진상 3인방의 활약은 그런 점에서 제법 눈여겨볼 만하다.긍정적인 캐릭터로 출연작마다 활력을 불어넣었던 박은빈은 생활 밀착형 코미디와 깊이 있는 감정 연기의 경계를 절묘하게 오가며 극의 중심을 튼튼하게 지탱해 준다. 최대훈과 임성재 역시 재치 넘치는 입담을 앞세워 깨알 같은 웃음과 재미를 선사한다.