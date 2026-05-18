2026년 글로벌 팝스타들의 '성지'로 떠오른 고양시

라이브네이션코리아

오는 10월 2일 고양종합운동장에서 열리는 포스트 말론의 내한 공연 포스터.가을의 끝자락인 11월 14일에는 따뜻한 어쿠스틱 선율의 거장 제이슨 므라즈(Jason Mraz)가 킨텍스 무대에 올라 2026년 고양시 내한 공연 릴레이의 아름다운 피날레를 장식한다.이렇게 역대급 라인업이 고양시로 몰리는 현상에 대해 현장의 반응은 어떨까. 지난 주말, 지하철 3호선 대화역을 시작으로 고양종합운동장과 킨텍스로 이어지는 상권 거리를 직접 걸어보았다.도보로 이동 가능한 반경 안에 국내 최대 규모의 전시·컨벤션 센터인 킨텍스와 수만 명을 수용할 수 있는 대형 주경기장이 나란히 붙어있는 인프라는 타 지자체에서 찾아보기 힘든 고양시만의 강력한 무기였다. 상인들은 지난 4월 BTS 공연 당시의 폭발적인 특수를 생생히 기억하며 올가을을 벼르고 있었다.대화역 인근에서 대형 고깃집을 운영하는 최만수(52)씨는 "지난 봄 BTS 공연 때는 국내 팬뿐만 아니라 캐리어 끌고 온 외국인 팬들로 대화동 일대 식당과 숙박업소가 그야말로 마비 상태였다"며 "가을에 포스트 말론이나 위켄드 같은 팝스타들이 며칠 간격으로 온다고 하니, 벌써 인근 상인회에서는 외국어 메뉴판을 재정비하고 식자재 확보 방안을 논의 중이다"라고 상기된 표정으로 말했다.시민들의 자부심도 남달랐다. 킨텍스 인근 아파트 단지에서 만난 직장인 이지연(31) 씨는 "그동안 해외 아티스트 내한 공지가 뜨면 잠실 주경기장이나 고척돔, 심지어 인천 영종도까지 가야 해서 차편과 막차 시간부터 계산해야 했다"며 "이제는 집 앞에서 걸어 나가 위켄드와 찰리 푸스를 볼 수 있다니, 고양시민이라는 사실이 이렇게 자랑스러울 수가 없다"며 웃음을 지었다.대형 공연 기획사들이 서울을 벗어나 고양시를 선택하는 표면적인 이유는 분명하다. 현재 서울 잠실 올림픽주경기장이 대대적인 리모델링 공사에 들어가면서 마땅한 대형 스타디움급 공연장이 부족하기 때문이다.고양시의 인프라 자체도 경쟁력이 있다. 킨텍스의 대형 전시홀들은 날씨에 구애받지 않고 1~2만 명 규모의 실내 공연을 소화할 수 있고, 고양종합운동장은 압도적인 개방감과 수용력을 지녔다. 여기에 수서를 거쳐 동탄까지 개통될 GTX-A 노선까지 더해지면 서울 및 경기 남부에서의 접근성까지 개선될 전망이다.