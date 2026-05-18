최두호, 산토스에 역전 TKO승…"나와 싸우면 누구든 재밌어진다"

UFC 제공

최두호는 터프가이 다니엘 산토스를 맞아 "누가 더 센가 한번 해보자"는 생각으로 충돌했다고 한다.'코리안 슈퍼보이' 최두호(35)가 다시 한번 화끈한 KO승으로 존재감을 증명했다. 쉽지 않은 경기 흐름 속에서도 끝내 승부를 뒤집었고, 경기 후에는 랭킹 진입에 대한 강한 자신감을 드러냈다.최두호는 17일(한국시간) 미국 네바다 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 UFC Fight Night ' Allen vs. Costa' 코메인 이벤트 페더급(65.8kg) 매치서 '윌리캣' 다니엘 산토스(31, 브라질)를 상대로 2라운드 4분 29초 왼손 보디 펀치 TKO승을 거뒀다.산토스는 최근 한국 선수들을 연달아 꺾으며 '코리안 킬러'라는 별명을 얻었던 선수다. 특히 특유의 폭발적인 압박과 변칙적인 움직임은 경기 초반 최두호를 흔들었다. 하지만 최두호는 시종일관 침착했다. 오히려 2라운드부터 완전히 다른 경기력을 보여주며 경기를 뒤집었고, 결국 통렬한 바디샷으로 피니시를 만들어냈다.경기 후 기자회견에 나선 최두호는 승리의 기쁨과 함께 경기 내용, 코너에서 오간 대화, 그리고 앞으로의 목표까지 솔직하게 털어놨다.기자회견에서 가장 먼저 눈길을 끈 건 UFC를 향한 최두호의 감사 인사였다. 그는 UFC와 팬들이 있었기에 지금의 자신도 존재할 수 있었다고 말했다.최두호는 "너무 고마운 존재다. 혼자 격투기를 좋아한다고 해서 되는 게 아니다. 단체가 있고 팬들이 있어서 내가 존재한다"고 말했다. 이어 "데이나 화이트 대표가 잘 챙겨줘서 너무 감사하다"고 덧붙였다.최근 최두호는 연속 KO승을 기록하며 다시 전성기 시절의 폭발력을 보여주고 있다. 긴 부침을 겪었던 시간을 생각하면 현재의 상승세는 더욱 의미가 크다. 그는 최근 변화의 이유에 대해 "계속 훈련을 열심히 해서 더 가치 있는 선수라는 걸 증명하고 싶었다"고 설명했다.이어 "화이트 대표가 내 가치를 인정하고 재계약해줬다. 그게 더 큰 동기부여가 됐다. 그래서 더 화끈한 시합을 할 수 있게 된 것 같다"고 말했다. 마지막까지 "UFC에 감사하다"고 강조한 그는 단순히 승리에 만족하는 것이 아니라 현재의 위치 자체에 대한 고마움을 드러냈다.미래에 대한 질문에서도 그는 여전히 성장 중이라는 점을 강조했다. 최두호는 "지금 어린 나이는 아니지만 매순간 발전하기 위해 최선을 다하고 있다. 다음 경기에서는 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있을 거라고 생각한다"고 밝혔다.특히 이날 승리가 더 특별했던 이유는 상대가 '코리안 킬러'라는 별명을 갖고 있었기 때문이다. 산토스는 앞서 한국 선수들을 상대로 연승을 거두며 자신감을 높이고 있었다.이에 대해 최두호는 "내가 맏형으로서 코리안 킬러라는 이름을 지워버려서 너무 기쁘다"고 말했다. 담담하게 말했지만, 한국 MMA 선배로서의 책임감과 자부심이 느껴지는 대목이었다.