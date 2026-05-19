깃발, 음식, 놀이... 이승윤 콘서트는 다 되네

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지난 5월 16일부터 17일까지 양일간 펼쳐진 이승윤의 단독 콘서트 '밖'마름모
록스타 이승윤이 '밖'으로 뛰쳐나왔다.
이승윤은 지난 5월 16일부터 17일까지 양일에 걸쳐 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장 후면 광장에서 '2026 이승윤 콘서트 '밖')을 열었다. 지난 5월 17일, 경기도 고양시 일산 킨텍스 후면 광장에서 '이승윤 콘서트 밖'이 열렸다. 공연장으로 향하는 길, 그리고 공연장 주변 킨텍스 일대에는 "밖으로 날아가자"처럼 공연에 대한 기대감을 높이는 문구가 곳곳에 붙어 있었다.
저녁 6시 30분. 화려한 불꽃놀이와 함께 대표곡 '폭포'를 연주하며 등장한 자신의 음악 인생을 모두 쏟아붓기 시작했다. 한국대중음악상을 받은 작품 <역성>의 수록곡 '인투로', '역성', '폭죽타임' 같은 곡들은 물론 밴드 알라리깡숑으로서 발표한 노래 '게인주의', 세상에 이름을 널리 알리기 전에 불렀던 '새롭게 쓰고 싶어' 같은 노래도 공연에서 빠지지 않았다. '펑캐논(Punkanon)'처럼 신나는 록 넘버는 물론, 원곡 '캐논(Kanon)'의 서정성까지 모두 만날 수 있는 공연이었다.
옥상으로, 관중석으로... '밖'으로 찾아가는 록스타