국민의힘 정치인들에게 '이 연극'을 권합니다

창작집단 LAS

연극 <감정 연습> 공연 사진성주와 여작은 '남겨진 사람'이다. 사람들은 세상을 살아가며 참 많은 것을 배우지만, 정작 사랑하는 사람을 떠나보낸 후 다시 살아가는 법은 배우지 못한다. 그래서 이별 이후 어떤 감정을 느껴야 하는지, 어떻게 감정을 추스려야 하는지, 어떻게 그간의 관계를 정리해야 하는지 등 모든 것에 미숙하다.그래서 때로는 그릇된 감정을 느끼기도 한다. 여작은 지병으로 사망한 아내를 자신이 죽였다고 스스로를 원망한다. 성주는 자살한 아내에게 배신감을 느낀다. 아내의 자살에 대해 아는 바가 전무하기 때문이다. 바로 이 미숙함 탓에 사별 이후 둘의 삶은 복원되지 못했고, 독서 동아리에서 둘의 대화는 어긋나고 지연되기 십상이다.둘에게는 극복해야 할 과제가 있다면, 남겨진 사람으로서 남은 삶을 잘 살아내는 것이다. 하지만 폐암 말기 진단을 맏은 여작에게는 허락된 시간이 많지 않다. "사람은 정말 시간이 부족할 때만 행동하도록 설계"되어 있다는 것을 깨달은 여작은 성주가 자신처럼 늦어버리기 전에 삶을 바로잡길 바란다. 단 둘만의 독서 동아리는 바로 그렇게 시작되었다.둘은 서로의 아픔을 알고 있지만, 정작 자신의 아픔은 제대로 모르고 있다. 자신의 아픔을 제대로 모르기에, 상대의 아픔 역시 온전히 이해할 수 없다. 그래서 둘의 대화는 어긋나고 때로 날카로워진다. 160분의 러닝타임 동안 이어지는 둘의 대화는 갈등과 화해의 반복이지만, 그렇다고 마냥 도돌이표인 것은 아니다. 갈등과 화해를 반복하는 동안 둘은 서로의 상처를 확인하고, 서로를 통해 자신이 처한 상황을 정확히 인식하며, 그리하여 위로 받는다.자신의 아픔을 몰라 상대의 아픔도 이해하지 못한 둘은 역설적이게도 상대의 아픔을 앎으로써 자신의 아픔을 알게 된다. 그러므로 <감정 연습>은 남겨진 자들끼리 긴 시간을 버텨내며 남은 삶을 다시 시작하는 '연대'의 서사다. 이들에게 시간은 가혹할 정도로 느리게 흐르고, 그렇기에 포기하고 싶은 순간도 찾아오지만, 서로 그 시간을 버텨낸 덕분에 삶을 복원할 가능성을 발견한다.