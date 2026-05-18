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2026년 글로벌 팝스타들의 '성지'로 떠오른 고양시

2026년 글로벌 팝스타들의 '성지'로 떠오른 고양시

BTS 이어 가을엔 위켄드·포스트 말론까지, '대한민국 공연 메카'로 급부상

박상준(pdbrad)
26.05.18 14:42최종업데이트26.05.18 14:42
과거 대형 팝스타들의 내한 공연 공식은 뻔했다. '서울 올림픽주경기장' 아니면 '고척 스카이돔'. 하지만 2026년, 대한민국의 대중음악 공연 지형도가 요동치고 있다. 그 중심에 경기 고양시가 있다.

지난 4월, 고양종합운동장 일대를 보랏빛 물결과 수만 명의 인파로 가득 채웠던 BTS(방탄소년단)의 월드투어 첫 공연을 기점으로, 전 세계 음악계를 쥐락펴락하는 글로벌 최정상 아티스트들이 약속이라도 한 듯 고양시로 향하고 있다. 기자는 대형 공연을 앞두고 들썩이는 고양시 일산서구 대화동 일대(고양종합운동장, 킨텍스)를 직접 찾아 시민들의 목소리를 듣고 그 이유를 취재했다.

킨텍스부터 종합운동장까지, 쉴 틈 없이 이어지는 팝스타들의 릴레이

당장 5월 말부터 킨텍스(KINTEX)는 거대한 라이브 클럽으로 변신한다. 오는 29일, 독보적인 음색으로 그래미를 거머쥔 R&B 싱어송라이터 다니엘 시저(Daniel Caesar)가 킨텍스 제2전시장 10홀에서 내한 공연을 갖는다. 이어 6월 7일에는 전 세계적으로 재즈 열풍을 일으키고 있는 아이슬란드 출신의 신성 라우페이(Laufey)가 킨텍스 무대에 올라 한국 팬들에게 첫인사를 건넨다.

오는 5월 29일 킨텍스 10홀에서 열리는 다니엘 시저 내한공연 포스터.
오는 5월 29일 킨텍스 10홀에서 열리는 다니엘 시저 내한공연 포스터.라이브네이션코리아

국경일과 연휴가 겹치는 10월 초, 세계 대중음악계의 거물들이 연달아 고양시 마운드에 오른다.

10월 2일, 힙합과 팝을 넘나드는 시대의 아이콘 포스트 말론(Post Malone)이 고양종합운동장에서 수만 명의 팬들과 호흡한다. 바로 다음 날인 3일에는 감성적인 신스팝 밴드 레이니(LANY)가 킨텍스 9홀에서 열기를 잇는다.

하이라이트는 10월 7일과 8일 양일간이다. 전 세계 스트리밍 기록을 갈아치우는 'R&B의 제왕' 위켄드(The Weeknd)가 고양종합운동장에서 초대형 슈퍼콘서트를 개최한다. 곧바로 10월 11일에는 '한국인이 가장 사랑하는 팝스타' 찰리 푸스(Charlie Puth)가 같은 장소에서 바통을 이어받아 완벽한 라이브 무대를 선사할 예정이다.

현대카드는 오는 10월 7일과 8일 고양종합운동장에서 ‘현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드(The Weeknd)’를 개최한다.
현대카드는 오는 10월 7일과 8일 고양종합운동장에서 ‘현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드(The Weeknd)’를 개최한다.현대카드
오는 10월 2일 고양종합운동장에서 열리는 포스트 말론의 내한 공연 포스터.
오는 10월 2일 고양종합운동장에서 열리는 포스트 말론의 내한 공연 포스터.라이브네이션코리아

가을의 끝자락인 11월 14일에는 따뜻한 어쿠스틱 선율의 거장 제이슨 므라즈(Jason Mraz)가 킨텍스 무대에 올라 2026년 고양시 내한 공연 릴레이의 아름다운 피날레를 장식한다.

"BTS 때 대박, 가을 특수 기대에 가슴 뛰어"

이렇게 역대급 라인업이 고양시로 몰리는 현상에 대해 현장의 반응은 어떨까. 지난 주말, 지하철 3호선 대화역을 시작으로 고양종합운동장과 킨텍스로 이어지는 상권 거리를 직접 걸어보았다.

도보로 이동 가능한 반경 안에 국내 최대 규모의 전시·컨벤션 센터인 킨텍스와 수만 명을 수용할 수 있는 대형 주경기장이 나란히 붙어있는 인프라는 타 지자체에서 찾아보기 힘든 고양시만의 강력한 무기였다. 상인들은 지난 4월 BTS 공연 당시의 폭발적인 특수를 생생히 기억하며 올가을을 벼르고 있었다.

대화역 인근에서 대형 고깃집을 운영하는 최만수(52)씨는 "지난 봄 BTS 공연 때는 국내 팬뿐만 아니라 캐리어 끌고 온 외국인 팬들로 대화동 일대 식당과 숙박업소가 그야말로 마비 상태였다"며 "가을에 포스트 말론이나 위켄드 같은 팝스타들이 며칠 간격으로 온다고 하니, 벌써 인근 상인회에서는 외국어 메뉴판을 재정비하고 식자재 확보 방안을 논의 중이다"라고 상기된 표정으로 말했다.

시민들의 자부심도 남달랐다. 킨텍스 인근 아파트 단지에서 만난 직장인 이지연(31) 씨는 "그동안 해외 아티스트 내한 공지가 뜨면 잠실 주경기장이나 고척돔, 심지어 인천 영종도까지 가야 해서 차편과 막차 시간부터 계산해야 했다"며 "이제는 집 앞에서 걸어 나가 위켄드와 찰리 푸스를 볼 수 있다니, 고양시민이라는 사실이 이렇게 자랑스러울 수가 없다"며 웃음을 지었다.

'문화·공연 거점'으로 자리매김해야

대형 공연 기획사들이 서울을 벗어나 고양시를 선택하는 표면적인 이유는 분명하다. 현재 서울 잠실 올림픽주경기장이 대대적인 리모델링 공사에 들어가면서 마땅한 대형 스타디움급 공연장이 부족하기 때문이다.

고양시의 인프라 자체도 경쟁력이 있다. 킨텍스의 대형 전시홀들은 날씨에 구애받지 않고 1~2만 명 규모의 실내 공연을 소화할 수 있고, 고양종합운동장은 압도적인 개방감과 수용력을 지녔다. 여기에 수서를 거쳐 동탄까지 개통될 GTX-A 노선까지 더해지면 서울 및 경기 남부에서의 접근성까지 개선될 전망이다.

고양시 일산서구에 위치한 킨텍스 전경.
고양시 일산서구에 위치한 킨텍스 전경.킨텍스

중요한 건 단순히 고양시가 서울의 대체재 역할을 하는 데 그쳐서는 안 된다는 점이다. 수만 명의 인파가 몰리는 만큼 주차 대책, 대중교통 연장 운행, 보행자 안전 관리 등 체계적인 행정 지원이 뒷받침되어야 한다.

고양시가 다가오는 가을의 거대한 음악 축제들을 성공적으로 치러낸다면, '잠실의 대체재'가 아닌 명실상부한 '대한민국 제1의 글로벌 문화 공연 거점 도시'로 확고히 자리매김할 수 있을 것이다.
덧붙이는 글 화려한 무대 뒤편의 땀방울과 혜택을 받는 시민들의 눈높이에서 지역의 본질을 분석하고 기록합니다. 문화의 변두리에서 중심으로 도약하고 있는 고양시의 생생한 변화를 앞으로도 가장 가까운 곳에서 발 빠르게 전달하겠습니다.
고양시 고양종합운동장 킨텍스 위켄드 포스트말론

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생생한 현장, 발빠른 소식 - 고양e뉴스 | 에디터 박상준입니다. 고양시를 중심으로 수도권 주요 소식과 지역 경제, 현장 이슈를 직접 취재하고, 시민의 눈높이에서 그 본질을 끝까지 분석합니다.

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