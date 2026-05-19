왕년의 최고 인기 아이돌, 20년 만에 재결합한 속사정

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영화 <와일드 씽> 스틸컷롯데엔터테인먼트
2000년 대의 감성과 스타일을 완벽 고증한 '트라이앵글'은 댄스 머신 현우(강동원), 거침없는 스웨그의 폭풍래퍼 상구(엄태구), 청량미 넘치는 절대매력 도미(박지현)의 케미스트리를 자랑한다.
강동원은 "여러 가수를 모티브 삼았다. 그분들을 보고 자란 세대라 스타일을 오마주하고 싶어 아이디어를 내기도 했다"며 "무대를 완성하는 것 자체가 도전이었다. 배우는 카메라를 보면 엔지지만, 아이돌은 자기 카메라를 응시해야 했다. 습관을 고쳐는 게 힘들었다 "고 말했다.
이어 "잘나가던 아이돌이었으니 전성기 실력을 뽐내야 했다. 현우의 꿈이 이어지는 동작이 헤드스핀이라 열심히 연습했다. 자세가 좋지 않아 목 디스크가 있어 걱정했었지만 이상하게 헤드스핀을 연습할 때는 목 근육이 단련되어 통증이 덜해 신기했다"고 에피소드를 전했다.
박지현은 "그 시절을 가장 잘 담아내기 위해 모든 아이돌을 참고했다. 의상, 분장팀, 감독님 모두가 캐릭터 구축에 힘써 주셨다. 개인적으로는 제 기억 속에 남은 아이콘의 느낌인 이효리 선배님을 고증했다. 상큼함과 섹시함, 눈웃음을 참고했다"고 밝혔다.
이어 "평소에도 손재곤 감독님의 팬이었다. <이층의 악당>의 김혜수 선배님의 독백으로 오디션을 자주 봤었다. 코미디 장르를 선택한 것 자체가 도전이었지만 도미 역을 제안받아 영광이었다. 재미있는 이야기에 끌렸고 털털하고 당당한 매력이 커 받아들이게 되었다"며 "20대와 40대의 시간 차이를 비교할 수 있도록 말투를 조사해 차별점을 두었다"라고 설명했다.
엄태구는 "코미디, 랩, 안무, 하이텐션 캐릭터 등 모두가 도전이었다. 상구에 맞게 의상과 스타일을 풀장착하면 자동으로 귀여움이 커졌다. 가발과 의상은 제작진의 노고로 만들어진 스타일링이다. 랩은 지도 선생님을 믿고 따르며 열심히 준비했다"라며 "두려웠지만 시나리오가 재미있었다. 동원 선배님이 캐스팅되어 있었는데 함께 작업해 보고 싶었다"고 말했다.