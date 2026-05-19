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80억 FA 공백? '아기 호랑이' 있어 걱정 없다

80억 FA 공백? '아기 호랑이' 있어 걱정 없다

리드오프 박찬호의 공백 상쇄한 박재현

박재형(kbo1982_ing)
26.05.19 09:06최종업데이트26.05.19 09:06
이번 시즌 KIA 타선의 히트 상품으로 거듭난 박재현
이번 시즌 KIA 타선의 히트 상품으로 거듭난 박재현KIA타이거즈

이번 시즌 전만 하더라도 KIA는 리드오프에 대한 고민이 상당히 컸었다. 최근 몇 시즌 동안 KIA의 리드오프를 책임졌던 박찬호가 이번 시즌을 앞두고 두산과 4년 최대 80억 원에 FA 계약을 맺으며 팀을 떠났다.

그런데 아이러니하게도 두산에서의 박찬호 활약은 기대 이하다. 43경기 나와 161타수 41안타(3홈런) 13타점 31득점 13도루 타율 0.255 OPS 0.700에 그쳤다. 출루율은 0.346이다. 스탯티즈 기준으로 WAR과 wRC+는 각각 1.15, 96.4다. 현재 도루 부문 2위이지만, 아쉬움이 남는다.

실제로 이번 시즌 두산의 리드오프 성적을 보면 팀 타율 6위(0.249), OPS 7위(0.699)에 그쳤다. 박찬호 효과가 많이 드러나지 않고 있다.

반면 박찬호가 떠난 KIA의 리드오프 성적은 어떨까? 팀 타율 5위(0.285), OPS 4위(0.805)다. 박찬호를 영입한 두산보다 리드오프 성적이 더 낫다. 놀랍게도 KIA 리드오프 자리에 새로운 히트 상품이 나왔기 때문이다. 올해 1군 무대 2년 차를 맞이한 박재현이 그 주인공이다.

불과 1군 무대 2번째 시즌인데, 박재현은 기대 이상의 활약을 보여주고 있다
불과 1군 무대 2번째 시즌인데, 박재현은 기대 이상의 활약을 보여주고 있다KIA타이거즈

박재현은 이번 시즌 40경기 나와 139타수 47안타(7홈런) 26타점 26득점 10도루 타율 0.338 OPS 0.927이다. 출루율이 무려 0.387나 된다. 스탯티즈 기준으로 WAR과 wRC+는 각각 1.16, 142.3이다. 현재 도루 부문에서 공동 6위다.

지난 시즌만 해도 58경기 나와 62타수 5안타 3타점 11득점 4도루 타율 0.081 OPS 0.256에 불과했던 아기 호랑이가 1년 만에 환골탈태했다.

그의 진가는 지난 5월 15일부터 17일에 있었던 삼성과의 주말 3연전에서 볼 수 있었다. 3연전 동안 박재현은 리드오프로 나와 15타수 8안타(2홈런) 6타점 6득점 2도루 타율 0.533 OPS 1.466으로 KIA 공격의 선봉장 역할을 했다.

15일 경기에서는 삼성 마무리 김재윤을 상대로 역전 결승 2점 홈런을 치더니, 16일 경기에서는 삼성 선발 오러클린을 상대로 동점 2점 홈런을 쳤다. 17일 경기가 정점이었다. 6타수 5안타 2타점 4득점 2도루를 기록하며 삼성 마운드를 잡았다. 박재현의 활약에 힘을 입은 KIA는 삼성을 상대로 위닝시리즈를 거뒀다.

김도영에 이어 KIA는 박재현이라는 새로운 프랜차이즈 스타를 탄생시켰다
김도영에 이어 KIA는 박재현이라는 새로운 프랜차이즈 스타를 탄생시켰다KIA타이거즈

17일 경기 종료 후 박재현은 방송 인터뷰에서 중계진들로부터 '야구를 너무 잘한다'라며 극찬을 받았다. 이에 대해선 "코치님과 감독님의 도움 덕분에 성장한 것 같다"라며 겸손의 말을 내뱉었다.

삼성전 맹타에 대해선 "대구가 특히 너무 더운 날씨여서 이런 날씨에 어떻게 경기를 풀어나가야 할 지에 대한 고민이 컸었다. 다행히 잘 풀렸지만, 계속 시합에 나가고 해야 나도 어느 정도 노하우가 생길 듯하다"라고 말했다.

최근 10경기 6승 4패로 팀 분위기가 괜찮은 KIA다. 박재현의 역할이 상당히 큰 듯했다. 이에 대해선 "팀 내에 분위기 메이커가 많지 않은 건 사실이다. 더군다나 영어도 잘하는 편이 아니다. 그럼에도 내가 팀 분위기를 많이 올려야 전체적으로 좋은 효과가 나온다고 생각이 들어 노력을 많이 하고 있다."라고 말했다.

박찬호의 리드오프 공백에 대해선 "아직 (박)찬호 형 공백을 잘 채우고 있다고 생각하지 않고 있다. 시합을 계속 나가는 게 올해 처음이라 일단은 더 부딪혀봐야할 거 같다"라고 말했다.

마지막으로 KIA 팬들에게 "이제 광주에서 홈 6연전을 치르는데, 그때도 계속 좋은 활약을 선보일 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

슈퍼스타 김도영에 이어 새로운 프랜차이즈 스타를 발굴한 KIA. 박재현의 활약을 눈여겨보면 좋을 듯하다.

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KIA타이거즈 리드오프 박재현 히트상품 프랜차이즈스타

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