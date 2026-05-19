'2년 연속 MVP' 길저스-알렉산더, NBA 새 시대의 중심에 서다

김종수

큰사진보기 ▲셰이 길저스-알렉산더는 2년 연속 파이널 우승까지 노리고 있다. (그림 김종수) 김종수

길저스-알렉산더는 MVP 수상 순간에도 개인 영광보다 팀을 먼저 이야기했다. 그는 수상 직후 인터뷰에서 "우리 팀의 공동 목표는 개인적인 수상보다 훨씬 더 크다"며 "동료들과 함께 뛰는 순간 나는 어린 시절 농구를 처음 시작했을 때처럼 순수한 즐거움을 느낀다"고 말했다.



그의 말처럼 현재 오클라호마시티는 NBA에서 가장 완성도 높은 팀으로 평가받는다. 젊은 선수들의 에너지와 강력한 수비, 빠른 트랜지션 농구, 그리고 길저스-알렉산더의 클러치 능력이 완벽하게 결합됐다.



오클라호마시티는 지난 시즌 NBA 정상에 오른 데 이어 이번 시즌에도 리그 최고 승률을 기록했다. 정규리그에서 60승 이상을 거둔 뒤 플레이오프에서도 압도적인 경기력을 이어가며 서부 콘퍼런스 결승에 진출했다.



특히 이번 서부 콘퍼런스 결승 상대는 샌안토니오 스퍼스다. 자연스럽게 길저스-알렉산더와 웸반야마의 맞대결에 전 세계 농구 팬들의 관심이 집중되고 있다.



현지 언론은 이번 시리즈를 두고 "현재와 미래의 MVP 대결", "NBA 세대교체를 상징하는 무대"라고 평가한다. 길저스-알렉산더가 현재 NBA 최고의 선수중 한명이라면, 웸반야마는 향후 10년을 지배할 차세대 슈퍼스타로 불린다.



길저스-알렉산더의 리더십도 주목받고 있다. 그는 MVP 수상 직후 팀 동료들에게 고가의 시계와 맞춤형 선물을 전달하며 감사의 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 미국 언론은 이를 두고 "단순한 스타가 아니라 팀 문화를 만드는 리더다"고 평가했다.



무엇보다 오클라호마시티는 아직 젊다. 핵심 선수 대부분이 20대 초중반이고, 미래 드래프트 지명권도 풍부하다. 때문에 현지에서는 이미 "다음 왕조는 오클라호마시티가 될 수 있다"는 전망까지 나온다.



NBA 역사에서 왕조를 구축한 팀은 많지 않았다. 1990년대부터 돌아보면 마이클 조던의 시카고 불스, 샤킬 오닐의 LA 레이커스, 스테판 커리의 골든스테이트 워리어스 정도가 대표적이다. 그리고 이제 오클라호마시티가 그 계보에 도전하고 있다.



길저스-알렉산더 역시 자신의 시대가 시작됐다는 사실을 누구보다 잘 알고 있다. 하지만 그는 여전히 MVP 트로피보다 우승 반지를 먼저 바라본다. 만약 오클라호마시티가 올해 다시 NBA 정상에 오른다면 길저스-알렉산더는 '2년 연속 MVP'와 '2년 연속 우승'을 동시에 달성하게 된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 셰이 길저스-알렉산더는 2년 연속 파이널 우승까지 노리고 있다. (그림 김종수)길저스-알렉산더는 MVP 수상 순간에도 개인 영광보다 팀을 먼저 이야기했다. 그는 수상 직후 인터뷰에서 "우리 팀의 공동 목표는 개인적인 수상보다 훨씬 더 크다"며 "동료들과 함께 뛰는 순간 나는 어린 시절 농구를 처음 시작했을 때처럼 순수한 즐거움을 느낀다"고 말했다.그의 말처럼 현재 오클라호마시티는 NBA에서 가장 완성도 높은 팀으로 평가받는다. 젊은 선수들의 에너지와 강력한 수비, 빠른 트랜지션 농구, 그리고 길저스-알렉산더의 클러치 능력이 완벽하게 결합됐다.오클라호마시티는 지난 시즌 NBA 정상에 오른 데 이어 이번 시즌에도 리그 최고 승률을 기록했다. 정규리그에서 60승 이상을 거둔 뒤 플레이오프에서도 압도적인 경기력을 이어가며 서부 콘퍼런스 결승에 진출했다.특히 이번 서부 콘퍼런스 결승 상대는 샌안토니오 스퍼스다. 자연스럽게 길저스-알렉산더와 웸반야마의 맞대결에 전 세계 농구 팬들의 관심이 집중되고 있다.현지 언론은 이번 시리즈를 두고 "현재와 미래의 MVP 대결", "NBA 세대교체를 상징하는 무대"라고 평가한다. 길저스-알렉산더가 현재 NBA 최고의 선수중 한명이라면, 웸반야마는 향후 10년을 지배할 차세대 슈퍼스타로 불린다.길저스-알렉산더의 리더십도 주목받고 있다. 그는 MVP 수상 직후 팀 동료들에게 고가의 시계와 맞춤형 선물을 전달하며 감사의 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 미국 언론은 이를 두고 "단순한 스타가 아니라 팀 문화를 만드는 리더다"고 평가했다.무엇보다 오클라호마시티는 아직 젊다. 핵심 선수 대부분이 20대 초중반이고, 미래 드래프트 지명권도 풍부하다. 때문에 현지에서는 이미 "다음 왕조는 오클라호마시티가 될 수 있다"는 전망까지 나온다.NBA 역사에서 왕조를 구축한 팀은 많지 않았다. 1990년대부터 돌아보면 마이클 조던의 시카고 불스, 샤킬 오닐의 LA 레이커스, 스테판 커리의 골든스테이트 워리어스 정도가 대표적이다. 그리고 이제 오클라호마시티가 그 계보에 도전하고 있다.길저스-알렉산더 역시 자신의 시대가 시작됐다는 사실을 누구보다 잘 알고 있다. 하지만 그는 여전히 MVP 트로피보다 우승 반지를 먼저 바라본다. 만약 오클라호마시티가 올해 다시 NBA 정상에 오른다면 길저스-알렉산더는 '2년 연속 MVP'와 '2년 연속 우승'을 동시에 달성하게 된다. 셰이길저스알렉산더 서부컨퍼런스파이널 캐나다출신에이스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 최두호, 산토스에 역전 TKO승…"나와 싸우면 누구든 재밌어진다"

2년 연속 정규리그 MVP에 등극한 셰이 길저스-알렉산더 (그림 김종수)미국프로농구(NBA)의 중심축이 바뀌고 있다. 한때 NBA 최고의 선수 자리는 미국 출신 스타들의 독무대였다. 그러나 최근 흐름은 다르다. 니콜라 요키치, 루카 돈치치, 야니스 아데토쿤보 등 세계 각국에서 성장한 선수들이 리그를 지배하고 있고, 이제 NBA는 명실상부한 글로벌 스포츠로 자리 잡았다.그 중심에는 오클라호마시티 썬더의 에이스 'SGA' 셰이 길저스-알렉산더(27, 198cm)가 있다. 캐나다 국적의 그는 올 시즌 NBA 최우수선수(MVP)에 선정되며 역대 14번째 '2년 연속 MVP 수상자'가 됐다. 동시에 NBA는 2019년 이후 무려 8년 연속 미국 국적이 아닌 선수가 MVP를 차지하는 새로운 역사를 이어가게 됐다.NBA 사무국은 18일(한국시간) 길저스-알렉산더의 MVP 수상 소식을 공식 발표했다. 그는 지난 시즌에 이어 다시 한 번 최고의 선수로 인정받으며 현역 최고의 가드라는 평가를 굳혔다. 정규리그에서 평균 31.1득점, 6.6어시스트, 4.3리바운드를 기록했다. 득점 부문에서는 LA 레이커스의 루카 돈치치(33.5점)에 이어 리그 2위였다.특히 눈길을 끈 것은 꾸준함이었다. 그는 무려 140경기 연속 20득점 이상을 기록하며 NBA 역사상 가장 안정적인 득점 생산력을 보여주고 있다. 매 경기 상대 수비의 집중 견제를 받으면서도 기록을 이어간다는 점에서 더욱 의미가 크다.현지에서는 그의 플레이 스타일을 두고 "옛 농구와 현대 농구의 완벽한 결합"이라고 평가한다. 화려한 덩크나 폭발적인 스피드 대신, 리듬 조절과 미드레인지 공격, 자유투 유도 능력으로 상대를 무너뜨린다. 불필요한 동작 없이 효율적으로 득점을 만들어내는 모습은 멋은 덜하지만 실용적인 측면에서 높은 평가를 받고 있다.미국 스포츠 전문매체들은 길저스-알렉산더가 이제 단순한 스타를 넘어 '리그의 얼굴'로 성장했다고 분석한다. 실제로 그는 이번 MVP 수상으로 마이클 조던, 매직 존슨, 스테판 커리 등 NBA 역사상 전설적인 선수들만 올랐던 '가드 포지션 2연속 MVP' 반열에 합류했다.길저스-알렉산더의 MVP 수상은 NBA의 중심이 미국 밖으로 이동하고 있다는 흐름을 상징적으로 보여주고 있다. 최근 8년 동안 NBA MVP는 모두 미국 외 국적 선수들이 차지했다. 2019년과 2020년에는 그리스 출신 야니스 아데토쿤보가 정상에 올랐다.이어 세르비아 출신 니콜라 요키치가 2021년과 2022년, 그리고 2024년 MVP를 차지했다. 2023년에는 카메룬 출신 조엘 엠비드가 수상했으며, 최근 2년은 캐나다 출신 길저스-알렉산더의 시대가 됐다.이는 NBA 역사에서도 매우 이례적인 흐름이다. 한때 NBA는 미국 대학농구 시스템 안에서 성장한 선수들이 지배하던 리그였다. 그러나 지금은 유럽과 아프리카, 캐나다, 호주 등 세계 각지에서 성장한 선수들이 리그 최고 자리에 오르고 있다.해외 언론들도 이 변화를 집중 조명했다. 영국 스카이스포츠는 "길저스-알렉산더의 MVP 수상은 NBA가 완전한 글로벌 리그가 됐음을 보여주는 상징적인 사건이다"고 평가했다.실제로 현재 NBA의 최고 유망주 상당수도 해외 출신이다. 샌안토니오 스퍼스의 프랑스 괴물 신인 빅터 웸반야마는 이미 차세대 MVP 후보로 꼽히고 있고, 슬로베니아 출신 루카 돈치치는 리그 최고의 공격형 가드로 평가받는다. 여기에 캐나다는 길저스-알렉산더 외에도 자말 머레이, RJ 배럿 등 수준급 선수들을 지속적으로 배출하고 있다.미국 현지 팬들도 변화된 흐름을 인정하는 분위기다. 미국 온라인 커뮤니티와 레딧 NBA 게시판에서는 "이제 NBA는 미국 선수만의 리그가 아니다", "세계 최고의 농구 선수들이 NBA에서 경쟁하고 있다"는 반응이 이어졌다.전문가들은 국제 농구 수준 향상이 NBA 전체의 전술 변화에도 영향을 미쳤다고 분석한다. 유럽식 팀 플레이와 공간 활용 개념이 NBA에 빠르게 흡수됐고, 개인 능력 중심이던 리그가 점점 더 조직 농구를 중시하는 방향으로 변하고 있다는 것이다.길저스-알렉산더 역시 이런 흐름 속에서 탄생한 대표적인 선수다. 그는 개인 기술뿐 아니라 경기 조율 능력과 수비 집중력, 동료 활용 능력까지 모두 갖췄다. 현대 NBA가 원하는 가장 이상적인 에이스라는 평가가 나온다.