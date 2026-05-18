진화하는 '효자 외인' 오스틴, LG 첫 MVP도 해낼까?

LG트윈스

4시즌 연속 두자릿수 홈런을 기록한 LG 오스틴LG 트윈스의 역대 최장수 외국인 타자인 오스틴 딘이 최근 부진을 떨쳐내고 연타석 홈런포를 터뜨리며 팀을 승리로 이끌었다. 지난 17일, SSG 랜더스와의 경기에 3번 타자 1루수로 선발 출장한 오스틴은 2홈런 4타점 맹타로 LG의 6-4 승리를 견인했다. 이날 승리로 LG는 삼성을 제치고 리그 2위로 복귀했다.특히 2-1로 앞선 5회초 2사 2-3루 상황에서 올시즌 5연승을 기록 중인 SSG 선발 김건우의 커브를 통타한 좌월 3점 홈런은 경기 흐름을 단숨에 LG 쪽으로 가져온 결정적 한방이었다. 이어 5-3으로 앞선 8회초 1사에서는 베테랑 노경은의 포크볼을 받아쳐 솔로포까지 터뜨리며 팀 승리에 쐐기를 박았다.이날 홈런 2개를 추가해 시즌 11홈런을 기록 중인 오스틴은 KBO리그 4년 연속 두 자릿수 홈런 기록도 달성했다. 첫 시즌인 23년 23홈런을 터뜨렸던 오스틴은 24년 32홈런, 지난해 31홈런에 이어 올시즌 역시 꾸준한 홈런 생산력을 과시하고 있다. 현재 추세를 유지한다면 개인 한 시즌 최다였던 32홈런(24시즌) 경신도 충분히 가능해 보인다.