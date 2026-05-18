2026년 글로벌 팝스타들의 '성지'로 떠오른 고양시

과거 대형 팝스타들의 내한 공연 공식은 뻔했다. '서울 올림픽주경기장' 아니면 '고척 스카이돔'. 하지만 2026년, 대한민국의 대중음악 공연 지형도가 요동치고 있다. 그 중심에 경기 고양시가 있다.
지난 4월, 고양종합운동장 일대를 보랏빛 물결과 수만 명의 인파로 가득 채웠던 BTS(방탄소년단)의 월드투어 첫 공연을 기점으로, 전 세계 음악계를 쥐락펴락하는 글로벌 최정상 아티스트들이 약속이라도 한 듯 고양시로 향하고 있다. 기자는 대형 공연을 앞두고 들썩이는 고양시 일산서구 대화동 일대(고양종합운동장, 킨텍스)를 직접 찾아 시민들의 목소리를 듣고 그 이유를 취재했다.
킨텍스부터 종합운동장까지, 쉴 틈 없이 이어지는 팝스타들의 릴레이
당장 5월 말부터 킨텍스(KINTEX)는 거대한 라이브 클럽으로 변신한다. 오는 29일, 독보적인 음색으로 그래미를 거머쥔 R&B 싱어송라이터 다니엘 시저(Daniel Caesar)가 킨텍스 제2전시장 10홀에서 내한 공연을 갖는다. 이어 6월 7일에는 전 세계적으로 재즈 열풍을 일으키고 있는 아이슬란드 출신의 신성 라우페이(Laufey)가 킨텍스 무대에 올라 한국 팬들에게 첫인사를 건넨다.