1980년 광주에서 도망친 대학생은 왜 동두천으로 갔을까

한국 영화사 속에서 '80년 광주'를 다룬 작품을 찾으려면 단연 독립영화에서부터 시작된다. 독립영화사 속에서는 당시까지만 해도 언급조차 하지 못했던 '80년 광주'를 과감히 이야기한 영화들이 있었는데, 영화 <칸트씨의 발표회>(1987), <황무지>(1988) 등이 그것이다. 그 외에 독립영화인들이 모여 만든 장편 극영화가 있다. 영화 <오! 꿈의 나라>(1989)가 바로 그것이다. -<독립영화> 4호, 53p
때는 1989년이다. 반쪽짜리 승리였던 1987년 6월 항쟁의 성취, 직선제 개헌을 통한 6공화국의 탄생으로 전두환 정권이 물러났던 시절이다. 그러나 승리는 반쪽짜리, 혁명에 이르지 못하고 항쟁으로 끝난 싸움은 광장에 결집한 100만 시민의 의지를 받들지 못하고 6·29선언으로 마무리되고 말았던 것이다. 신군부 세력은 노태우를 중심으로 정치권력화했을 뿐 아니라 쪼개진 야권이 통합하지 못한 걸 기화로 다시 한 번 대권을 잡기에 이르렀다. 1989년은 겉으로는 민주화가 이뤄졌으나 신군부 실세가 고스란히 살아남은 어두운 시기이기도 했다.
민주화는 이뤄졌으나 시대는 엄혹했다. 1960년 5·16 군사반란부터 1979년 신군부의 쿠데타까지, 한국사회의 질서를 근본적으로 위협했던 군이 하나회를 통해 사조직화 돼 민주주의를 크게 위협했다. 야권은 호남과 영남, 충청을 기반으로 한 정치세력으로 쪼개져 통합의 기미가 보이지 않았다. 급기야 1990년 초엔 노태우가 김영삼, 김종필과 3당 합당을 이루었고, 호남을 기반으로 한 김대중은 고립돼 열세를 뒤집을 수 없게 된다. 정계 상황이 이러하니 반정부 투쟁은 제도권이 아닌 재야인사를 중심으로 이뤄질 밖에 없었다. 사회 전반의 변혁 또한 요원하기만 했다.