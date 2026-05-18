1980년 광주에서 도망친 대학생은 왜 동두천으로 갔을까

장산곶매

크래딧 이미지영화는 1980년 광주로부터 도망친 대학생 종수(권인찬 분)의 이야기다. 영화는 종수가 고향 형인 태호(박충선 분)를 찾아 경기도 동두천시로 오며 시작한다. 동두천은 미군기지가 있는 곳으로, 태호는 미군기지에서 일하며 인맥을 통해 PX물품을 빼돌려서 암시장에 가져다 파는 것으로 짭짤한 수익을 올리고 있다.태호가 세를 사는 주택엔 미군 병사에게 몸을 팔아먹고 사는 양공주들이 여럿 살아간다. 저마다 사연을 가진 이들은 20대 초중반의 나이에 성매매를 중개하는 미군클럽에 빚으로 묶인 이가 태반이다. 배움도 없고 기댈 곳도 없는데 돈 들어가는 곳은 많은 이들의 삶이 곁에서 지켜보기만 해도 팍팍하다. 괜찮은 미군을 만나 연애를 할 때는 그래도 즐겁지만, 세상이 어디 마음처럼 돌아갈까. 몸 파는 여자에게 신의를 지키지 않는 미군 병사들로부터 버림을 받기 일쑤고, 심한 경우엔 폭행이며 학대도 이뤄지는 것이다. 게다가 미군에게 몸을 파는 이들에 대한 시선이 고울 수가 없어서 이들은 같은 피부색을 지닌 이들에게까지 차별과 멸시를 받고는 한다.영화는 종수가 태호와 함께 살며 겪는 이야기를 1980년 광주의 비극과 교차해 풀어간다. 종수는 태호에게 제가 겪은 일을 솔직히 말하지 않는데, 그건 그가 도망자 신세이고, 세상이 광주의 비극을 지금과는 달리 취급하는 때문이며, 그 스스로 상처를 극복하지 못한 까닭이다. 영화 가운데 군복을 입은 이들이 조금이라도 불순해 보이는 이들에게 아무렇지 않게 폭력을 휘두르는 순간이 여럿 등장한다. 별다른 이유 없이 날아오는 구둣발 앞에 평범한 시민은 무력하게 짓밟힐 뿐이다. 까딱 잘못해서 종수가 그날 광주 도청 안에 있었다는 사실이 알려진다면 그가 어떤 취급을 받게 될 지 짐작하기란 어렵지 않다. 그날 도청 안에 있다 연행된 이들 가운데 고문을 받아 정신이 나가고 몸이 부서져 못쓰게 된 이들이 얼마나 많았던가.<오! 꿈의 나라>가 정면에서 다루는 건 동두천 어느 양공주, 그리고 미군 물자를 빼돌리는 태호의 이야기다. 이들이 질 나쁜 미군에게 당해 망가지는 과정이 영화의 주된 축으로, 희망 없는 현실과 그 현실에서 탈출하기 위한 발버둥, 필연적 좌절까지를 한 걸음 떨어진 인물 종수의 시선으로 바라보도록 한다. 그러나 동시에 영화는 1980년 광주의 이야기이기도 하다. 광주의 소식이 소문으로만 전해진 동두천에서 종수는 그날의 광주를 거듭 떠올린다. 극복하지 못한 트라우마가 조금씩, 마침내 그 뿌리를 온전히 드러낼 때, 동두천의 현실이 광주의 그날과 완전히 무관하지 않음이 확인된다.